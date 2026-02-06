El roster oficial de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Basta echar un vistazo al roster oficial del equipo de Estados Unidos para entender por qué son amplios favoritos en las apuestas y predicciones de los analistas para ganar esta edición del Clásico Mundial de Béisbol.

Después de la dolorosa derrota en la final de 2023 ante Japón, los estadounidenses no se cruzaron de brazos y se dedicaron a armar el mejor equipo posible. Lo lograron, y no sólo llevan al reciente ganador del MVP de la Liga Americana, el capitán de New York Yankees Aaron Judge, sino también tienen en la rotación a los dos lanzadores que recibieron el Cy Young en 2025.

En cada posición tienen a una estrella de MLB y, al menos en el papel, no hay fisuras en ningún departamento del equipo que dirigirá nuevamene Mark DeRosa.

“Tener la oportunidad de representar al país, sólo pensar en todos los valientes hombres y mujeres que han luchado por este país y han dado su vida por nosotros para tener la oportunidad de jugar un partido, es una experiencia que me llena de humildad”, dijo Judge. “Estoy feliz de representar a Estados Unidos. Y estoy feliz de ser su capitán”.

Skubal, Skenes, Webb, Ryan and much more! 🇺🇸@jonmorosi dissects Team USA's starting pitching options in the upcoming World Baseball Classic and the decisions manager Mark DeRosa will have to make. pic.twitter.com/8ak9dRk5yB — MLB Network (@MLBNetwork) February 6, 2026

El roster completo de Estados Unidos en el Clásico Mundial 2026

Manager: Mark DeRosa.

Receptores: Cal Raleigh, Will Smith.

Infielders: Alex Bregman, Ernie Clement, Paul Goldschmidt, Bryce Harper, Gunnar Henderson, Brice Turang, Bobby Witt Jr..

Outfielders: Byron Buxton, Corbin Carroll, Pete Crow-Armstrong, Aaron Judge.

Lanzadores: David Bednar, Matthew Boyd, Garrett Cleavinger, Clay Holmes, Griffin Jax, Brad Keller, Clayton Kershaw, Nolan McLean, Mason Miller, Joe Ryan, Paul Skenes, Tarik Skubal, Gabe Speier, Michael Wacha, Logan Webb, Garrett Whitlock.

Bateador designado: Kyle Schwarber.

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de Estados Unidos?

Es difícil hablar de ausencias notables con un roster de All Stars, pero a muchos seguidores les hubiera gustado ver a Mike Trout en la selección después de llevarlos a la final en 2023. Se dice que no podrá participar porque no pasó los protocolos de aprobación del seguro médico.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Estados Unidos en el Clásico Mundial?

Estados Unidos fue el campeón de la edición de 2017 en el Clásico Mundial, después de sufrir varias decepciones. Regresó a la final en 2023.

¿Cuál será el lineup de Estados Unidos en el Clásico Mundial?

Jugador Posición Bobby Witt Jr. Campocorto Aaron Judge Jardinero derecho Kyle Schwarber Bateador designado Cal Raleigh Receptor Corbin Carroll Jardinero izquierdo Alex Bregman Tercera base Bryce Harper Primera base Byron Buxton Jardinero central Gunnar Henderson Segunda base

¿Cuál será la rotación de Estados Unidos en el Clásico Mundial?

Lanzador Tarik Skubal Zurdo Paul Skenes Derecho Logan Webb Derecho Joe Ryan Derecho

¿Cuál es el grupo de Estados Unidos en el Clásico Mundial?

Los estadounidenses forman parte del Grupo B, que tendrá como sede el Daikin Park, hogar de los Houston Astros y que comparten con:

México

Gran Bretaña

Italia

Brasil

¿Cómo ver los juegos de Estados Unidos en vivo, TV y streaming?

Los derechos de las transmisiones del Clásico Mundial para Estados Unidos y otros países le pertenecen a FOX Sports. En streaming está disponible la plataforma de MLB.tv.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol