El roster de México Verde (Tomateros de Culiacán) para la Serie del Caribe 2026

Pase lo que pase en el torneo de Gudalajara, los Tomateros de Culiacán ya hicieron historia con su llegada a la Serie del Caribe de 2026.

Esta será la segunda vez que el torneo regional ve a dos equipos del país anfitrión, una particularidad que este año es consecuencia de la decisión de la Confederación del Caribe de retirar la sede a Venezuela y entregarla a México, lo que originó que los venezolanos optaran por no participar.

La circunstancia le da a los Tomateros y su manager Lorenzo Bundy la oportunidad de buscar desquite de los Charros de Jalisco de la derrota en la final de la Liga Arco del Pacífico y levantar el trofeo de campeón en la Serie del Caribe. Y si lo logran, se convertirán en el primer equipo mexicano con tres coronas en esta competencia regional.

El estratega de Culiacán, que competirá como México Verde, quiso quitarle protagonismo a los enfrentamientos individuales: “No es Lorenzo Bundy contra Benjamín Gil”, dijo esta semana. “Es una buena oportunidad para la gente de Tomateros. Estamos pensando hacia adelante, tenemos que pensar que vamos a estar en un juego de semifinal, que vamos a jugar un juego de final para el campeonato de la Serie del Caribe”.

Bundy tiene cuatro participaciones en Serie del Caribe, todas con escuadras diferentes: Mayos de Navojoa (Santo Domingo 2000), Naranjeros de Hermosillo (Carolina 2007) y Venados de Mazatlán (Mexicali 2009), y el subcampeonato de 2009 fue su mejor actuación.

Al Estadio Panamericano de Guadalajara llega con un equipo blindado, con refuerzos de varios equipos de la liga como Joey Meneses, Rodolfo Amador, Estevan Florial y el cubano Yadir Drake, entre otros, David reyes estará a la cabeza de la rotación de abridores, seguido por Odrisamer Despaigne, Faustino Carrera y Manny Barreda.

¿Cuántas veces ha ganado Tomateros de Culiacán la Serie del Caribe?

Bundy no sólo busca su primer campeonato en la Serie del Caribe, sino también convertir a los Tomateros de Culiacán en el primer equipo mexicano que gana el torneo tres veces.

De las nueve conquistas de México, Culiacán ha aportado dos: la que conquistó en 1996 y la más reciente en 2002.

El roster de México Verde (Tomateros de Culiacán) para la Serie del Caribe

Manager: Lorenzo Bundy.

Receptores: Juan Uriarte, Alí Solís.

Infielders: Rodolfo Amador, Ichiro Cano, Víctor Mendoza, Jasson Atondo, Carlos Sepúlveda.

Outfielders: Allen Córdoba, Estevan Florial, Fernando Villegas, Yadir Drake.

Lanzadores: Manny Barreda, David Reyes, Braulio Torres-Pérez, David Gutiérrez, Sasagi Sánchez, Norman Elenes, Francisco Haro, Odrisamer Despaigne, Wilmer Ríos, Faustino Carrera, Guadalupe Chávez, Miguel Vázquez, Rafael Córdova.

