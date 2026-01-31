Serie del Caribe 2026 en vivo: México Verde vs. Puerto Rico en TV, streaming y lineups

Todo está listo en Estadio Panamericano de Los Charros, en Guadalajara, para que se dispute el primer partido de la Serie del Caribe 2026.

El duelo que abre las acciones en la edición 68 del torneo tendrá a México Verde (Tomateros de Culiacán), subcampeones de la Liga Arco del Pacifico, como contrincantes de Cangrejeros de Santurce, dueños del título en Puerto Rico. Los boricuas sellaron su boleto a Jalisco hace ya un par de semanas y sienten que eso puede darles alguna ventaja.

“Creo que, irónicamente, esta situación atípica nos ayudó porque los jugadores tuvieron un poquito más de tiempo para hacer sus cosas y decidir si podían ir o no. Por lo menos de las llamadas que hice a los jugadores que queríamos que nos reforzaran, todos dijeron que sí, excepto uno por una situación que tenía previamente. Así que en ese aspecto la experiencia ha sido más positiva. Más disponibilidad que en años anteriores”, declaró el gerente Carlos Berroa a la prensa de su país.

La actividad continúa 👊🏼🟢



Nuestro México verde está más cerca de iniciar su participación en la Serie del Caribe💪🏼🔥#LigaARCO ⚾️#SDC26🇲🇽 pic.twitter.com/QrwQEqXM3R — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 30, 2026

Por la escuadra mexicana está anunciado como abridor el derecho David Reyes, que ya tiene experiencia lanzando contra escuadras puertorriqueñas. El manager venezolano de los Cangrejeros, Omar López, no ha anunciado a su pitcher de inicio.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México Verde vs. Puerto Rico?

Ciudad: Guadalajara, México

Fecha: 1 de febrero

Hora: 1:00 p.m. (hora de México), 2:00 p.m. (hora del Este de USA)

Estadio: Panamericano de Los Charros

¿Cómo se podrá ver el México Verde vs. Puerto Rico en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Puerto Rico WAPA, ESPN MLB.tv México ESPN Disney +, MLB.tv

Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026

Los campeones defensores dominicanos de Leones del Escogido finalmente entregaron su roster para la competencia, sin el venezolano Alcides Escobar como refuerzo.

Cangrejeros y Tomateros buscarán el primer paso en un camino que los lleve a acabar con sequía de títulos para equipos de sus países. Los boricuas no ganan la Serie del Caribe desde 2018 (Criollos de Caguas) y no ha habido coronas mexicanas desde 2016, cuando Venados de Mazatlán levantó el trofeo.

Últimas noticias de México Verde

Joey Meneses y Manny Barreda estuvieron trabajando este viernes en los entrenamientos para el primer duelo de la Serie del Caribe.

El lanzador derecho Norman Elenesel, refuerzo de Culiacán, está feliz en su primera Serie del Caribe: “El hecho de yo ser culichi y que Tomateros me esté brindando la oportunidad, creo que le agrega un toque extra especial”, dijo al equipo de prensa de Tomateros.

Últimas noticias de Puerto Rico

El cuerpo técnico de Cangrejeros reveló que en la cita mexicana mantendrán la estrategia que los llevó a ser a ser campeones en su país, con más agresividad en las bases que poder en el plato.

Este sábado estaba previsto el viaje a México de la escuadra de Santurce y sólo el receptor Christian Vázquez voló por separado “Él pidió unos días por algo personal y saldrá desde Florida”, indicó el director de torneo de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, Carlos Berroa.

Lineups probables

México Verde

Jugador Posición Estevan Florial Jardinero derecho Carlos Sepúlveda Segunda base Allen Córdoba Jardinero central Joey Meneses Primera base Yadir Drake Jardinero izquierdo Luis Verdugo Campocorto Fernando Villegas Bateador designado Ichiro Cano Tercera base Alí Solís Receptor

Puerto Rico

Jugador Posición Jeremy Arocho Jardinero izquierdo Rubén Castro Bateador designado Yohandry Morales Primera base Nelson Velásquez Jardinero derecho Shed Long Jr. Segunda base Christian Vázquez Receptor Andrew Velásquez Campocorto Emmanuel Rivera Tercera base Johneswhy Fargas Jardinero central

