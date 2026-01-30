El roster de Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce) para la Serie del Caribe 2026

Puerto Rico estará representado en la Serie del Caribe de 2026 por los Cangrejeros de Santurce, que ganaron el derecho a disputar el torneo tras vencer a los Leones de Ponce por 5-1 en la final para ser campeones por vez número 17.

El equipo estará dirigido por Omar López, técnico de Houston Astros y manager de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol, y contará con varios jugadores con experiencia en MLB como el receptor Christian Vázquez y el antiguo prospecto Johneshwy Fargas, entre otros.

Para López será su tercera aparición en el torneo regional (antes estuvo con Caribes de Anzoátegui y fue tercero en San Juan 2015 y cuarto en Jalisco 2018) y tiene la misión de romper una sequía para el equipo. La última celebración se remonta a más de dos décadas, y la más reciente corona para escuadras boricuas es de 2018, cuando los Criollos de Caguas consiguieron el bicampeonato.

Nosotros estamos puestos pa’l meneo en la Serie del Caribe. 😎🔥🇵🇷 ¡CANDELA de Pe-Erre! 💎 pic.twitter.com/Q8gPNGcfK6 — LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) January 29, 2026

Los Cangrejeros planificaron cinco jornadas de práctica antes de la inauguración de la cita en Guadalajara, y tomaron nueve refuerzos para ir en búsqueda del título. Entre ellos están el antesalista Emmanuel “Pulpo” Rivera, Gabriel Cancel, y lanzadores como Dereck Rodríguez y el relevista Andrew Marrero. También cuentan con Yohandry Morales, el MVP de la final, y su estrategia se basa en ser agresivos en las bases.

“Hicieron un buen trabajo. Trajeron varios 'pitchers' de experiencia de los otros equipos que nos pueden ayudar. Sabemos que es un poco incómodo porque tuvimos que sacar a lanzadores de nosotros que se estaban fajando todo el año, pero son gajes del oficio y estamos contentos con las incorporaciones”, declaró el coach de banca, Luis Matos, a la prensa de Puerto Rico.

¿Cuántas veces ha ganado Cangrejeros de Santurce la Serie del Caribe?

El equipo fundado en 1939 es uno de los más ganadores en la liga puertorriqueña. Los Cangrejeros también han conquistado cinco coronas de la Serie del Caribe, y la más reciente fue en la edición de 2000. Los anteriores campeonatos caribeños se celebraron en 1951, 1953, 1955 y 1993.

El roster de Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce) para la Serie del Caribe

Manager: Omar López.

Receptores: Christian Vázquez, Juan Centeno.

Infielders: Yohandy Morales, Shed Long Jr., Gabriel Cancel, Andrew Velázquez, Isan Díaz, Emmanuel ''Pulpo'' Rivera, Jack López.

Outfielders: Jeremy Arocho, Johneshwy Fargas, Nelson Velázquez, Rubén Castro.

Lanzadores: Eduardo Rivera, Collin Wiles, Brady Tedesco, Dereck Rodríguez, Daryl Thompson, Roel Ramírez, Andrew Marrero, Gabriel Rodríguez, Andrew Baker, Blane Abeyta, Chávez Fernander, Jordán Morales, David Lebrón, Derek West, Robert Gsellman.

