San Diego Padres toman decisión con el mexicano Tirso Ornelas

Tirso Ornelas y los San Diego Padres tendrán un nuevo encuentro. El conjunto californiano había dejado libre al jugador mexicano, pero tras no ser reclamado en waivers por ninguna otra organización, volverá al club para pelear por un puesto en el roster de 40.

Ornelas lo más probable es que comience la campaña 2026 en ligas menores y luego todo dependerá de lo que pueda hacer en Triple A, donde fue asignado. Pero antes estará en el Spring Training, para ver cómo se desarrolla en los juegos de exhibición.

El jardinero tuvo una pequeña participación de 14 turnos en Grandes Ligas en la temporada pasada. Dejó un promedio de .071, con apenas un hit y una carrera remolcada.

El mexicano se convirtió en 2025 en el pelotero 150 de su país en jugar en las Grandes Ligas. De hecho, fue catalogado como el prospecto 11 de la organización de los Padres el año pasado, pero apenas un calendario después parecen no contar con él.

OF Tirso Ornelas cleared waivers and has been outrighted to Triple-A El Paso. He remains in our Major League Spring Training camp. — San Diego Padres (@Padres) February 23, 2026

En el 2024 vino su mejor temporada, cuando fue nombrado como Jugador del Año de ligas menores en la organización de San Diego, gracias a su promedio de .297 con 23 cuadrangulares y 89 carreras impulsadas en Triple-A.

Los Padres lo dejaron libre hace una semana para darle ingreso al roster de 40 al lanzador Griffin Canning, quien peleará por un puesto en la rotación o en el bullpen durante este campo de entrenamiento.

Aunque es un pilar defensivo y ofensivo para los Charros de Jalisco en el beisbol invernal, Ornelas decidió no estar en el roster mexicano para el Clásico Mundial. Esta situación contrasta con la de su hermano, Julián Ornelas, quien sí representará al país en la justa internacional.

Su decisión fue para mantenerse durante todo el campo de entrenamiento de los Padres y así buscar convencer al cuerpo técnico de que merece un lugar en el equipo.

A lo largo de su carrera en ligas menores, Ornelas no ha mostrado solvencia defensiva, siendo catalogado con un guante por debajo del promedio. Juega en las esquinas de los jardines, pero sin mucho brillo, algo que debe mejorar a sus 26 años de edad.

Baseball America lo llegó a catalogar como el prospecto 28 de los Padres en tiempos recientes. Las lesiones también le han afectado en su camino a convertirse en un jugador de Grandes Ligas.

