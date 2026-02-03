Serie del Caribe 2026 en vivo: Panamá vs. República Dominicana en TV, streaming y lineups
República Dominicana llega a un nuevo día de acción en la Serie del Caribe este miércoles como el único equipo invicto y defendiendo con éxito su titulo de 2025.
Tras una jornada de descanso, los Leones del Escogido regresan al Estadio Panamericano de Guadalajara para buscar ante Federales de Chiriquí de Panamá un nuevo triunfo que les asegure la presencia en semifinales de esta edición del torneo.
Ramón Santiago, manager de la escuadra dominicana que tiene a varios jugadores con experiencia en MLB buscando el bicampeonato, todavía no ha anunciado a su abridor para este juego. Por Panamá, el turno en la rotación del dirigente José Mayorga le corresponde a Abdiel Saldaña.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el República Dominicana vs. Panamá?
- Ciudad: Guadalajara, México
- Fecha: 4 de febrero
- Hora: 2:00 pm (hora de Ciudad de México) 3:00 pm (hora del Este de USA)
- Estadio: Panamericano de Los Charros
¿Cómo se podrá ver el República Dominicana vs. Panamá en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
República Dominicana
Digital 15, ESPN
MLB,tv
Panamá
Digital 15, ESPN
MLB,tv
Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026
- El manager de Puerto Rico, Omar López, ha tenido problemas con sus lanzadores de inicio pero trata de mantener la calma. “No voy a entrar en pánico, sencillamente porque los abridores prácticamente definen el ritmo del juego”, comentó en una rueda de prensa.
- Se ha confirmado el pronóstico del manager de México Rojo, Benjamin Gil, sobre que esta edición sería muy ofensiva. En los dos primeros días de la Serie del Caribe se conectaron cuatro jonrones, incluyendo un grand slam de Bligh Madris.
Últimas noticias de República Dominicana
- Enny Romero hizo su debut en Serie del Caribe con una gran actuación de cinco innings en blanco con seis abanicados. “No fui con la mentalidad de ponchar a nadie, sino en tirar la bola de strike para que ellos hicieran swing porque sé que son unos bateadores muy agresivos. Fui a atacarlos y gracias a Dios gané el duelo”, dijo tras el choque contra Puerto Rico.
- Junior Lake llegó a 50 juegos partidos disputados de por vida en 9 ediciones de la Serie del Caribe. “Para mí es un honor y un privilegio estar en la historia del beisbol del Caribe. Por aquí han pasado muchos jugadores que han sido motivación para mí, y que uno esté en la historia es un logro por el que le doy gracias a Dios”, aseguró
Últimas noticias de Panamá
- 12 bases por bolas regaló el pitcheo de Panamá en su primer partido y el manager José Mayorga no tuvo palabras para explicar los problemas de su cuerpo de lanzadores. “Dos episodios malos”, dijo en la rueda de prensa postpartido. “Tratar de pasar la página y venir el siguiente día para sacar la victoria”.
- A su llegada a México, el veterano Paolo Espino había destacado la diferencia en las condiciones climáticas de Guadalajara. “Nos sentimos bien, gracias a Dios. Hicimos una buena preparación en Panamá. El clima aquí y la altitud son un poquito diferentes, pero es algo a lo que uno se ajusta. El béisbol es un deporte de ajustes y, Dios mediante, haremos lo suficiente para estar bien en el juego”, agregó.
Lineups probables
República Dominicana
Jugador
Posición
Gustavo Núñez
Segunda base
Erik González
Campocorto
Sócrates Brito
Jardinero derecho
Junior Lake
Jardinero izquierdo
Christian Adames
Tercera base
Aderlin Rodríguez
Primera base
Michael De La Cruz
Receptor
Franchy Cordero
Bateador designado
Elier Hernández
Jardinero central
Panamá
Jugador
Posición
José Ramos
Jardinero central
Johan Camargo
Tercera base
Jhonny Santos
Jardinero izquierdo
Christian Bethancourt
Receptor
Luis Castillo
Jardinero derecho
Erasmo Caballero
Primera base
Abraham Rodriguez
Bateador designado
Jean Arnáez
Segunda base
Austin Dennis
Campocorto
