Serie del Caribe 2026 en vivo: México Rojo vs. Puerto Rico en TV, streaming y lineups

La tercera jornada de la edición 68 de la Serie del Caribe confronta a dos equipos que tuvieron comienzos opuestos en el camino de este torneo.

Los anfitriones de México Rojo (Charros de Jalisco) cayeron ante su afición en la jornada inaugural, pero no han perdido la esperanza de ser campeones y para eso están obligados a derrotar a la representación de Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce), que ya demostraron que no se rinden y que vienen dispuestos a llevarse el trofeo. Ambos equipos cuentan con jugadores con experiencia en MLB que pueden hacer diferencia.

El turno en la rotación del manager Benjamín Gil le corresponde a Luis Fernando Miranda, mientras que el estratega de la escuadra boricua y coach de los Houston Astros; Omar López, sigue sin revelar el orden de sus abridores.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México Rojo vs. Puerto Rico?

Ciudad: Guadalajara, México

Fecha: 3 de febrero

Hora: 7:00 p.m. (Hora de México) / 8:00 p.m. (hora del Este de USA)

Estadio: Panamericano de Los Charros

¿Cómo se podrá ver el México Rojo vs. Puerto Rico en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming oline México Mega TV, ESPN MLB.tv, Disney+ Puerto Rico WAPA TV, ESPN MLB.tv

Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026

Las derrotas de los dos equipos mexicanos en la jornada inaugural igualaron un récord, de acuerdo con una publicación en redes sociales del periodista Enrique Rojas. Sólo había sucedido una vez que México perdiera dos veces en un día en la Serie del Caribe, y fue en la edición de 1974 cuando Puerto Rico venció a Ciudad Obregón y República Dominicana a Mazatlán.

Lorenzo Bundy está dirigiendo en su cuarta Serie del Caribe con equipos mexicanos y busca su primer título. “Obviamente, México es como mi segunda casa”, afirmó al portal de MLB el manager estadounidense que fue técnico en organizaciones como los Rockies, Diamondbacks, Dodgers y Marlins. “En la Liga Mexicana del Pacífico tengo como manager 27 años, un año como coach. Y jugué seis años”.

Últimas noticias de Puerto Rico

Yohandy Morales conectó el primer cuadrangular de esta edición de la Serie del Caribe, un batazo que salió por el jardín derecho y recorrió 386 pies en el partido del domingo ante México Verde.

El manager de Cangrejeros celebró la actitud de su grupo en la jornada inaugural. “Nunca se han quitado. Siempre han estado luchando”, dijo el venezolano Omar López. “La misión de nosotros era ‘si vamos a perder, vamos a luchar hasta el final’”.

Últimas noticias de México Rojo

“Yo confío en mi equipo, y me van a escuchar decir que vamos a ganarle a quien sea, no voy a decir que no somos somos más talentosos. Lo que sí les digo es que yo creo en ellos, y ahorita si me preguntan quién va a ser campeón, vamos a ser nosotros”, dijo el manager Benji Gil tras la derrota ante los dominicanos.

Mateo Gil fue el gran referente ofensivo de los mexicanos en la jornada inaugural, con tres carreras impulsadas a pesar de que sólo conectó un inatrapable

Lineups probables

México Rojo

Jugador Posición Connor Hollis Campocorto Julián Ornelas Jardinero central Michael Wielansky Segunda base Willie Calhoun Bateador designado Mateo Gil Tercera base Bligh Madris Jardinero derecho Reynaldo Rodríguez Primera base Leonardo Heras Jardinero izquierdo Alexis Wilson Receptor

Puerto Rico

Jugador Posición Rubén Castro Bateador designado Gabriel Cancel Jardinero izquierdo Yohandy Morales Primera base Nelson Velásquez Jardinero derecho Emmanuel Rivera Tercera base Isán Díaz Segunda base Jack López Jardinero central Christian Vázquez Receptor Andrew Velásquez Campocorto

