El roster de República Dominicana (Leones del Escogido) para la Serie del Caribe 2026

Ramón Santiago pasó la primer aprueba, al tomar al equipo de los Leones del Escogido en mitad de la temporada de LIDOM, en medio una crisis, y llevarlos a la reedición del título tras vencer 4-1 en la Serie Final a Toros del Este.

“Tengo este campeonato junto con mi debut en Grandes Ligas como las cosas más grande que me han pasado en mi carrera deportiva”, dijo en la celebración. Ahora, Santiago tendrá un nuevo desafío y es seguir los pasos de la leyenda de MLB Albert Pujols para defender con éxito el campeonato en la Serie del Caribe.

Será el único debutante entre los cinco managers en la edición que se disputará desde el 1 de febrero en Guadalajara y se llevará a varios de los jugadores que reforzaron a la escuadra en los playoffs de la liga dominicana.

No podrá contar, sin embargo, con el MVP de la final, el infielder venezolano Alcides Escobar, que por condiciones de la Confederación del Caribe está inhabilitado para unirse a una plantilla que no sea de la LVBP. Tampoco irá a la competencia en el Estadio Panamericano de Zapopan Yamaico Navarro, por asuntos familiares.

Ya dieron a conocer a los guerreros con los que darán pelea en México. Una parte del grupo ya viajó y otra lo hará el sábado. En el grupo dirigido por Santiago se destacan los outfielders Junior Lake, Sócrates Brito y el campocorto Erik González además de refuerzos como el relevista Jefry Yan, el derecho Radhamés Liz y el receptor Michael De la Cruz.

“Hoy tenemos la responsabilidad y el compromiso de ir a México, ya por el país, y traer otra Serie del Caribe para poder venírsela a presentar al Presidente”, declaró el presidente del Escogido, Eduardo Najri, en la ceremonia de abanderamiento de la escuadra dominicana.

¿Cuántas veces ha ganado Leones del Escogido la Serie del Caribe?

El Escogido celebró su título número 18 en LIDOM. Ha estado 17 veces en la Serie del Caribe y en esta edición de 2026 buscará su sexta corona en la competencia y la número 24 para equipos de la República Dominicana.

Las conquistas de los Leones llegaron en los torneos de 1988, 1990, 2010, 2012 y 2025.

El roster de República Dominicana (Leones del Escogido) para la Serie del Caribe

Manager: Ramón Santiago

Receptores: Michael De La Cruz, Julio E. Rodríguez.

Infielders: Christian Adames, Erik González, Jonathan Guzmán, Marco Hernández, Gustavo Núñez, Aderlin Rodríguez.

Outfielders: Junior Lake, Sócrates Brito, Franchy Cordero, Elier Hernández, Jimmy Paredes.

Lanzadores: Oscar De La Cruz, Conner Greene, Travis Lakins, Radhamés Liz, Enny Romero, Deury Carrasco, Alex Colomé, Joe Corbett, Luis Frías, Kenny Hernández, Greg Minier, Emailin Montilla, Phillips Valdez, Carlos Teller y Jefry Yan.

