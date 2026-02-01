Serie del Caribe 2026 en vivo: México Rojo vs. Panamá en TV, streaming y lineups

Ante su público en el parque de Zapopan, México Rojo (Charros de Jalisco) sigue su camino en la Serie del Caribe 2026 y en el segundo día de acción se enfrenta contra los Federales de Chiriquí de Panamá, el único equipo extranjero con invitación para esta edición del torneo.

Los campeones de la Liga Arco del Pacífico se reforzaron con el objetivo de celebrar en casa y darle a México su primer título en una década, pero tendrán en frente a una representación panameña que busca mejorar su tercer lugar histórico y que se está preparando para el Clásico Mundial de Béisbol.

El manager de Panamá, José Mayorga, anunció al veterano Paolo Espino -que jugó en MLB- como su abridor de este duelo, mientras que Benjamín Gil tendrá sobre la lomita a Luis Iván Rodríguez.

Desde el debut en Mazatlán, pasando por la consolidación en Caracas y la hazaña histórica en Miami, los Federales de Chiriquí han cambiado la narrativa de Panamá en la Serie del Caribe.



Ya no se trata de participar, sino de competir, incomodar y dejar huella torneo tras torneo. pic.twitter.com/PhKJxvdyrP — Federales de Chiriquí (@federalesdechi) January 22, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México Rojo vs. Panamá?

Ciudad: Guadalajara, México

Fecha: 2 de febrero

Hora: 7:00 p.m. (Hora de México) / 8:00 p.m. (hora del Este de USA)

Estadio: Panamericano de Los Charros

¿Cómo se podrá ver el México Rojo vs. Panamá en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Panamá Digital 15, ESPN MLB.tv México Mega TV, ESPN Disney +, MLB.tv

Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026

Un reporte de The Athletic señala que Houston tiene interés en reunirse con Christian Vázquez, el receptor que fue campeón con Cangrejeros de Santurce y que ganó una Serie Mundial con los siderales en 2022. No se espera que Vázquez abandone al equipo de Omar López en esta Serie del Caribe.

Sergio Romo, que fue uno de los lanzadores mexicanos más exitosos en MLB, fue el encargado de hacer el primer lanzamiento en el acto inaugural de la Serie del Caribe Jalisco 2026. Romo “simboliza el orgullo y la trayectoria del béisbol nacional”, apuntaron los organizadores.

Últimas noticias de México Rojo

El manager Benji Gil pronosticó que esta edición del torneo será muy diferente a la de Mexicali 2025: “Va a ser una serie del Caribe muy diferente a la que vimos el año pasado en Mexicali, estamos a una altura mucho más alto entonces hay mucha más ofensiva. Será una gran fiesta para para todo el béisbol de Latinoamérica”.

Los Charros persiguen dos metas: conseguir el primer título de Jalisco en la historia de la Serie del Caribe e igualar la gesta de los Venados de Mazatlán, único equipo que logró titularse como anfitrión.

Últimas noticias de Panamá

La ofensiva de los panameños tiene como puntales a Abraham Rodríguez, MVP del Béisbol Mayor 2025, Jhonny Santos, que jugó la Serie del Caribe 2024 y el slugger José Ramos, que debuta en este torneo con Federales.

El manager José Mayorga ya anunció la rotación para la Serie del Caribe, y dijo que después de Paolo Espino lanzarán Jorge García, Abdiel Saldaña y Harold Araúz.

Lineups probables

México Rojo

Jugador Posición Billy Hamilton Jardinero central Michael Wielansky Segunda base Julián Ornelas Jardinero izquierdo Mateo Gil Tercera base Bugh Madris Jardinero derecho Christopher Gastelum Campocorto Willie Calhoun Bateador designado Reynaldo Rodríguez Primera base Santiago Chávez/Alexis Wilson Receptor

Panamá

Jugador Posición Austin Dennis Campocorto Ryan Burrowes Segunda base Abraham Rodríguez Primera base Jhonny Santos Jardinero izquierdo Joshwan Wright Bateador designado José Ramos Jardinero derecho Johan Camargo Tercera base Christian Bethancourt Receptor Pedro Catuy Jardinero central

Más contenido de la Serie del Caribe