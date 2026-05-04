Ronny Mauricio sufre fractura en el pulgar: ¿Quién lo sustituye en el roster de los Mets?

Llueve sobre mojado para los New York Mets en esta temporada de MLB y ahora añadieron un nuevo nombre a la cuenta de jugadores inscritos en la lista de lesionados con la dolencia de Ronny Mauricio.

El infielder dominicano de 25 años de edad que fue prospecto top de la organización de Queens fue inhabilitado este domingo por una fractura en el pulgar izquierdo.

La baja de Mauricio es una nueva desventura para el equipo que dirige Carlos Mendoza, pues era el reemplazo de Francisco Lindor en el campocorto. Lindor no regresará hasta finales de mayo o principios de junio por una distensión en la pantorrilla izquierda, por lo que la lesión de Mauricio obliga a buscar un “plan C”.

The Mets expect Ronny Mauricio to miss 6-8 weeks with his fractured left thumb, per Carlos Mendoza. — Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) May 3, 2026

El quisqueyano tenía 10 encuentros en esta campaña cuando se lastimó el sábado al lanzarse a primera base.

“No creo que nadie anticipara algo así”, dijo Mendoza sobre la extensa lista de lesionados. “Uno se enfrenta a la adversidad, pero que tantos jugadores de posición se lesionen, sobre todo, es algo para lo que no creo que uno pueda prepararse. Pero la gente tiene que dar un paso al frente”.

¿Cuánto tiempo estará fuera Ronny Mauricio?

La fractura de un pulgar requiere alrededor de seis semanas de recuperación. En un encuentro con representantes de medios de comunicación este fin de semana, el manager Carlos Mendoza detalló que esperan que Mauricio se ausente por entre seis y ocho semanas.

¿Quién reemplazará a Ronny Mauricio?

El “paso al frente” al que se refiere el piloto de los Mets lo dará otro dominicano, Vidal Bruján, que ya fue llamado desde el Syracuse, la sucursal Triple A.

Bruján, de 28 años de edad, tiene experiencia jugando en Grandes Ligas con los Rays, Marlins, White Sox, Orioles y Braves, y fue uno de lo últimos jugadores cortados del roster en el Spring Training. Un reporte de NY Post destaca que la decisión se demoró porque “los directivos de los Mets evaluaban si era necesario un campocorto suplente para la plantilla tras el regreso de Lindor de una cirugía del hueso ganchoso de su mano izquierda”.

¿Qué números tiene Vidal Bruján en MLB?

Bruján ha disputado apenas 261 partidos a lo largo de cinco temporadas en MLB, con un tope personal de 102 con los Marlins en 2024. Es primordialmente un campocorto, pero puede jugar en segunda y tercera base y también ha visto acción en los jardines. Su línea ofensiva de por vida es de .199/.267/.276 con OPS de .543, 26 dobles, 2 triples, 5 jonrones, 48 carreras impulsadas y 16 bases robadas.

¿Cuál es el plan con Bo Bichette y Vidal Bruján?

Según lo que declaró el mánager Carlos Mendoza, Vidal Bruján podría compartir la posición de campocorto con Bo Bichette.

“También teniendo en cuenta la carga de trabajo de Bo, está en un muy buen momento y se siente muy cómodo en la tercera base”, dijo Mendoza. “Lo bueno es que nos sigue diciendo: ‘Lo que sea que el equipo necesite, seguiré presente y haré mi parte’. Así que es una situación flexible y partiremos de ahí”.

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