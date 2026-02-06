El roster oficial de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Ya se publicaron los rosters oficiales de los equipos que participarán en la edición de 2026 del Clásico Mundial de Béisbol, incluyendo el de República Dominicana.

Y aunque ya se conocía buena parte de los nombres de la plantilla dirigida por Albert Pujols, igual había mucha expectativa por la confirmación de la presencia de varios de los mejores jugadores de MLB.

Como se esperaba, los dominicanos contarán con el astro de New York Mets Juan Soto, además de Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatís Jr. y sus mejores lanzadores.

“Creo que con el conjunto que estamos armando, en el que los muchachos saben que en el Clásico pasado no representaron al país como todo el mundo estaba esperando, todos saben que tenemos una responsabilidad y la responsabilidad es tratar de ganar ese campeonato una vez más. Te puedo decir que todos los muchachos que nos estaban representando en el pasado Clásico se fajaron y la disciplina siempre ha estado ahí. Son cosas que pasan en la pelota, es un aprendizaje para tratar de prepararnos mejor”, declaró Pujols hace un mes a ESPN.

¡Quisqueya! ¡Aquí están los protagonistas del Team República Dominicana en el World Baseball Classic 2026! 🇩🇴 pic.twitter.com/gYbVC0HXwv — MLB Español (@mlbespanol) February 6, 2026

El roster completo de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026

Manager: Albert Pujols.

Receptores: Agustín Ramírez, Austin Wells.

Infielders: Junior Caminero, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Ketel Marte, Jeremy Peña, Geraldo Perdomo, Carlos Santana.

Outfielders: Oneil Cruz, Julio Rodríguez, Johan Rojas, Juan Soto, Fernando Tatís Jr.

Lanzadores: Albert Abreu, Sandy Alcántara, Elvis Alvarado, Brayan Bello, Huascar Brazobán, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Carlos Estévez, Wandy Peralta, Cristopher Sánchez, Dennis Santana, Luis Severino, Gregory Soto, Edwin Uceta, Abner Uribe.

Utility: Amed Rosario

¿Cuáles son las principales ausencias del roster de República Dominicana?

La negativa del antesalista José Ramírez a jugar en esta edición del Clásico Mundial todavía causa polémica en República Dominicana. También son bajas importantes las del outfielder Teoscar Hernández y el receptor Yainer Díaz.

¿Cuál ha sido la mejor actuación de República Dominicana en el Clásico Mundial?

La selección dominicana siempre parte entre los favoritos por el talento de su nómina, llena de jugadores con etiqueta de estrellas en MLB, aunque en las últimas dos ediciones se ha quedado en deuda. Su mejor actuación fue el titulo en la edición de 2013, con Robinson Canó.

¿Cuál será el lineup de República Dominicana en el Clásico Mundial?

Jugador Posición Fernando Tatís Jr. Jardinero izquierdo Juan Soto Jardinero derecho Vladimir Guerrero Jr. Primera base Junior Caminero Bateador designado Ketel Marte Segunda base Manny Machado Tercera base Geraldo Perdomo Campocorto Yainer Díaz Receptor Julio Rodríguez Jardinero central

¿Cuál será la rotación de República Dominicana en el Clásico Mundial?

Lanzador Sandy Alcántara Derecho Luis Severino Derecho Brayan Bello Derecho Cristopher Sánchez Zurdo

¿Cuál es el grupo de República Dominicana en el Clásico Mundial?

Los dominicanos forman parte del Grupo D, que tendrá como sede el loanDepot Par de Miami y que comparten con:

Venezuela

Israel

Países Bajos

Nicaragua

¿Cómo ver los juegos de República Dominicana en vivo, TV y streaming?

En la República Dominicana los seguidores de la selección tendrán varias plataformas para seguir los partidos del clásico. En TV estará Digital 15 y Fox Sports y en streaming MLB.tv y Disney+.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol