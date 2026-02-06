Sports Illustrated

Serie del Caribe 2026 en vivo: Puerto Rico vs. México Rojo en TV, streaming y lineups

Los anfitriones del torneo van por la revancha ante los boricuas, que los sorprendieron en el primer juego en Guadalajara
Mariana Moreno
Omar López llevó a Puerto Rico a las semifinales
Omar López llevó a Puerto Rico a las semifinales | Troy Taormina-Imagn Images

Después de descansar en la última jornada del todos contra todos de la Serie del Caribe, México Rojo (Charros de Jalisco) regresa al Estadio Panamericano en busca de una victoria que los ponga en la final por segunda edición consecutiva.

Su rival será la escuadra de Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico, que con sus jugadores MLB de la mano de Omar López consiguieron avanzar hasta semifinales y confían en llegar más lejos y que ya sorprendieron a los anfitriones en la jornada inaugural de este torneo.

El manager mexicano Benji Gil designó desde temprano a Manny Bañuelos como su abridor para este duelo, mientras que López no ha revelado su estrategia con el cuerpo de pitcheo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Puerto Rico vs. México Rojo?

  • Ciudad: Guadalajara, México.
  • Fecha: 5 de febrero.
  • Hora: 7:00 p.m. (hora de Ciudad de México) 8:00 p.m. (hora del Este de USA).
  • Estadio: Panamericano de Los Charros.

¿Cómo se podrá ver el Puerto Rico vs. México Rojo en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

México

Mega TV, ESPN

Disney+, MLB.tv

Puerto Rico

WAPA TV, ESPN

MLB.tv

Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026

  • Los Federales de Chiriquí de Panamá se despidieron de la Serie del Caribe sin triunfos en cuatro juegos. “Simplemente queda pasar la página, tratar de aprender de todo lo que sucedió y simplemente mejorar el siguiente día”, dijo el manager José Mayorga. “No se rinden, pelean. Esto es para seguir aprendiendo para las futuras competencias”.
  • El combinado de República Dominicana ya había protagonizado un récord de carreras en su duelo contra Panamá (16-15) y ahora vio a Franchy Cordero unirse a la exclusiva lista de bateadores que han conectado dos jonrones en un juego de Serie del Caribe.

Últimas noticias de Puerto Rico

  • El manager de Puerto Rico, Omar López, celebró el triunfo de su equipo que lo puso en semifinales: “Nuevamente, el equipo demostró lo que mucha gente ya sabe. Pudimos tener la capacidad de responder ofensivamente”, dijo el venezolano López. “Era un juego de vida o muerte y tuvimos que ser agresivos con el uso del bullpen para dominar y mantener a raya al equipo de Panamá”.
  • Rubén Castro advirtió que se sienten en capacidad de quedarse con el boleto a la final y elogió el trabajo del cuerpo técnico de Cangrejeros. “Estamos contentos y motivados con la victoria. Logramos este partido que era importante”, dijo. “El coach le ha dado la confianza a todo el mundo y los muchachos han reaccionado durante el torneo. Aquí todo el mundo está ready para lo que se necesite”.

Últimas noticias de México Rojo

  • El manager Benjamín Gil insiste en asegurar que su equipo se llevará el título esta vez: “Lo he dicho otra veces: si Dios me da la oportunidad de venir seis veces más siempre diré que voy a ganar. Y si no gano le echaré más ganas a la que sigue. Yo tengo confianza. Cuando tengo jugadores como ellos, un vestidor lleno de peloteros talentosos y comprometidos, tendría que estar loco o ciego para decir que no voy a ganar. ¿Quién ha sido bicampeón y ganado Serie del Caribe en su propio estadio? Si ha sucedido no creo que haya sido muchas veces. El tema es ganar el campeonato contra el que sea. Y el que sea, será un tremendo rival”.
  • Si los Charros avanzan a la final, Gil ya tiene diseñado su plan con el pitcheo. "Luis Ivan (Rodríguez) para la Final... Luis Fernando (Miranda) lanzaría 2 o 3 entradas", adelantó el estratega.

Lineups probables

Puerto Rico

Jugador

Posición

Rubén Castro

Jardinero derecho

Gabriel Cancel

Bateador designado

Yohandy Morales

Primera base

Nelson Velázquez

Jardinero izquierdo

Isán Diaz

Segunda base

Emmanuel Rivera

Tercera base

Jack López

Campocorto

Christian Vázquez

Receptor

Johneswhy Fargas

Jardinero central

México Rojo

Jugador

Posición

Billy Hamilton

Jardinero central

Julián Ornelas

Jardinero izquierdo

Michael Wielansky

Segunda base

Willie Calhoun

Bateador designado

Mateo Gil

Tercera base

Brigh Madris

Jardinero derecho

Reynaldo Rodríguez

Primera base

Juan Gamboa

Campocorto

Santiago Chávez

Receptor

Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.