Serie del Caribe 2026 en vivo: Panamá vs. México Verde en TV, streaming y lineups
Por las particularidades de esta edición, los anfitriones tienen a dos equipos en la Serie del Caribe y uno de ellos, México Verde, sale al campo en Zapopan en busca de su primer triunfo tras caer en la jornada inaugural y descansar el lunes.
La escuadra de Tomateros de Culiacán, que dirige el veterano Lorenzo Bundy en busca de su primer título en el torneo caribeño, tendrá que pasar la página tras una dolorosa derrota y enfocarse en su siguiente rival, Panamá, que busca la sorpresa en tierras tapatías mientras se prepara para el Clásico Mundial.
El manager panameño, José Mayorga, anunció a Jorge García como su abridor para este duelo, mientras que por México Verde subirá a la lomita Odrisamer Despaigne, con experiencia en MLB.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Panamá vs. México Verde?
- Ciudad: Guadalajara, México
- Fecha: 3 de febrero
- Hora: 2:00 pm (hora de Ciudad de México) 3:00 pm (hora del Este de USA)
- Estadio: Panamericano de Los Charros
¿Cómo se podrá ver el Panamá vs. México Verde en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Panamá
Digital 15, ESPN
MLB.tv
México
Mega TV, ESPN
Disney+, MLB,tv
Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026
- Puerto Rico dio la campanada con su primera victoria en la Serie y su manager, Omar López, está seguro de que pueden pelear por acabar la sequía de títulos para la isla. “Vamos a salir a buscar esa corona. Solo hay que pedirle a Dios que nos dé esa bendición, esa estabilidad emocional para que podamos capitalizar en los momentos que se nos presenten”, aseguró.
- Las derrotas de los dos equipos mexicanos en la jornada inaugural igualaron un récord, de acuerdo con el periodista Enrique Rojas. Sólo había sucedido una vez que México perdiera dos veces en un día en la Serie del Caribe, y fue en 1974 cuando Puerto Rico venció a Ciudad Obregón y República Dominicana a Mazatlán.
Últimas noticias de México Verde
- Lorenzo Bundy no ocultó su decepción por la derrota ante los boricuas, con Walk off. “Obviamente, un juego perdido que duele mucho”, declaró el manager. “El out número 27 siempre está muy difícil para llegar, y más cuando le das oportunidades al contrario”.
- México Verde cuenta desde este juego con la incorporación del infielder Carlos Sepúlveda, que terminó el sábado su participación en la LVBP con Navegantes del Magallanes.
Últimas noticias de Panamá
- El manager José Mayorga no tiene cambios en su rotación de abridores, que sigue con Abdiel Saldaña para el Juego 3 y Harold Araúz para el Juego 4.
- La ofensiva en el lineup de Mayorga tiene como uno de sus principales referentes a Abraham Rodríguez, un bateador zurdo que fue el MVP del Béisbol Mayor 2025.
Lineups probables
México Verde
Jugador
Posición
Estevan Florial
Jardinero izquierdo
Allen Córdoba
Jardinero central
Rodolfo Amador
Tercera base
Joey Meneses
Bateador designado
Yadir Drake
Jardinero derecho
Víctor Mendoza
Primera base
Jason Atondo
Segunda base
Luis Verdugo
Campocorto
Alí Solís
Receptor
Panamá
Jugador
Posición
Austin Dennis
Campocorto
Ryan Burrowes
Segunda base
Abraham Rodríguez
Primera base
Jhonny Santos
Jardinero izquierdo
Joshwan Wright
Bateador designado
José Ramos
Jardinero derecho
Johan Camargo
Tercera base
Christian Bethancourt
Receptor
Pedro Catuy
Jardinero central
Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.