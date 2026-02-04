Serie del Caribe 2026 en vivo: Puerto Rico vs. Panamá en TV, streaming y lineups

La última ronda del todos contra todos en la Serie del Caribe 2026 tendrá este jueves el choque entre Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico contra Federales de Chiriquí de Panamá, un duelo en el que amabas escuadras salen urgidas de un triunfo.

Los boricuas dirigidos por el técnico de MLB Omar López, llegan al Estadio Panamericano tras una jornada de descanso y se aferran a sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase del torneo y seguir compitiendo por el título.

López no ha anunciad a su abridor para este partido crucial, mientras que el manager de Panamá, José Mayorga, definió temprano su rotación y tiene en turno a Harold Arauz.

DÍA 3 DE TRIUNFOS PARA MÉXICO 🇲🇽 pic.twitter.com/sWftdVgP6i — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 4, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Puerto Rico vs. Panamá?

Ciudad: Guadalajara, México

Fecha: 5 de febrero

Hora: 2:00 pm (hora de Ciudad de México) 3:00 pm (hora del Este de USA)

Estadio: Panamericano de Los Charros

¿Cómo se podrá ver el Puerto Rico vs. Panamá en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Puerto Rico WAPA TV, ESPN MLB.tv Panamá Digital 15, ESPN MLB.tv

Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026

El martes fue la primera vez en la historia de la Serie del Caribe que un equipo de México alineó a tres jardineros caribeños. Fue México Verde (Tomateros de Culiacán), con el panameño Allen Córdoba en el jardín central, el cubano Yadir Drake en la derecha y el dominicano Estevan Florial en la izquierda.

El manager de México Rojo (Charros de Jalisco), Benjamín Gil, tendrá a su equipo libre en la última jornada de la primera fase, pero tras conseguir su segundo triunfo se mostró tan seguro de avanzar a las siguientes instancias que designó a sus abridores: Manny Bañuelos para semifinales y Luis Iván Rodriguez para la final. “Luis Fernando Miranda lanzará 2 ó 3 innings”, agregó.

Últimas noticias de Puerto Rico

El manager venezolano Omar López habló sobre la ausencia de una representación de la LVBP en esta edición de la Serie del Caribe: “Es lamentable. Hay emociones difíciles de superar por no ver a un representante de mi país o no haber podido nosotros ir a jugar en Venezuela. Pero hay que mantenerse enfocados en lo deportivo y controlar lo que podamos controlar”.

Últimas noticias de Panamá

“No venimos a foguearnos”, aseguró el manager José Mayorga. “No vinimos a fallar sino a ganar partidos. Estamos haciendo nuestro mejor trabajo y yo sigo teniendo fe en mi equipo”.

Johan Camargo, tercera base panameño, habló de las condiciones en las que Federales de Chiriquí compite en esta Serie del Caribe. “El manager confeccionó este equipo con lo que había disponible y no digo que no haya talento. Cada uno de nosotros vamos a dar lo mejor que podamos. El clima, la altura y la grama son diferentes a lo que acostumbramos, pero todo es juego de pelota y confío en que puedan dar lo mejor”.

Lineups probables

Puerto Rico

Jugador Posición Rubén Castro Bateador designado Gabriel Cancel Jardinero izquierdo Yohandy Morales Primera base Nelson Velásquez Jardinero derecho Isán Díaz Segunda base Emmanuel Rivera Tercera base Juan Centeno Receptor Jack López Jardinero central Andrew Velásquez Campocorto

Panamá

Jugador Posición José Ramos Jardinero central Johan Camargo Tercera base Jhonny Santos Jardinero izquierdo Christian Bethancourt Bateador designado Luis Castillo Jardinero derecho Jean Arnáez Primera base Ryan Burrowes Segunda base Adrián Sugastey Receptor Austin Dennis Campocorto

Más contenido de la Serie del Caribe