San Diego Padres cortan al mexicano Tirso Ornelas de cara a la temporada 2026

Tirso Ornelas se preparaba para ganarse un puesto con los San Diego Padres en el campo de entrenamiento de 2026. Sin embargo, el equipo lo colocó en asignación, apenas pocos días después del inicio del Spring Training.

Ornelas cumplirá 26 años en marzo y viene de tomar 14 turnos en la pasada temporada con San Diego, con un promedio de .071, con apenas un hit y una carrera remolcada. Sin embargo, la decisión del equipo fue cortarlo, sin darle la oportunidad de mostrarse en los juegos de exhibición.

Ahora Ornelas se enfrenta a la posibilidad de ser tomado por otro equipo que requiera un jardinero de buena defensa y un bate oportuno. Los Padres tienen un período de 7 días para cambiarlo, enviarlo a las menores o finalmente dejarlo en libertad.

Ornelas se convirtió en 2025 en el mexicano 150 en jugar en las Grandes Ligas. De hecho, fue catalogado como el prospecto 11 de la organización de los Padres el año pasado, pero apenas un calendario después parecen no contar con él.

En el 2024 vino su mejor temporada, cuando fue nombrado como Jugador del Año de ligas menores en la organización de San Diego, gracias a su promedio de .297 con 23 cuadrangulares y 89 carreras impulsadas en Triple-A.

TIRSO ORNELAS EN ASIGNACIÓN



Los @Padres anunciaron que el jardinero tijuanense Tirso Ornelas fue puesto en asignación luego de la contratación del lanzador derecho Griffin Canning.



Ornelas se encontraba en el spring training de los Padres al conocerse la noticia.… pic.twitter.com/nt9cC4FzX5 — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) February 17, 2026

El movimiento se produce ya que los Padres necesitaban un lugar en el roster de 40 para incluir la contratación del lanzador Griffin Canning, quien peleará por un puesto en la rotación o en el bullpen durante este campo de entrenamiento.

En el beisbol invernal, Ornelas se ha desempeñado como un jardinero fundamental de los Charros de Jalisco. A pesar de sus grandes actuaciones, no forma parte del roster de México para el Clásico Mundial de Beisbol, a diferencia de su hermano, Julián Ornelas, que sí estará en la cita.

México, dirigido por Benjamín Gil, tiene un cuerpo de jardineros bien consolidado, con Randy Arozarena, Jarren Durán, Tadeo Osuna, y Alek Thomas.

Uno de los problemas de Ornelas es el plano defensivo, ya que se limita a jugar en las esquinas de los jardines y no tiene un guante prodigioso, con el cual podría ser catalogado como cuarto o quinto jardinero. Su poca experiencia en la pradera central también le juega en contra.

Los próximos días serán claves para conocer el futuro de Ornelas. Ser tomado por otro equipo está sobre la mesa, aunque volver a San Diego a ligas menores también es una posibilidad.

