Serie del Caribe 2026 en vivo: México Verde vs. República Dominicana en TV, streaming y lineups

Fue en la última jornada del todos contra todos de la edición 68 en la Serie del Caribe que se definieron las llaves de semifinales, y la primera de ellas enfrentará a Leones del Escogido de República Dominicana contra los Tomateros de Culiacán (México Verde).

El jueves los mexicanos le quitaron la condición de invicto a los campeones defensores, a pesar del histórico despliegue de poder de Franchy Cordero, un jugador con experiencia en MLB. Ahora el Escogido buscará tomar desquite dejando a los Tomateros fuera de la final.

El manager Lorenzo Bundy designó a David Reyes como su abridor de este viernes, mientras que por la escuadra de República Dominicana todavía no se anuncia a su lanzador de inicio.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México Verde vs. República Dominicana?

Ciudad: Guadalajara, México.

Fecha: 6 de febrero.

Hora: 3:00 pm (hora de Ciudad de México) 4:00 pm (hora del Este de USA).

Estadio: Panamericano de Los Charros.

¿Cómo se podrá ver el México Verde vs. República Dominicana en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online México Mega TV, ESPN Disney +, MLB.tv República Dominicana Digital 15, ESPN MLB.tv

Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026

El manager de Puerto Rico, Omar López, celebró el triunfo de su escuadra que lo puso en semifinales: “Nuevamente, el equipo demostró lo que mucha gente ya sabe. Pudimos tener la capacidad de responder ofensivamente”, dijo el venezolano López. “Era un juego de vida o muerte y tuvimos que ser agresivos con el uso del bullpen para dominar y mantener a raya al equipo de Panamá”.

Los Federales de Chiriquí de Panamá se despidieron de la Serie del Caribe sin triunfos en cuatro juegos. “Simplemente queda pasar la página, tratar de aprender de todo lo que sucedió y simplemente mejorar el siguiente día”, dijo el manager José Mayorga. “No se rinden, pelean. Esto es para seguir aprendiendo para las futuras competencias”.

Últimas noticias de México Verde

Lorenzo Bundy había mostrado preocupación por el mal momento ofensivo de su equipo. “Como un manager que fue bateador es muy difícil para mí ver a gente que sabes que son buenos bateadores, porque todos ellos tiene éxito bateando y tienen historia en producción. Ahorita estamos en un mal momento ofensivo y, sobre todo, cuando no están bateando jonrón”.

Últimas noticias de República Dominicana

La escuadra de República Dominicana ya había protagonizado un récord de carreras en su duelo contra Panamá (16-15) y ahora vio a Franchy Cordero unirse a la exclusiva lista de bateadores que han conectado dos jonrones en un juego de Serie del Caribe.

El manager Ramón Santiago reveló que le dio descanso a su receptor Michael De La Cruz porque le ha afectado la altura de la ciudad de Guadalajara, pero confía en tener a su equipo completo para las semifinales.

Lineups probables

México Verde

Jugador Posición Carlos Sepúlveda Segunda base Allen Córdoba Jardinero central Rodolfo Amador Tercera base Yadir Drake Jardinero derecho Joey Meneses Bateador designado Víctor Mendoza Primera base Luis Verdugo Campocorto Estevan Florial Jardinero izquierdo Alí Solís Receptor

República Dominicana

Jugador Posición Gustavo Núñez Segunda base Marco Hernández Tercera base Sócrates Brito Jardinero derecho Junior Lake Jardinero central Christian Adames Primera base Franchy Cordero Jardín izquierdo Jimmy Paredes Bateador designado Geraldi Díaz Receptor Jonathan Guzmán Campocorto

Más contenido de la Serie del Caribe