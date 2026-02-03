Serie del Caribe 2026 en vivo: México Verde vs. México Rojo en TV, streaming y lineups
Finalmente se jugará el partido que la afición de Guadalajara estaba esperando: el choque entre los equipos de México Verde (Tomateros de Culiacán) y México Rojo (Charros de Jalisco) en la Serie del Caribe 2026.
El duelo será una especie de revancha entre los dos finalistas de la Liga Arco del Pacífico, en la que los Charros dirigidos por Benji Gil barrieron a los Tomateros. También será clave para las aspiraciones de ambas escuadras mexicanas de avanzar a semifinales.
Gil anunció al derecho nicaragüense Ronald Medrano como su abridor, mientras que Lorenzo Bundy subirá al montículo para iniciar al zurdo Faustino Carrera.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México Verde vs. México Rojo?
- Ciudad: Guadalajara, México
- Fecha: 4 de febrero
- Hora: 7:00 pm (hora de Ciudad de México) 8:00 pm (hora del Este de USA)
- Estadio: Panamericano de Los Charros
¿Cómo se podrá ver el México Verde vs. México Rojo en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
México
Mega TV, ESPN
Disney+, MLB,tv
Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026
- Junior Lake llegó a 50 juegos partidos disputados de por vida en 9 ediciones de la Serie del Caribe, y además es líder en hits y carreras impulsadas en la cita de 2026. “Para mí es un honor y un privilegio estar en la historia del beisbol del Caribe. Por aquí han pasado muchos jugadores que han sido motivación para mí, y que uno esté en la historia es un logro por el que le doy gracias a Dios”, aseguró el outfielder que llegó a jugar en MLB.
- 12 bases por bolas regaló el pitcheo de Panamá en su primer partido y el manager José Mayorga no tuvo palabras para explicar los problemas de su cuerpo de lanzadores. “Dos episodios malos”, dijo en la rueda de prensa postpartido. “Tratar de pasar la página y venir el siguiente día para sacar la victoria”.
Últimas noticias de México Verde
- El manager Lorenzo Bundy lamentó que el calendario le dejara un día libre después de la derrota en la jornada inaugural. “En esas situaciones, cuando pierdes dejados en el terreno, como manager me gustaría que mi equipo regrese al campo lo más rápido posible. Ese grupo tiene experiencia, vamos a darle vuelta a la página. Tendremos unas horas para pensar en eso, pero enfocados en el juego siguiente”, dijo en declaraciones al portal MLB.com.
- El infielder de México Verde, Rodolfo Amador, es líder bate de la edición 2026 de la Serie del Caribe con .750 puntos.
Últimas noticias de México Rojo
- Benjamín Gil reconoció la ventaja que tuvieron al recibir 12 bases por bolas en su choque contra Panamá. “Aprovechamos que los pitchers llegaron un poco descontrolados”, dijo el manager de los Charros, “Lo importante es que pudimos aprovechar la situación. Cayeron algunos batazos importantes para nosotros. Quedo satisfecho con el pitcheo”.
- Gil había pronosticado que esta edición sería muy ofensiva y en los dos primeros días de la Serie del Caribe se conectaron cuatro jonrones, incluyendo un grand slam de Bligh Madris.
Lineups probables
México Rojo
Jugador
Posición
Connor Hollis
Campocorto
Julián Ornelas
Jardinero central
Michael Wielansky
Segunda base
Willie Calhoun
Bateador designado
Mateo Gil
Tercera base
Bligh Madris
Jardinero derecho
Reynaldo Rodríguez
Primera base
Leonardo Heras
Jardinero izquierdo
Alexis Wilson
Receptor
México Verde
Jugador
Posición
Estevan Florial
Jardinero izquierdo
Allen Córdoba
Jardinero central
Rodolfo Amador
Tercera base
Joey Meneses
Bateador designado
Yadir Drake
Jardinero derecho
Víctor Mendoza
Primera base
Jason Atondo
Segunda base
Carlos Sepúlveda
Campocorto
Alí Solis
Receptor
Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.