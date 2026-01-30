El roster de Panamá (Federales de Chiriquí) para la Serie del Caribe 2026

Panamá de nuevo tendrá representación en la Serie del Caribe. Para la edición de 2026 en Guadalajara quedará como la única escuadra invitada, después de que Cuba y Colombia declinaran acudir a la competencia tras el cambio de sede.

El béisbol panameño estará representado por Federales de Chiriquí, una escuadra fundada en 2019 –la más joven del torneo- que ya tiene experiencia en esta competencia y acude a su tercera participación.

Esta vez los Federales están bajo la dirección del manager José Mayorga, que también será el estratega de la selección de Panamá en el Clásico Mundial. Por eso ven la cita de México como una preparación, aunque se sienten en condiciones de competir por el título.

“Veo un equipo que puede sorprender en la Serie del Caribe”, dijo el gerente general de la Selección de Panamá, Dámaso Espino sobre los Federales de Chiriquí. “Uno de los atributos de José Mayorga es que él tiene una continuidad con estos muchachos; eso le da una ventaja en la toma de decisiones, entre más lo conoces, más ha compartido con ellos y el hecho de que ha estado en Series del Caribe anteriormente y Premier12”.

A Guadalajara irá un grupo importante de jugadores que formarán parte del equipo panameño en el Clásico, como el receptor Christian Bethancourt. “Positivo contar con muchos peloteros importantes de nuestro país, peloteros que probablemente estén en el clásico y otro grupo que también es un plan B para cualquier lesión de algún pelotero que consideramos en estos momentos”, agregó Espino.

Abraham Rodríguez bate zurdo y versátil, MVP del Béisbol Mayor 2025. Ahora va por más: convocado con Panamá (Federales de Chiriquí) para la Serie del Caribe 2026.



¡Exitos Abraham !#FederalesDeChiriqui #Panama #Chiriqui pic.twitter.com/HO3IS4eYCn — Federales de Chiriquí (@federalesdechi) January 29, 2026

Mayorga tendrá en el Estadio Panamericano su tercera experiencia en la Serie del Caribe, tras dirigir en el evento de Caracas–La Guaira 2023 y Miami 2024. El tercer lugar de 2023 es su mejor resultado.

“Contento de que Miguel Amaya y Leonardo Jiménez se han unido y esperando que ellos también tengan un buen entrenamiento para que puedan reportarse en su sprint training. Que también puedan aportar lo que sea necesario para que podamos tener buenos resultados en el Clásico del Caribe”, dijo Mayorga a la prensa de su país.

¿Cuántas veces ha ganado Federales de Chiriquí la Serie del Caribe?

Este equipo jugó en la Serie del Caribe de 2021, donde quedó eliminado en semifinales por las Águilas Cibaeñas y también en la 2024, cuando terminó en tercer puesto, su mejor figuración hasta ahora. Persigue la hazaña de los Toros de Herrera en 2019, que le dieron a Panamá su primer título de Serie del Caribe en 60 años.

El roster de Roster de Panamá (Federales de Chiriquí) para la Serie del Caribe

Manager: José Mayorga.

Receptores: Christian Bethancourt, Erasmo Caballero, Adrián Sugastey.

Infielders: Jean Arnaez, Ryan Burrowes, Johan Camargo, Abraham Rodríguez, Rubén Tejada, Joshwan Wright.

Outfielders: Luis Castillo, Pedro Catuy, José Ramos, Johnny Santos.

Lanzadores: Harold Araúz, Paolo Espino, Steven Fuentes, Jorge García, Miguel Gómez, Severino González, Alberto Guerrero, Humberto Mejía, Abdiel Mendoza, Kevin Miranda, Abdiel Saldaña, Enrique Saldaña, Ernesto Silva.

