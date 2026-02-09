El roster oficial de Colombia para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El béisbol en Colombia sigue luchando por dar el salto después de un trabajo de años para desarrollar la disciplina y ver a varios representantes jugar en MLB.

Consiguieron de nuevo ser parte del Clásico Mundial al ganar el boleto en el clasificatorio de Arizona en 2025. Terminó invicto la competencia y cerró con un KO sobre Alemania para celebrar el pase.

“Para mí es un orgullo dirigir a Colombia, desde la primera vez que estuve en Aguascalientes, gracias a Dios se me dio la oportunidad en un evento tan importante”, dijo José Mosquera cuando se hizo oficial su nombramiento como manager para el Clásico Mundial.

Más tarde, explicó: “Tuve la oportunidad de conformar una buena selección y siento que la adición de figuras como Jeter Downs y Gio Urshela el núcleo del equipo va a ser más fuerte”.

🇨🇴🤩ROSTER OFICIAL DE COLOMBIA AL CLÁSICO MUNDIAL 2026 🤩🇨🇴#Todossomoscombia🇨🇴 pic.twitter.com/QLOuKP5CA7 — Federación Colombiana de Béisbol (@FCBeisbol) February 6, 2026

El roster completo de Colombia en el Clásico Mundial 2026

Manager: José Mosquera.

Receptores: Jorge Alfaro, Elías Díaz, Carlos Martínez.

Infielders: Michael Arroyo, Jordan Díaz, Dayan Frías, Reynaldo Rodríguez, Donovan Solano, Gio Urshela.

Outfielders: Brayan Buelvas, Gustavo Campero, Jesús Marriaga, Harold Ramírez.

Lanzadores: Elkin Alcalá, Adrián Almeida, Austin Bergner, Danis Correa, Nabil Crismatt, Pedro García, Río Gómez, Yapson Gómez, Tayron Guerrero, David Lorduy, Emerson Martínez, Luis Patiño, José Quintana, Jhon Romero, Reiver Sanmartín, Julio Teherán, Guillo Zúñiga.

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de Colombia?

En la selección Colombia no hay ausencias de peso, pues tienen en la plantilla a la gran mayoría de sus jugadores de Grandes Ligas, exceptuando a Oscar Mercado.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Colombia en el Clásico Mundial?

Colombia estará en el Clásico Mundial en 2026 por tercera vez. En 2017 la selección avanzó a la segunda fase y terminó en el puesto 12, que es su mejor figuración. En la competencia de 2023 ocuparon el puesto 15.

¿Cuál será el lineup de Colombia en el Clásico Mundial?

Jugador Posición Gustavo Campero Jardinero izquierdo Michael Arroyo Segunda base Harold Ramírez Jardinero derecho Jesús Marriaga Jardinero central Gio Urshela Tercera base Jorge Alfaro Bateador designado Donovan Solano Primera base Elías Díaz Receptor Dayan Frías Campocorto

¿Cuál será la rotación de Colombia en el Clásico Mundial?

Lanzador José Quintana Zurdo Julio Teherán Derecho Nabil Crismatt Derecho Luis Patiño Derecho

¿Cuál es el grupo de Colombia en el Clásico Mundial?

Los colombianos forman parte del Grupo A, que tendrá como sede el estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico y que comparten con

Cuba

Panamá

Puerto Rico

Canadá

¿Cómo ver los juegos de Colombia en vivo, TV y streaming?

Los derechos de las transmisiones del Clásico Mundial para Colombia y otros países le pertenecen a FOX Sports y también puede verse por Win Sports y RCN. En streaming está disponible la plataforma de MLB.tv.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol