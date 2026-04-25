4 jugadores que podrían adquirir los Mets en el mercado de cambios para cubrir la baja de Francisco Lindor

La distensión en la pantorrilla que sufrió Francisco Lindor esta semana es más grave que la que tuvo Juan Soto y los New York Mets saben que tendrán que estar sin su campocorto por un largo tiempo.

“Va a estar de baja bastante tiempo”, dijo el manager Carlos Mendoza. “Con Juan supimos de inmediato que era el mejor escenario posible, y que su recuperación sería breve. No creo que estemos ante la misma situación”.

Mendoza explicó que de momento el plan para sobrellevar la ausencia del boricua es que Ronny Mauricio se encargue de la defensa del campocorto, con Bo Bichette pasando algún tiempo en la posición. Sin embargo, como hablamos de un paso largo por la lista de lesionados podríamos ver a la gerencia buscando un sustituto en el mercado de cambios de MLB, en la que se asoman algunos objetivos potenciales.

1. Jazz Chisholm Jr.

El infielder de los Yankees entró a su último año antes de la agencia libre y, sin ofertas de extensión a la vista, los analistas de MLB piensan que podría estar disponible para cambios. Es verdad que su experiencia como torpedero es poca (46 juegos), pero ha mostrado disposición a jugar posiciones distintas y sobre todo ahora que ha despertado su ofensiva puede ser de ayuda para los Mets. Tiene dos jonrones y cinco remolcadas en los últimos dos juegos y siete imparables en los últimos cuatro.

2. Luis Arráez

El campocorto es, justamente, la posición en la que menos ha jugado el venezolano, con apenas 8 partidos en su carrera de ocho temporadas en las Grandes Ligas, Arráez ha hecho un excelente trabajo de adaptación convirtiéndose en el segunda base titular de los Giants después de pasar varias temporadas en la inicial. Si Marcus Semien está dispuesto a volver a ser torpedero (su posición inicial) los Mets podrían hacerle lugar a Arráez, que batea para .320/.352/.371, OPS de .724, 3 extrabases sin jonrones y 7 remolcadas y que sólo tiene contrato de un año en San Francisco.

3. Brandon Lowe

Aunque ya tienen a Juan Soto en el lineup, los Mets necesitan ayuda con la ofensiva y eso es lo que puede proveerles Brandon Lowe. El veterano de 31 años de edad está jugando en Pittsburgh (un equipo casi siempre abierto a pactar cambios antes de la fecha límite) y batea para línea de .247/.343/.539 con OPS de .882, 7 jonrones, 5 dobles y 19 carreras impulsadas. Si lo adquieren tendrían que hacer ajustes en el infield, porque Lowe jamás ha jugado como campocorto en las mayores.

4. Luis Rengifo

Adquirir al venezolano Rengifo puede ser un movimiento inteligente para los Mets. Es un bateador con contacto, aunque ahora con Milwaukee Brewers no está poniendo buenos números (.171/.244/.257, con OPS de .501, 6 dobles y 5 remolcadas) y lo más importante es que puede jugar en varias posiciones del cuadro interior. El jugador de 29 años de edad tiene casi 100 juegos de experiencia en el campocorto, pero también es una opción para la tercera base si deciden mover a Bo Bichette como torpedero.

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