Serie del Caribe 2026 en vivo: Panamá vs. México Verde en TV, streaming y lineups

Por las particularidades de esta edición, los anfitriones tienen a dos equipos en la Serie del Caribe y uno de ellos, México Verde, sale al campo en Zapopan en busca de su primer triunfo tras caer en la jornada inaugural y descansar el lunes.

La escuadra de Tomateros de Culiacán, que dirige el veterano Lorenzo Bundy en busca de su primer título en el torneo caribeño, tendrá que pasar la página tras una dolorosa derrota y enfocarse en su siguiente rival, Panamá, que busca la sorpresa en tierras tapatías mientras se prepara para el Clásico Mundial.

ESTO ES MÉXICO VERDE 🇲🇽🔥



Aguerridos en cada turno, aprovechando cada oportunidad 👊🏻💥 pic.twitter.com/WsnU53vG1T — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) February 1, 2026

El manager panameño, José Mayorga, anunció a Jorge García como su abridor para este duelo, mientras que por México Verde subirá a la lomita Odrisamer Despaigne, con experiencia en MLB.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Panamá vs. México Verde?

Ciudad: Guadalajara, México

Fecha: 3 de febrero

Hora: 2:00 pm (hora de Ciudad de México) 3:00 pm (hora del Este de USA)

Estadio: Panamericano de Los Charros

¿Cómo se podrá ver el Panamá vs. México Verde en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Panamá Digital 15, ESPN MLB.tv México Mega TV, ESPN Disney+, MLB,tv

Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026

Puerto Rico dio la campanada con su primera victoria en la Serie y su manager, Omar López, está seguro de que pueden pelear por acabar la sequía de títulos para la isla. “Vamos a salir a buscar esa corona. Solo hay que pedirle a Dios que nos dé esa bendición, esa estabilidad emocional para que podamos capitalizar en los momentos que se nos presenten”, aseguró.

Las derrotas de los dos equipos mexicanos en la jornada inaugural igualaron un récord, de acuerdo con el periodista Enrique Rojas. Sólo había sucedido una vez que México perdiera dos veces en un día en la Serie del Caribe, y fue en 1974 cuando Puerto Rico venció a Ciudad Obregón y República Dominicana a Mazatlán.

Últimas noticias de México Verde

Lorenzo Bundy no ocultó su decepción por la derrota ante los boricuas, con Walk off. “Obviamente, un juego perdido que duele mucho”, declaró el manager. “El out número 27 siempre está muy difícil para llegar, y más cuando le das oportunidades al contrario”.

México Verde cuenta desde este juego con la incorporación del infielder Carlos Sepúlveda, que terminó el sábado su participación en la LVBP con Navegantes del Magallanes.

Últimas noticias de Panamá

El manager José Mayorga no tiene cambios en su rotación de abridores, que sigue con Abdiel Saldaña para el Juego 3 y Harold Araúz para el Juego 4.

La ofensiva en el lineup de Mayorga tiene como uno de sus principales referentes a Abraham Rodríguez, un bateador zurdo que fue el MVP del Béisbol Mayor 2025.

Lineups probables

México Verde

Jugador Posición Estevan Florial Jardinero izquierdo Allen Córdoba Jardinero central Rodolfo Amador Tercera base Joey Meneses Bateador designado Yadir Drake Jardinero derecho Víctor Mendoza Primera base Jason Atondo Segunda base Luis Verdugo Campocorto Alí Solís Receptor

Panamá

Jugador Posición Austin Dennis Campocorto Ryan Burrowes Segunda base Abraham Rodríguez Primera base Jhonny Santos Jardinero izquierdo Joshwan Wright Bateador designado José Ramos Jardinero derecho Johan Camargo Tercera base Christian Bethancourt Receptor Pedro Catuy Jardinero central

Más contenido de la Serie del Caribe