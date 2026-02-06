El roster oficial de México para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Después de ser el equipo revelación en la edición de 2023, México regresa al Clásico Mundial de Béisbol con la convicción de que pueden tener otra actuación digna y meterse a las instancias finales.

Los mexicanos vuelven a tener la dirección del siempre polémico manager Benjami Gil, que tendrá bajo su mando a jugadores establecidos en MLB como Alejandro Kirk, Randy Arozarena y Taijuan Walker.

Una de las principales armas de la escuadra será el bullpen, liderado por el cerrador de Seattle Mariners Andrés Muñoz. “La mayoría de los jugadores son mejores que hace tres años”, aseguró el timonel. “Incorporar a relevistas de élite como Andrés Muñoz lo hace mucho más sólido que hace tres años”.

Mexico's roster for the 2026 World Baseball Classic! pic.twitter.com/DRSiPF1RsY — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 6, 2026

El roster completo de México en el Clásico Mundial 2026

Manager: Benjamin Gil.

Receptores: Alejandro Kirk, Alexis Wilson.

Infielders: Jonathan Aranda, Noel Diaz, Nick Gonzales, Joey Meneses, Joey Ortiz, Jared Serna, Rowdy Tellez, Luis Urias.

Outfielders: Randy Arozarena, Jarren Duran, Julian Ornelas, Alejandro Osuna, Alek Thomas.

Lanzadores: Alexander Armenta, Javier Assad, Brennan Bernardino, Taj Bradley, Alex Carrillo, Jesús Cruz, Daniel Duarte, Robert Garcia, Luis Gastelum, Andrés Muñoz, Samy Natera Jr., Gerardo Reyes, José Urquidy, Victor Vodnik, Taijuan Walker.

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de México?

El manager Benjamin Gil lamentó la ausencia del antesalista Isaac Paredes, que fue pieza clave para el equipo en 2023. Tampoco cuentan con Julio Urías, que no ha lanzado en Grandes Ligas desde 2023, ni con Patrick Sandoval ni con la promesa de los Boston Red Sox, Marcelo Mayer.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de México en el Clásico Mundial?

La selección mexicana ha tenido presencia continua en el torneo, pero su mejor resultado hasta ahora es el tercer lugar que conquistó en la edición de 2023 y que ahora aspiran al menos igualar.

¿Cuál será el lineup de México en el Clásico Mundial?

Jugador Posición Nick González Campocorto Randy Arozarena Jardinero izquierdo Jarren Duran Jardinero central Alejandro Kirk Receptor Rowdy Téllez Primera base Joey Meneses Bateaador designado Alek Thomas Jardinero derecho Ramón Urías Tercera base Luis Urías Segunda base

¿Cuál será la rotación de México en el Clásico Mundial?

Lanzador José Urquidy Derecho Javier Assad Derecho Taj Bradley Derecho Taijuan Walker Derecho

¿Cuál es el grupo de México en el Clásico Mundial?

Los mexicanos forman parte del Grupo B, que tendrá como sede el Daikin Park, hogar de los Houston Astros y que comparten con:

Estados Unidos

Gran Bretaña

Italia

Brasil

¿Cómo ver los juegos de México en vivo, TV y streaming?

Los derechos de las transmisiones del Clásico Mundial para México y otros países le pertenecen a FOX Sports. En streaming está disponible la plataforma de MLB.tv

