El roster oficial de Brasil para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Brasil participará en el Clásico Mundial de Béisbol por segunda vez en su historia, tras su debut en 2013. Llegan tras ganar el evento clasificatorio que se disputó en marzo de 2025 en Tucson, Arizona.

Esta vez estarán dirigidos por Yuichi Matsumoto y Paulo Orlando, un jugador muy conocido en las ligas invernales, será el coach de bateo.

Los brasileños tienen el objetivo de sumar su primera victoria en el Clásico y mantener el impulso para desarrollar la disciplina en su país. Para la cita de 2026 tienen un equipo modesto, formado por veteranos como Leonardo Reginatto (que jugará aquí su última competencia) y algo de talento emergente.

El roster completo de Brasil en el Clásico Mundial 2026

Manager: Yuichi Matsumoto.

Receptores: Gabriel Gomes, Enzo Hayashida, Matheus Lelis, Gabriel Carmo.

Infielders: Dante Bichette, Vitor Ito, Felipe Koragi, Felipe Mizukosi, Tiago Nishiyama, Leonardo Reginatto, Lucas Rojo.

Outfielders: Osvaldo Carvalho, Gabriel Maciel, Victor Mascai, Lucas Ramírez.

Lanzadores: Pietro Albanez, Gabriel Barbosa, Joseph Contreras, Tiago Da Silva, Murilo Gouvea, Hugo Kanabushi, Pedro Da Costa Lemos, Tomás López, Daniel Missaki, Oscar Nakaoshi, Eric Pardinho, Enzo Sawayama, Bo Takahashi, Thyago Vieira, Hector Villarroel.

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de Brasil?

Brasil perdió las esperanzas de contar con el infielder Bo Bichette, sobre todo después de que firmó su contrato millonario. Fue la baja más sensible aunque nunca hubo seguridad sobre su participación.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Brasil en el Clásico Mundial?

La de 2026 será apenas la segunda participación de Brasil en el Clásico Mundial. En su anterior oportunidad se despidieron sin triunfos en el último lugar entre todas las selecciones.

¿Cuál será el lineup de Brasil en el Clásico Mundial?

Jugador Posición Lucas Rojo Segunda base Dante Bichette Jr. Primera base Lucas Ramírez Jardinero derecho Daniel Yonemura Bateador designado Leonardo Reginatto Tercera base Vitor Ito Campocorto Victor Mascai Jardinero izquierdo Gabriel Maciel Jardinero central Gabriel Gomes Receptor

¿Cuál será la rotación de Brasil en el Clásico Mundial?

Lanzador Bo Takahashi Derecho Eric Pardinho Derecho Tiago Da Silva Derecho Gabriel Barbosa Derecho

¿Cuál es el grupo de Brasil en el Clásico Mundial?

Los brasileños forman parte del Grupo B, que tendrá como sede el Daikin Park, hogar de los Houston Astros y que comparten con

Estados Unidos

Gran Bretaña

Italia

México

¿Cómo ver los juegos de Brasil en vivo, TV y streaming?

Los derechos de las transmisiones del Clásico Mundial para Brasil y otros países le pertenecen a FOX Sports. En streaming está disponible la plataforma de MLB.tv.

