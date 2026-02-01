Serie del Caribe 2026 en vivo: México Rojo vs. Panamá en TV, streaming y lineups
Ante su público en el parque de Zapopan, México Rojo (Charros de Jalisco) sigue su camino en la Serie del Caribe 2026 y en el segundo día de acción se enfrenta contra los Federales de Chiriquí de Panamá, el único equipo extranjero con invitación para esta edición del torneo.
Los campeones de la Liga Arco del Pacífico se reforzaron con el objetivo de celebrar en casa y darle a México su primer título en una década, pero tendrán en frente a una representación panameña que busca mejorar su tercer lugar histórico y que se está preparando para el Clásico Mundial de Béisbol.
El manager de Panamá, José Mayorga, anunció al veterano Paolo Espino -que jugó en MLB- como su abridor de este duelo, mientras que Benjamín Gil tendrá sobre la lomita a Luis Iván Rodríguez.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México Rojo vs. Panamá?
- Ciudad: Guadalajara, México
- Fecha: 2 de febrero
- Hora: 7:00 p.m. (Hora de México) / 8:00 p.m. (hora del Este de USA)
- Estadio: Panamericano de Los Charros
¿Cómo se podrá ver el México Rojo vs. Panamá en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Panamá
Digital 15, ESPN
MLB.tv
México
Mega TV, ESPN
Disney +, MLB.tv
Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026
- Un reporte de The Athletic señala que Houston tiene interés en reunirse con Christian Vázquez, el receptor que fue campeón con Cangrejeros de Santurce y que ganó una Serie Mundial con los siderales en 2022. No se espera que Vázquez abandone al equipo de Omar López en esta Serie del Caribe.
- Sergio Romo, que fue uno de los lanzadores mexicanos más exitosos en MLB, fue el encargado de hacer el primer lanzamiento en el acto inaugural de la Serie del Caribe Jalisco 2026. Romo “simboliza el orgullo y la trayectoria del béisbol nacional”, apuntaron los organizadores.
Últimas noticias de México Rojo
- El manager Benji Gil pronosticó que esta edición del torneo será muy diferente a la de Mexicali 2025: “Va a ser una serie del Caribe muy diferente a la que vimos el año pasado en Mexicali, estamos a una altura mucho más alto entonces hay mucha más ofensiva. Será una gran fiesta para para todo el béisbol de Latinoamérica”.
- Los Charros persiguen dos metas: conseguir el primer título de Jalisco en la historia de la Serie del Caribe e igualar la gesta de los Venados de Mazatlán, único equipo que logró titularse como anfitrión.
Últimas noticias de Panamá
- La ofensiva de los panameños tiene como puntales a Abraham Rodríguez, MVP del Béisbol Mayor 2025, Jhonny Santos, que jugó la Serie del Caribe 2024 y el slugger José Ramos, que debuta en este torneo con Federales.
- El manager José Mayorga ya anunció la rotación para la Serie del Caribe, y dijo que después de Paolo Espino lanzarán Jorge García, Abdiel Saldaña y Harold Araúz.
Lineups probables
México Rojo
Jugador
Posición
Billy Hamilton
Jardinero central
Michael Wielansky
Segunda base
Julián Ornelas
Jardinero izquierdo
Mateo Gil
Tercera base
Bugh Madris
Jardinero derecho
Christopher Gastelum
Campocorto
Willie Calhoun
Bateador designado
Reynaldo Rodríguez
Primera base
Santiago Chávez/Alexis Wilson
Receptor
Panamá
Jugador
Posición
Austin Dennis
Campocorto
Ryan Burrowes
Segunda base
Abraham Rodríguez
Primera base
Jhonny Santos
Jardinero izquierdo
Joshwan Wright
Bateador designado
José Ramos
Jardinero derecho
Johan Camargo
Tercera base
Christian Bethancourt
Receptor
Pedro Catuy
Jardinero central
