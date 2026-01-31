Sports Illustrated

Serie del Caribe 2026 en vivo: México Verde vs. Puerto Rico en TV, streaming y lineups

La edición 68 del torneo caribeño comenzará este domingo en Guadalajara con el choque entre los subcampeones de la Liga Arco y la representación boricua
Mariana Moreno|
El cubano Yadir Drake refuerza a México Verde en la Serie del Caribe
El cubano Yadir Drake refuerza a México Verde en la Serie del Caribe | Jasen Vinlove-Imagn Images

Todo está listo en Estadio Panamericano de Los Charros, en Guadalajara, para que se dispute el primer partido de la Serie del Caribe 2026.

El duelo que abre las acciones en la edición 68 del torneo tendrá a México Verde (Tomateros de Culiacán), subcampeones de la Liga Arco del Pacifico, como contrincantes de Cangrejeros de Santurce, dueños del título en Puerto Rico. Los boricuas sellaron su boleto a Jalisco hace ya un par de semanas y sienten que eso puede darles alguna ventaja.

“Creo que, irónicamente, esta situación atípica nos ayudó porque los jugadores tuvieron un poquito más de tiempo para hacer sus cosas y decidir si podían ir o no. Por lo menos de las llamadas que hice a los jugadores que queríamos que nos reforzaran, todos dijeron que sí, excepto uno por una situación que tenía previamente. Así que en ese aspecto la experiencia ha sido más positiva. Más disponibilidad que en años anteriores”, declaró el gerente Carlos Berroa a la prensa de su país.

Por la escuadra mexicana está anunciado como abridor el derecho David Reyes, que ya tiene experiencia lanzando contra escuadras puertorriqueñas. El manager venezolano de los Cangrejeros, Omar López, no ha anunciado a su pitcher de inicio.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México Verde vs. Puerto Rico?

  • Ciudad: Guadalajara, México
  • Fecha: 1 de febrero
  • Hora: 1:00 p.m. (hora de México), 2:00 p.m. (hora del Este de USA)
  • Estadio: Panamericano de Los Charros

¿Cómo se podrá ver el México Verde vs. Puerto Rico en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Puerto Rico

WAPA, ESPN

MLB.tv

México

ESPN

Disney +, MLB.tv

Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026

  • Los campeones defensores dominicanos de Leones del Escogido finalmente entregaron su roster para la competencia, sin el venezolano Alcides Escobar como refuerzo.
  • Cangrejeros y Tomateros buscarán el primer paso en un camino que los lleve a acabar con sequía de títulos para equipos de sus países. Los boricuas no ganan la Serie del Caribe desde 2018 (Criollos de Caguas) y no ha habido coronas mexicanas desde 2016, cuando Venados de Mazatlán levantó el trofeo.

Últimas noticias de México Verde

  • Joey Meneses y Manny Barreda estuvieron trabajando este viernes en los entrenamientos para el primer duelo de la Serie del Caribe.
  • El lanzador derecho Norman Elenesel, refuerzo de Culiacán,  está feliz en su primera Serie del Caribe: “El hecho de yo ser culichi y que Tomateros me esté brindando la oportunidad, creo que le agrega un toque extra especial”, dijo al equipo de prensa de Tomateros.

Últimas noticias de Puerto Rico

  • El cuerpo técnico de Cangrejeros reveló que en la cita mexicana mantendrán la estrategia que los llevó a ser a ser campeones en su país, con más agresividad en las bases que poder en el plato.
  • Este sábado estaba previsto el viaje a México de la escuadra de Santurce y sólo el receptor Christian Vázquez voló por separado “Él pidió unos días por algo personal y saldrá desde Florida”, indicó el director de torneo de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, Carlos Berroa.

Lineups probables

México Verde

Jugador

Posición

Estevan Florial

Jardinero derecho

Carlos Sepúlveda

Segunda base

Allen Córdoba

Jardinero central

Joey Meneses

Primera base

Yadir Drake

Jardinero izquierdo

Luis Verdugo

Campocorto

Fernando Villegas

Bateador designado

Ichiro Cano

Tercera base

Alí Solís

Receptor

Puerto Rico

Jugador

Posición

Jeremy Arocho

Jardinero izquierdo

Rubén Castro

Bateador designado

Yohandry Morales

Primera base

Nelson Velásquez

Jardinero derecho

Shed Long Jr.

Segunda base

Christian Vázquez

Receptor

Andrew Velásquez

Campocorto

Emmanuel Rivera

Tercera base

Johneswhy Fargas

Jardinero central

Published
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.