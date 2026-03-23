La rotación de los San Diego Padres para la temporada de 2026

El equipo de San Diego Padres tendrá nuevo manager esta temporada de MLB, Craig Stammen, tras el retiro de Mike Shildt. Y el primer gran obstáculo que debió enfrentar fue saber que no contaría con el veterano Yu Darvish para ser parte de la rotación en 2026.

Darvish, derecho de 39 años de edad, se sometió en noviembre pasado a una cirugía para reparar el ligamento colateral cubital con un soporte interno en su codo derecho y un par de meses más tarde fue noticia en las Grandes Ligas cuando se corrieron rumores de su retiro.

El japonés más tarde aclaró que no terminará su carrera de inmediato, pero sí está considerando poner punto final a su contrato con San Diego, al que le quedan todavía tres campañas.

No es el único contratiempo para el cuerpo técnico encabezado por el ex relevista Stammen, de 41 años de edad, que debe tomar algunas decisiones clave en las próximas horas porque el Opening Day está por llegar.

De momento hay un par de cosas que se saben sobre el plan de los Padres con su rotación de abridores. La primera es que el responsable de iniciar el partido inaugural será Nick Pivetta y no Michael King, como se pensó inicialmente, y la otra que el ex lanzador de Los Angeles Dodgers Walker Buehler hizo el roster y tendrá oportunidad de abrir encuentros.

“Primero, Walker se identificó con nuestra filosofía”, dijo Stammen. “Aceptó nuestro enfoque integral para convertirlo en un mejor lanzador. El hecho de que se adaptara tan rápidamente y viera resultados positivos en sus últimas aperturas nos hizo sentir muy cómodos al incluirlo en el equipo”.

¿Qué abridores de los Padres están lesionados?

Darvish estará fuera toda la temporada por su cirugía y todavía debe decidir si seguirá su carrera o si rescinde su contrato con San Diego, pero no es el único obstáculo para la rotación de Craig Stammen.

La semana pasada se confirmó que Joe Musgrove comenzará la campaña en lista de lesionados. Tuvo una única salida en la primavera, su primera desde la Tommy John que le practicaron en noviembre de 2024, y su brazo no respondió como esperaban.

El regreso de Musgrove es clave para los Padres y así lo entiende el nuevo piloto, a juzgar por declaraciones que ofreció recientemente: “Queremos asegurarnos de que Joe esté al 100% cuando regrese. No vamos a apresurarlo”.

Esta decisión puede abrir la puerta para que el veterano venezolano Germán Márquez se quede con el último lugar de la rotación.

¿Cuál será la rotación de San Diego Padres en 2026?

Stammen todavía no ha hecho pública su decisión, pero de acuerdo con las proyecciones de varios analistas y portales especializados, la rotación de San Diego Padres en el comienzo de la temporada de 2026 (y hasta que Joe Musgrove esté listo para volver) podría verse así:

Lanzador Brazo Nick Pivetta Derecho Michael King Derecho Randy Vászquez Derecho Walker Buehler Derecho Germán Márquez Derecho

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