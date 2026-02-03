Sports Illustrated

Serie del Caribe 2026 en vivo: México Verde vs. México Rojo en TV, streaming y lineups

La baja asistencia de los primeros días podría cambiar este miércoles, cuando se enfrenten las dos escuadras de México en una revancha de la final de la liga
Mariana Moreno|
Bligh Madris refuerza a México Rojo y mostró su poder
Bligh Madris refuerza a México Rojo y mostró su poder | Jonathan Dyer-Imagn Images

Finalmente se jugará el partido que la afición de Guadalajara estaba esperando: el choque entre los equipos de México Verde (Tomateros de Culiacán) y México Rojo (Charros de Jalisco) en la Serie del Caribe 2026.

El duelo será una especie de revancha entre los dos finalistas de la Liga Arco del Pacífico, en la que los Charros dirigidos por Benji Gil barrieron a los Tomateros. También será clave para las aspiraciones de ambas escuadras mexicanas de avanzar a semifinales.

Gil anunció al derecho nicaragüense Ronald Medrano como su abridor, mientras que Lorenzo Bundy subirá al montículo para iniciar al zurdo Faustino Carrera.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México Verde vs. México Rojo?

  • Ciudad: Guadalajara, México
  • Fecha: 4 de febrero
  • Hora: 7:00 pm (hora de Ciudad de México) 8:00 pm (hora del Este de USA)
  • Estadio: Panamericano de Los Charros

¿Cómo se podrá ver el México Verde vs. México Rojo en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

México

Mega TV, ESPN

Disney+, MLB,tv

Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026

  • Junior Lake llegó a 50 juegos partidos disputados de por vida en 9 ediciones de la Serie del Caribe, y además es líder en hits y carreras impulsadas en la cita de 2026. “Para mí es un honor y un privilegio estar en la historia del beisbol del Caribe. Por aquí han pasado muchos jugadores que han sido motivación para mí, y que uno esté en la historia es un logro por el que le doy gracias a Dios”, aseguró el outfielder que llegó a jugar en MLB.
  • 12 bases por bolas regaló el pitcheo de Panamá en su primer partido y el manager José Mayorga no tuvo palabras para explicar los problemas de su cuerpo de lanzadores. “Dos episodios malos”, dijo en la rueda de prensa postpartido. “Tratar de pasar la página y venir el siguiente día para sacar la victoria”.

Últimas noticias de México Verde

  • El manager Lorenzo Bundy lamentó que el calendario le dejara un día libre después de la derrota en la jornada inaugural. “En esas situaciones, cuando pierdes dejados en el terreno, como manager me gustaría que mi equipo regrese al campo lo más rápido posible. Ese grupo tiene experiencia, vamos a darle vuelta a la página. Tendremos unas horas para pensar en eso, pero enfocados en el juego siguiente”, dijo en declaraciones al portal MLB.com.
  • El infielder de México Verde, Rodolfo Amador, es líder bate de la edición 2026 de la Serie del Caribe con .750 puntos.

Últimas noticias de México Rojo

  • Benjamín Gil reconoció la ventaja que tuvieron al recibir 12 bases por bolas en su choque contra Panamá. “Aprovechamos que los pitchers llegaron un poco descontrolados”, dijo el manager de los Charros, “Lo importante es que pudimos aprovechar la situación. Cayeron algunos batazos importantes para nosotros. Quedo satisfecho con el pitcheo”.
  • Gil había pronosticado que esta edición sería muy ofensiva y en los dos primeros días de la Serie del Caribe se conectaron cuatro jonrones, incluyendo un grand slam de Bligh Madris.

Lineups probables

México Rojo

Jugador

Posición

Connor Hollis

Campocorto

Julián Ornelas

Jardinero central

Michael Wielansky

Segunda base

Willie Calhoun

Bateador designado

Mateo Gil

Tercera base

Bligh Madris

Jardinero derecho

Reynaldo Rodríguez

Primera base

Leonardo Heras

Jardinero izquierdo

Alexis Wilson

Receptor

México Verde

Jugador

Posición

Estevan Florial

Jardinero izquierdo

Allen Córdoba

Jardinero central

Rodolfo Amador

Tercera base

Joey Meneses

Bateador designado

Yadir Drake

Jardinero derecho

Víctor Mendoza

Primera base

Jason Atondo

Segunda base

Carlos Sepúlveda

Campocorto

Alí Solis

Receptor

Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.