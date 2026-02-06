Serie del Caribe 2026 en vivo: México Verde vs. República Dominicana en TV, streaming y lineups
Fue en la última jornada del todos contra todos de la edición 68 en la Serie del Caribe que se definieron las llaves de semifinales, y la primera de ellas enfrentará a Leones del Escogido de República Dominicana contra los Tomateros de Culiacán (México Verde).
El jueves los mexicanos le quitaron la condición de invicto a los campeones defensores, a pesar del histórico despliegue de poder de Franchy Cordero, un jugador con experiencia en MLB. Ahora el Escogido buscará tomar desquite dejando a los Tomateros fuera de la final.
El manager Lorenzo Bundy designó a David Reyes como su abridor de este viernes, mientras que por la escuadra de República Dominicana todavía no se anuncia a su lanzador de inicio.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México Verde vs. República Dominicana?
- Ciudad: Guadalajara, México.
- Fecha: 6 de febrero.
- Hora: 3:00 pm (hora de Ciudad de México) 4:00 pm (hora del Este de USA).
- Estadio: Panamericano de Los Charros.
¿Cómo se podrá ver el México Verde vs. República Dominicana en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
México
Mega TV, ESPN
Disney +, MLB.tv
República Dominicana
Digital 15, ESPN
MLB.tv
Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026
- El manager de Puerto Rico, Omar López, celebró el triunfo de su escuadra que lo puso en semifinales: “Nuevamente, el equipo demostró lo que mucha gente ya sabe. Pudimos tener la capacidad de responder ofensivamente”, dijo el venezolano López. “Era un juego de vida o muerte y tuvimos que ser agresivos con el uso del bullpen para dominar y mantener a raya al equipo de Panamá”.
- Los Federales de Chiriquí de Panamá se despidieron de la Serie del Caribe sin triunfos en cuatro juegos. “Simplemente queda pasar la página, tratar de aprender de todo lo que sucedió y simplemente mejorar el siguiente día”, dijo el manager José Mayorga. “No se rinden, pelean. Esto es para seguir aprendiendo para las futuras competencias”.
Últimas noticias de México Verde
- Lorenzo Bundy había mostrado preocupación por el mal momento ofensivo de su equipo. “Como un manager que fue bateador es muy difícil para mí ver a gente que sabes que son buenos bateadores, porque todos ellos tiene éxito bateando y tienen historia en producción. Ahorita estamos en un mal momento ofensivo y, sobre todo, cuando no están bateando jonrón”.
Últimas noticias de República Dominicana
- La escuadra de República Dominicana ya había protagonizado un récord de carreras en su duelo contra Panamá (16-15) y ahora vio a Franchy Cordero unirse a la exclusiva lista de bateadores que han conectado dos jonrones en un juego de Serie del Caribe.
- El manager Ramón Santiago reveló que le dio descanso a su receptor Michael De La Cruz porque le ha afectado la altura de la ciudad de Guadalajara, pero confía en tener a su equipo completo para las semifinales.
Lineups probables
México Verde
Jugador
Posición
Carlos Sepúlveda
Segunda base
Allen Córdoba
Jardinero central
Rodolfo Amador
Tercera base
Yadir Drake
Jardinero derecho
Joey Meneses
Bateador designado
Víctor Mendoza
Primera base
Luis Verdugo
Campocorto
Estevan Florial
Jardinero izquierdo
Alí Solís
Receptor
República Dominicana
Jugador
Posición
Gustavo Núñez
Segunda base
Marco Hernández
Tercera base
Sócrates Brito
Jardinero derecho
Junior Lake
Jardinero central
Christian Adames
Primera base
Franchy Cordero
Jardín izquierdo
Jimmy Paredes
Bateador designado
Geraldi Díaz
Receptor
Jonathan Guzmán
Campocorto
Más contenido de la Serie del Caribe
Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.