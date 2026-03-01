Scott Boras envía mensaje a los Dodgers sobre la disponibilidad de Tarik Skubal en la agencia libre

Los Angeles Dodgers aparecen como uno de los posibles protagonistas en la novela que rodeará a Tarik Skubal, actual as de los Detroit Tigers.

Es que el vigente doble Cy Young de la Liga Americana se encuentra en su último año de contrato y, de no alcanzar una extensión, se declarará agente libre en la próxima temporada baja, lo que inevitablemente ha encendido las especulaciones en torno a su futuro.

El panorama dependerá en gran medida del desempeño de Detroit en los próximos meses. Si los felinos se mantienen en la pelea dentro del joven circuito, es poco probable que consideren un movimiento antes de la fecha límite de cambios; no obstante, si se rezagan en la tabla de la División Central, los rumores podrían intensificarse conforme se acerque julio.

Al tratarse de uno de los abridores más dominantes de MLB, no sorprende que su nombre haya sido vinculado a mercados de gran envergadura como Los Angeles o Nueva York. Sin embargo, su representante, Scott Boras, se encargó de matizar esa idea en declaraciones a los periodistas Joel Sherman y Jon Heyman.

Tarik Skubal could be on the move soon, and the Los Angeles Dodgers are a team that could actually afford him. https://t.co/Vj2te5xNwg — Newsweek (@Newsweek) December 14, 2025

"Limitarlo a los equipos de LA o NY, creo, es algo simplemente incorrecto porque, obviamente, éste es un negocio impulsado por el talento. Esto es algo que te trae campeonatos mundiales, tener abridores número uno, y los Dodgers y los Yankees, aunque estos últimos no hayan ganado Series Mundiales con Gerrit Cole (llegaron al Clásico de Otoño en 2024), saben que es un buen negocio firmar a estos pitchers estrellas", explicó Boras.

Por lo tanto, el afamado representante de peloteros cree que habrá otras novenas involucradas a la hora de luchar por los servicios de Skubal, porque entienden el valor de tener un verdadero as monticular si quieren competir por el anillo.

¿Saldrá Tarik Skubal de los Tigers en la fecha límite de cambios?

Por su parte, el analista Tom Verducci señaló recientemente a Dodgers Nation que no visualiza un cambio de aires inminente en el caso del seleccionado a los últimos dos Juegos de Estrellas de Grandes Ligas. A su juicio, el peso que el zurdo tiene dentro del proyecto deportivo de Detroit hace improbable un movimiento durante la zafra.

"Nunca creí realmente en la posibilidad de que los Tigers canjearan a Skubal esta temporada baja, sólo por lo mucho que significa para la ciudad. Los Dodgers hacen su debida diligencia; todos lo sabemos, y creo que Tarik Skubal probablemente no volverá con Detroit".

En definitiva, el futuro del triple coronado en 2024 parece encaminado a definirse en una agencia libre donde múltiples franquicias con aspiraciones de salir campeonas entrarían en la puja por uno de los brazos de mayor brío de los tiempos recientes.

