San Francisco Giants cambian a ex prospecto venezolano Luis Matos a Milwaukee Brewers

Los Milwaukee Brewers han reforzado su roster con la incorporación del jardinero Luis Matos, procedente de los San Francisco Giants.

La web oficial de MLB reportó que la franquicia de Wisconsin buscaba urgentemente profundidad en en las praderas, así que dicho movimiento, en el cual envió dinero a su par californiano, responde directamente a esa necesidad, a pesar de un inicio de temporada inmaculado en tres compromisos (3-0).

El venezolano de 24 años llega con experiencia en las Grandes Ligas, luego de disputar 178 compromisos a lo largo de tres campañas con los Giants.

Durante ese período registró una línea ofensiva de .231/.281/.369, misma que refleja el hecho de no haberse adaptado a la dureza del pitcheo en la élite del béisbol, al margen de encontrarse en fase de desarrollo. Hay que recordar que Matos figuraba hasta 2023 entre los 100 mejores prospectos de la contienda, lo que hablaba del potencial que ahora intentarán explotar los Brewers.

We've made the following trade with SF pic.twitter.com/lLREov9EZ7 — Milwaukee Brewers (@Brewers) March 30, 2026

Asimismo, su salida de San Francisco se produce tras ser colocado en asignación, una decisión que sorprendió a algunos analistas considerando su rendimiento reciente en la finalizada pretemporada y su juventud. Es que el cañonero derecho había dejado sensaciones positivas durante el Spring Training, donde cosechó .263 de average con un decente .327 en porcentaje de embasado, aunado a dos cuadrangulares y cinco empujadas en 55 turnos, repartidos en 23 desafíos.

Por otro lado, el arribo de Matos a Milwaukee cobra aún más sentido si se tiene en cuenta que dicho equipo ha sufrido bajas importantes en su nómina con la ida a lista de lesionados de la joven estrella, también venezolana, Jackson Chourio, fuera desde el Día Inaugural debido a una fractura en la mano izquierda como consecuencia de un pelotazo recibido a principios de marzo en el Clásico Mundial. A esta ausencia se sumó la del utility Andrew Vaughn, quien también sufrió una fractura, pero del hueso ganchoso, en el propio Opening Day.

Bajo este escenario, Matos tendrá la oportunidad de asumir un rol relevante y demostrar que puede aportar con consistencia en las mayores y ratificar que sus ocho jonrones en 57 cotejos del 2025 responden a su poder ocasional. Por último y como parte de la transacción correspondiente, los Brewers designaron para asignación al lanzador zurdo Sammy Peralta, liberando espacio en el roster para el guardabosque sudamericano.

Con esta adquisición, la novena que hace de local en el American Family Field apuesta por un jugador joven con herramientas interesantes, confiando en que pueda aprovechar la oportunidad y contribuir en un momento clave de la zafra.

Más contenido sobre MLB