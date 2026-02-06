El roster oficial de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026
Ya se publicaron los rosters oficiales de los equipos que participarán en la edición de 2026 del Clásico Mundial de Béisbol, incluyendo el de República Dominicana.
Y aunque ya se conocía buena parte de los nombres de la plantilla dirigida por Albert Pujols, igual había mucha expectativa por la confirmación de la presencia de varios de los mejores jugadores de MLB.
Como se esperaba, los dominicanos contarán con el astro de New York Mets Juan Soto, además de Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatís Jr. y sus mejores lanzadores.
“Creo que con el conjunto que estamos armando, en el que los muchachos saben que en el Clásico pasado no representaron al país como todo el mundo estaba esperando, todos saben que tenemos una responsabilidad y la responsabilidad es tratar de ganar ese campeonato una vez más. Te puedo decir que todos los muchachos que nos estaban representando en el pasado Clásico se fajaron y la disciplina siempre ha estado ahí. Son cosas que pasan en la pelota, es un aprendizaje para tratar de prepararnos mejor”, declaró Pujols hace un mes a ESPN.
El roster completo de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026
- Manager: Albert Pujols.
- Receptores: Agustín Ramírez, Austin Wells.
- Infielders: Junior Caminero, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Ketel Marte, Jeremy Peña, Geraldo Perdomo, Carlos Santana.
- Outfielders: Oneil Cruz, Julio Rodríguez, Johan Rojas, Juan Soto, Fernando Tatís Jr.
- Lanzadores: Albert Abreu, Sandy Alcántara, Elvis Alvarado, Brayan Bello, Huascar Brazobán, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Carlos Estévez, Wandy Peralta, Cristopher Sánchez, Dennis Santana, Luis Severino, Gregory Soto, Edwin Uceta, Abner Uribe.
- Utility: Amed Rosario
¿Cuáles son las principales ausencias del roster de República Dominicana?
La negativa del antesalista José Ramírez a jugar en esta edición del Clásico Mundial todavía causa polémica en República Dominicana. También son bajas importantes las del outfielder Teoscar Hernández y el receptor Yainer Díaz.
¿Cuál ha sido la mejor actuación de República Dominicana en el Clásico Mundial?
La selección dominicana siempre parte entre los favoritos por el talento de su nómina, llena de jugadores con etiqueta de estrellas en MLB, aunque en las últimas dos ediciones se ha quedado en deuda. Su mejor actuación fue el titulo en la edición de 2013, con Robinson Canó.
¿Cuál será el lineup de República Dominicana en el Clásico Mundial?
Jugador
Posición
Fernando Tatís Jr.
Jardinero izquierdo
Juan Soto
Jardinero derecho
Vladimir Guerrero Jr.
Primera base
Junior Caminero
Bateador designado
Ketel Marte
Segunda base
Manny Machado
Tercera base
Geraldo Perdomo
Campocorto
Yainer Díaz
Receptor
Julio Rodríguez
Jardinero central
¿Cuál será la rotación de República Dominicana en el Clásico Mundial?
Lanzador
Sandy Alcántara
Derecho
Luis Severino
Derecho
Brayan Bello
Derecho
Cristopher Sánchez
Zurdo
¿Cuál es el grupo de República Dominicana en el Clásico Mundial?
Los dominicanos forman parte del Grupo D, que tendrá como sede el loanDepot Par de Miami y que comparten con:
- Venezuela
- Israel
- Países Bajos
- Nicaragua
¿Cómo ver los juegos de República Dominicana en vivo, TV y streaming?
En la República Dominicana los seguidores de la selección tendrán varias plataformas para seguir los partidos del clásico. En TV estará Digital 15 y Fox Sports y en streaming MLB.tv y Disney+.
