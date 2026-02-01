Sports Illustrated

Serie del Caribe 2026 en vivo: México Rojo vs. Panamá en TV, streaming y lineups

Los anfitriones no descansan y reciben en el segundo día del torneo a una escuadra panameña que llega inspirada y con el objetivo de aprovechar al máximo la invitación
Mariana Moreno|
Paolo Espino encabeza la rotación de Panamá en la Serie del Caribe
Paolo Espino encabeza la rotación de Panamá en la Serie del Caribe | Reinhold Matay-Imagn Images

Ante su público en el parque de Zapopan, México Rojo (Charros de Jalisco) sigue su camino en la Serie del Caribe 2026 y en el segundo día de acción se enfrenta contra los Federales de Chiriquí de Panamá, el único equipo extranjero con invitación para esta edición del torneo.

Los campeones de la Liga Arco del Pacífico se reforzaron con el objetivo de celebrar en casa y darle a México su primer título en una década, pero tendrán en frente a una representación panameña que busca mejorar su tercer lugar histórico y que se está preparando para el Clásico Mundial de Béisbol.

El manager de Panamá, José Mayorga, anunció al veterano Paolo Espino -que jugó en MLB- como su abridor de este duelo, mientras que Benjamín Gil tendrá sobre la lomita a Luis Iván Rodríguez.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México Rojo vs. Panamá?

  • Ciudad: Guadalajara, México
  • Fecha: 2 de febrero
  • Hora: 7:00 p.m. (Hora de México) / 8:00 p.m. (hora del Este de USA)
  • Estadio: Panamericano de Los Charros

¿Cómo se podrá ver el México Rojo vs. Panamá en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Panamá

Digital 15, ESPN

MLB.tv

México

Mega TV, ESPN

Disney +, MLB.tv

Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026

  • Un reporte de The Athletic señala que Houston tiene interés en reunirse con Christian Vázquez, el receptor que fue campeón con Cangrejeros de Santurce y que ganó una Serie Mundial con los siderales en 2022. No se espera que Vázquez abandone al equipo de Omar López en esta Serie del Caribe.
  • Sergio Romo, que fue uno de los lanzadores mexicanos más exitosos en MLB, fue el encargado de hacer el primer lanzamiento en el acto inaugural de la Serie del Caribe Jalisco 2026. Romo “simboliza el orgullo y la trayectoria del béisbol nacional”, apuntaron los organizadores.

Últimas noticias de México Rojo

  • El manager Benji Gil pronosticó que esta edición del torneo será muy diferente a la de Mexicali 2025: “Va a ser una serie del Caribe muy diferente a la que vimos el año pasado en Mexicali, estamos a una altura mucho más alto entonces hay mucha más ofensiva. Será una gran fiesta para para todo el béisbol de Latinoamérica”.
  • Los Charros persiguen dos metas: conseguir el primer título de Jalisco en la historia de la Serie del Caribe e igualar la gesta de los Venados de Mazatlán, único equipo que logró titularse como anfitrión.

Últimas noticias de Panamá

  • La ofensiva de los panameños tiene como puntales a Abraham Rodríguez, MVP del Béisbol Mayor 2025, Jhonny Santos, que jugó la Serie del Caribe 2024 y el slugger José Ramos, que debuta en este torneo con Federales.
  • El manager José Mayorga ya anunció la rotación para la Serie del Caribe, y dijo que después de Paolo Espino lanzarán Jorge García, Abdiel Saldaña y Harold Araúz.

Lineups probables

México Rojo

Jugador

Posición

Billy Hamilton

Jardinero central

Michael Wielansky

Segunda base

Julián Ornelas

Jardinero izquierdo

Mateo Gil

Tercera base

Bugh Madris

Jardinero derecho

Christopher Gastelum

Campocorto

Willie Calhoun

Bateador designado

Reynaldo Rodríguez

Primera base

Santiago Chávez/Alexis Wilson

Receptor

Panamá

Jugador

Posición

Austin Dennis

Campocorto

Ryan Burrowes

Segunda base

Abraham Rodríguez

Primera base

Jhonny Santos

Jardinero izquierdo

Joshwan Wright

Bateador designado

José Ramos

Jardinero derecho

Johan Camargo

Tercera base

Christian Bethancourt

Receptor

Pedro Catuy

Jardinero central

