La rotación de Boston Red Sox para la temporada de 2026

Dentro de unos días, cuando los Boston Red Sox jueguen su primer partido de la temporada de MLB contra San Diego Padres en Fenway Park, Garrett Crochet estará haciendo historia.

Crochet, de 27 años de edad, fue anunciado como abridor del Opening Day por el manager Alex Cora sin sorpresas. Viene de una gran campaña en 2025 en la que lideró la Liga Americana en ponches (255) e innings lanzados (205.1), además de dejar efectividad de 2.59, WHIP de 1.02 y 18 triunfos por sólo 5 derrotas. Esos números le permitieron alcanzar el segundo lugar en la votación para el Cy Young.

Con su salida del próximo viernes, el zurdo se convertirá en el primer serpentinero desde 1886 que aparece iniciando el Opening Day en sus primeras tres temporadas como abridor. El dato es de la experta de la MLB, Sarah Langs.

En cualquier caso, Crochet comanda una rotación que se proyecta como la mejor de la temporada de Grandes Ligas que está por comenzar, gracias al trabajo que hizo en el receso de invierno la gerencia que lidera Craig Breslow. En la campaña pasada este departamento fue un dolor de cabeza para el cuerpo técnico que dirige Cora y en las oficinas se encargaron de traer brazos que solucionaran el problema.

Ahora no sólo se presentan a la batalla con una rotación sólida que les permite presentar argumentos para pelear en su difícil División Este de la Americana, sino que pueden presumir de tener una reserva profunda. Tanto, que algunos analistas de MLB pensaron que el estratega boricua de los Red Sox podría darse el lujo de tener una rotación de seis hombres.

¿Qué abridores sumó Boston Red Sox para la temporada 2026?

Mejorar la rotación fue, a todas luces, la prioridad de la gerencia de Boston en el receso de temporada. De la campaña de 2025 sólo se mantienen Crochet y el derecho dominicano Brayan Bello, en quien siguen depositando confianza a la espera de que termine de explotar.

Por la vía del cambio los Red Sox adquirieron al veterano Sonny Gray (14-8, 4.28 de efectividad, 201 ponches en 180.2 innings lanzados durante 32 aperturas en la campaña pasada con los Cardinals) y al derecho cubano Johan Oviedo, cuya velocidad es su carta de presentación y que llegó desde los Pittsburgh Pirates.

En la agencia libre adquirieron a uno de los mejores abridores disponibles, el venezolano Ranger Suárez, que tuvo un buen desempeño en sus años en Philadelphia Phillies y viene de ser campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El zurdo Suárez comenzará en el quinto puesto de la rotación para darle tiempo a que esté listo para otros compromisos.

¿Cuál es la rotación de Boston Red Sox en 2026?

Las lesiones le han jugado en contra a los lanzadores de los Red Sox en los últimos años, pero ahora Alex Cora estará mejor preparado con Kutter Crawford terminando de recuperarse para ser una opción y Connelly Early todavía peleando por una oportunidad en la rotación.

Cora no ha designado al abridor del tercer partido de este comienzo de temporada, pero se espera que el cuerpo de abridores luzca así:

Lanzador Brazo Garrett Crochet Zurdo Sonny Gray Derecho Brayan Bello Derecho Ranger Suárez Zurdo Johan Oviedo Derecho

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