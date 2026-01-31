Serie del Caribe 2026 en vivo: México Verde vs. Puerto Rico en TV, streaming y lineups
Todo está listo en Estadio Panamericano de Los Charros, en Guadalajara, para que se dispute el primer partido de la Serie del Caribe 2026.
El duelo que abre las acciones en la edición 68 del torneo tendrá a México Verde (Tomateros de Culiacán), subcampeones de la Liga Arco del Pacifico, como contrincantes de Cangrejeros de Santurce, dueños del título en Puerto Rico. Los boricuas sellaron su boleto a Jalisco hace ya un par de semanas y sienten que eso puede darles alguna ventaja.
“Creo que, irónicamente, esta situación atípica nos ayudó porque los jugadores tuvieron un poquito más de tiempo para hacer sus cosas y decidir si podían ir o no. Por lo menos de las llamadas que hice a los jugadores que queríamos que nos reforzaran, todos dijeron que sí, excepto uno por una situación que tenía previamente. Así que en ese aspecto la experiencia ha sido más positiva. Más disponibilidad que en años anteriores”, declaró el gerente Carlos Berroa a la prensa de su país.
Por la escuadra mexicana está anunciado como abridor el derecho David Reyes, que ya tiene experiencia lanzando contra escuadras puertorriqueñas. El manager venezolano de los Cangrejeros, Omar López, no ha anunciado a su pitcher de inicio.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México Verde vs. Puerto Rico?
- Ciudad: Guadalajara, México
- Fecha: 1 de febrero
- Hora: 1:00 p.m. (hora de México), 2:00 p.m. (hora del Este de USA)
- Estadio: Panamericano de Los Charros
¿Cómo se podrá ver el México Verde vs. Puerto Rico en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Puerto Rico
WAPA, ESPN
MLB.tv
México
ESPN
Disney +, MLB.tv
Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026
- Los campeones defensores dominicanos de Leones del Escogido finalmente entregaron su roster para la competencia, sin el venezolano Alcides Escobar como refuerzo.
- Cangrejeros y Tomateros buscarán el primer paso en un camino que los lleve a acabar con sequía de títulos para equipos de sus países. Los boricuas no ganan la Serie del Caribe desde 2018 (Criollos de Caguas) y no ha habido coronas mexicanas desde 2016, cuando Venados de Mazatlán levantó el trofeo.
Últimas noticias de México Verde
- Joey Meneses y Manny Barreda estuvieron trabajando este viernes en los entrenamientos para el primer duelo de la Serie del Caribe.
- El lanzador derecho Norman Elenesel, refuerzo de Culiacán, está feliz en su primera Serie del Caribe: “El hecho de yo ser culichi y que Tomateros me esté brindando la oportunidad, creo que le agrega un toque extra especial”, dijo al equipo de prensa de Tomateros.
Últimas noticias de Puerto Rico
- El cuerpo técnico de Cangrejeros reveló que en la cita mexicana mantendrán la estrategia que los llevó a ser a ser campeones en su país, con más agresividad en las bases que poder en el plato.
- Este sábado estaba previsto el viaje a México de la escuadra de Santurce y sólo el receptor Christian Vázquez voló por separado “Él pidió unos días por algo personal y saldrá desde Florida”, indicó el director de torneo de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, Carlos Berroa.
Lineups probables
México Verde
Jugador
Posición
Estevan Florial
Jardinero derecho
Carlos Sepúlveda
Segunda base
Allen Córdoba
Jardinero central
Joey Meneses
Primera base
Yadir Drake
Jardinero izquierdo
Luis Verdugo
Campocorto
Fernando Villegas
Bateador designado
Ichiro Cano
Tercera base
Alí Solís
Receptor
Puerto Rico
Jugador
Posición
Jeremy Arocho
Jardinero izquierdo
Rubén Castro
Bateador designado
Yohandry Morales
Primera base
Nelson Velásquez
Jardinero derecho
Shed Long Jr.
Segunda base
Christian Vázquez
Receptor
Andrew Velásquez
Campocorto
Emmanuel Rivera
Tercera base
Johneswhy Fargas
Jardinero central
