El roster oficial de Países Bajos para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Países Bajos es un equipo del que siempre hay mucho qué decir cuando viene una edición del Clásico Mundial de Béisbol. Siempre cuenta con jugadores consagrados en MLB, muchos de ellos con estatus de estrellas, pero nunca han podido dar el campanazo.

Para la cita de 2026 en el Clásico en Países Bajos tendrán un manager de lujo, Andruw Jones, que en el verano develará su placa en el Salón de la Fama de Cooperstown. Estará al frente de un grupo que tiene a su propio hijo, al astro de San Diego Padres Xander Bogaerts, Ozzie Albies y más.

El cuerpo de lanzadores es lo que genera más dudas, sobre todo en lo que respecta a la rotación de abridores, pero el bullpen está blindado con el relevista con más juegos salvados entre los cerradores activos en Grandes Ligas: Kenley Jansen.

El roster completo de Países Bajos en el Clásico Mundial 2026

Manager: Andruw Jones.

Receptores: Chadwick Tromp, Hendrik Clementina.

Infielders: Ozzie Albies, Xander Bogaerts, Ray-Patrick Didder, Didi Gregorius, Juremi Profar, Ceddanne Rafaela, Sharlon Schoop, Delano Selsassa.

Outfielders: Dayson Croes, Druw Jones, Jurickson Profar.

Lanzadores: Jamdrick Cornelia, Jaydenn Estanista, Wendell Floranus, Arij Fransen, Lars Huijer, Kenley Jansen, Antwone Kelly, Jaitoine Kelly, Kevin Kelly, Shairon Martis, Eric Méndez, Ryjeteri Merite, Justin Morales, Shawndrick Oduber, Juan Carlos Sulbarán, Derek West, Dylan Wilson.

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de Países Bajos?

De entrada no hay bajas sensibles en el roster de Países Bajos para la edición de 2026 en el Clásico Mundial, aunque todavía podrían darse objeciones por el protocolo del seguro. Además, el manager Jones tendrá que lidiar con algunas limitaciones entre sus jugadores.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de Países Bajos en el Clásico Mundial?

La selección de Países Bajos ha participado en todas las ediciones del Clásico Mundial y aunque no ha podido avanzar nunca a la final, tiene en su palmarés haber quedado en cuarto lugar dos veces: en la cita de 2013 y la de 2017.

¿Cuál será el lineup de Países Bajos en el Clásico Mundial?

Jugador Posición Ceddanne Rafaela Jardinero central Jurickson Profar Jardinero izquierdo Xander Bogaerts Campocorto Ozzie Albies Segunda base Didi Gregorius Bateador designado Jonathan Schoop Primera base Richie Palacios Jardinero derecho Chadwick Tromp Receptor Juremi Profar Tercera base

¿Cuál será la rotación de Países Bajos en el Clásico Mundial?

Lanzador Antwone Kelly Derecho Lars Huijer Derecho Jaitoine Kelly Derecho Juan Carlos Sulbarán Derecho

¿Cuál es el grupo de Países Bajos en el Clásico Mundial?

El equipo de Países Bajos forma parte del Grupo D, que tendrá como sede el loanDepot Par de Miami y que comparten con

República Dominicana

Israel

Venezuela

Nicaragua

¿Cómo ver los juegos de Países Bajos en vivo, TV y streaming?

Los derechos de las transmisiones del Clásico Mundial para Países Bajos y otras naciones le pertenecen a FOX Sports. En streaming está disponible la plataforma de MLB.tv.

