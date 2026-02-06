Serie del Caribe 2026 en vivo: Puerto Rico vs. México Rojo en TV, streaming y lineups
Después de descansar en la última jornada del todos contra todos de la Serie del Caribe, México Rojo (Charros de Jalisco) regresa al Estadio Panamericano en busca de una victoria que los ponga en la final por segunda edición consecutiva.
Su rival será la escuadra de Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico, que con sus jugadores MLB de la mano de Omar López consiguieron avanzar hasta semifinales y confían en llegar más lejos y que ya sorprendieron a los anfitriones en la jornada inaugural de este torneo.
El manager mexicano Benji Gil designó desde temprano a Manny Bañuelos como su abridor para este duelo, mientras que López no ha revelado su estrategia con el cuerpo de pitcheo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Puerto Rico vs. México Rojo?
- Ciudad: Guadalajara, México.
- Fecha: 5 de febrero.
- Hora: 7:00 p.m. (hora de Ciudad de México) 8:00 p.m. (hora del Este de USA).
- Estadio: Panamericano de Los Charros.
¿Cómo se podrá ver el Puerto Rico vs. México Rojo en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
México
Mega TV, ESPN
Disney+, MLB.tv
Puerto Rico
WAPA TV, ESPN
MLB.tv
Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026
- Los Federales de Chiriquí de Panamá se despidieron de la Serie del Caribe sin triunfos en cuatro juegos. “Simplemente queda pasar la página, tratar de aprender de todo lo que sucedió y simplemente mejorar el siguiente día”, dijo el manager José Mayorga. “No se rinden, pelean. Esto es para seguir aprendiendo para las futuras competencias”.
- El combinado de República Dominicana ya había protagonizado un récord de carreras en su duelo contra Panamá (16-15) y ahora vio a Franchy Cordero unirse a la exclusiva lista de bateadores que han conectado dos jonrones en un juego de Serie del Caribe.
Últimas noticias de Puerto Rico
- El manager de Puerto Rico, Omar López, celebró el triunfo de su equipo que lo puso en semifinales: “Nuevamente, el equipo demostró lo que mucha gente ya sabe. Pudimos tener la capacidad de responder ofensivamente”, dijo el venezolano López. “Era un juego de vida o muerte y tuvimos que ser agresivos con el uso del bullpen para dominar y mantener a raya al equipo de Panamá”.
- Rubén Castro advirtió que se sienten en capacidad de quedarse con el boleto a la final y elogió el trabajo del cuerpo técnico de Cangrejeros. “Estamos contentos y motivados con la victoria. Logramos este partido que era importante”, dijo. “El coach le ha dado la confianza a todo el mundo y los muchachos han reaccionado durante el torneo. Aquí todo el mundo está ready para lo que se necesite”.
Últimas noticias de México Rojo
- El manager Benjamín Gil insiste en asegurar que su equipo se llevará el título esta vez: “Lo he dicho otra veces: si Dios me da la oportunidad de venir seis veces más siempre diré que voy a ganar. Y si no gano le echaré más ganas a la que sigue. Yo tengo confianza. Cuando tengo jugadores como ellos, un vestidor lleno de peloteros talentosos y comprometidos, tendría que estar loco o ciego para decir que no voy a ganar. ¿Quién ha sido bicampeón y ganado Serie del Caribe en su propio estadio? Si ha sucedido no creo que haya sido muchas veces. El tema es ganar el campeonato contra el que sea. Y el que sea, será un tremendo rival”.
- Si los Charros avanzan a la final, Gil ya tiene diseñado su plan con el pitcheo. "Luis Ivan (Rodríguez) para la Final... Luis Fernando (Miranda) lanzaría 2 o 3 entradas", adelantó el estratega.
Lineups probables
Puerto Rico
Jugador
Posición
Rubén Castro
Jardinero derecho
Gabriel Cancel
Bateador designado
Yohandy Morales
Primera base
Nelson Velázquez
Jardinero izquierdo
Isán Diaz
Segunda base
Emmanuel Rivera
Tercera base
Jack López
Campocorto
Christian Vázquez
Receptor
Johneswhy Fargas
Jardinero central
México Rojo
Jugador
Posición
Billy Hamilton
Jardinero central
Julián Ornelas
Jardinero izquierdo
Michael Wielansky
Segunda base
Willie Calhoun
Bateador designado
Mateo Gil
Tercera base
Brigh Madris
Jardinero derecho
Reynaldo Rodríguez
Primera base
Juan Gamboa
Campocorto
Santiago Chávez
Receptor
