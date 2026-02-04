Serie del Caribe 2026 en vivo: Puerto Rico vs. Panamá en TV, streaming y lineups
La última ronda del todos contra todos en la Serie del Caribe 2026 tendrá este jueves el choque entre Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico contra Federales de Chiriquí de Panamá, un duelo en el que amabas escuadras salen urgidas de un triunfo.
Los boricuas dirigidos por el técnico de MLB Omar López, llegan al Estadio Panamericano tras una jornada de descanso y se aferran a sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase del torneo y seguir compitiendo por el título.
López no ha anunciad a su abridor para este partido crucial, mientras que el manager de Panamá, José Mayorga, definió temprano su rotación y tiene en turno a Harold Arauz.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Puerto Rico vs. Panamá?
- Ciudad: Guadalajara, México
- Fecha: 5 de febrero
- Hora: 2:00 pm (hora de Ciudad de México) 3:00 pm (hora del Este de USA)
- Estadio: Panamericano de Los Charros
¿Cómo se podrá ver el Puerto Rico vs. Panamá en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Puerto Rico
WAPA TV, ESPN
MLB.tv
Panamá
Digital 15, ESPN
MLB.tv
Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026
- El martes fue la primera vez en la historia de la Serie del Caribe que un equipo de México alineó a tres jardineros caribeños. Fue México Verde (Tomateros de Culiacán), con el panameño Allen Córdoba en el jardín central, el cubano Yadir Drake en la derecha y el dominicano Estevan Florial en la izquierda.
- El manager de México Rojo (Charros de Jalisco), Benjamín Gil, tendrá a su equipo libre en la última jornada de la primera fase, pero tras conseguir su segundo triunfo se mostró tan seguro de avanzar a las siguientes instancias que designó a sus abridores: Manny Bañuelos para semifinales y Luis Iván Rodriguez para la final. “Luis Fernando Miranda lanzará 2 ó 3 innings”, agregó.
Últimas noticias de Puerto Rico
- El manager venezolano Omar López habló sobre la ausencia de una representación de la LVBP en esta edición de la Serie del Caribe: “Es lamentable. Hay emociones difíciles de superar por no ver a un representante de mi país o no haber podido nosotros ir a jugar en Venezuela. Pero hay que mantenerse enfocados en lo deportivo y controlar lo que podamos controlar”.
Últimas noticias de Panamá
- “No venimos a foguearnos”, aseguró el manager José Mayorga. “No vinimos a fallar sino a ganar partidos. Estamos haciendo nuestro mejor trabajo y yo sigo teniendo fe en mi equipo”.
- Johan Camargo, tercera base panameño, habló de las condiciones en las que Federales de Chiriquí compite en esta Serie del Caribe. “El manager confeccionó este equipo con lo que había disponible y no digo que no haya talento. Cada uno de nosotros vamos a dar lo mejor que podamos. El clima, la altura y la grama son diferentes a lo que acostumbramos, pero todo es juego de pelota y confío en que puedan dar lo mejor”.
Lineups probables
Puerto Rico
Jugador
Posición
Rubén Castro
Bateador designado
Gabriel Cancel
Jardinero izquierdo
Yohandy Morales
Primera base
Nelson Velásquez
Jardinero derecho
Isán Díaz
Segunda base
Emmanuel Rivera
Tercera base
Juan Centeno
Receptor
Jack López
Jardinero central
Andrew Velásquez
Campocorto
Panamá
Jugador
Posición
José Ramos
Jardinero central
Johan Camargo
Tercera base
Jhonny Santos
Jardinero izquierdo
Christian Bethancourt
Bateador designado
Luis Castillo
Jardinero derecho
Jean Arnáez
Primera base
Ryan Burrowes
Segunda base
Adrián Sugastey
Receptor
Austin Dennis
Campocorto
Más contenido de la Serie del Caribe
