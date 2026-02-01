Sports Illustrated

Serie del Caribe 2026 en vivo: Puerto Rico vs. República Dominicana en TV, streaming y lineups

El Caribe se detiene para ver un enfrentamiento más de la clásica rivalidad entre dominicanos y boricuas, esta vez en Guadalajara
Mariana Moreno|
Sócrates Brito es pilar fundamental de la ofensiva dominicana
Sócrates Brito es pilar fundamental de la ofensiva dominicana | Michael Chow/The Republic

La segunda jornada de la edición 68 de la Serie del Caribe promete emoción con uno de los duelos más esperados por los fanáticos: Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico contra los campeones defensores de Leones del Escogido de República Dominicana.

Por años, boricuas y quisqueyanos han protagonizado una rivalidad deportiva legendaria en el Caribe y en la cita e Guadalajara se vivirá un nuevo capítulo, con dos escuadras reforzadas con jugadores de MLB y buscando el triunfo que los acerque al título.

El manager de Cangrejeros, el venezolano Omar López, no ha dado pistas de quién puede ser su abridor para este choque. En el lado del Escogido el pitcher de inicio estará entre Travis Lakins y Enny Romero, porque Óscar De la Cruz fue anunciado como abridor de la jornada inaugural del domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Puerto Rico vs. República Dominicana?

  • Ciudad: Guadalajara, México
  • Fecha: 2 de febrero
  • Hora: 2:00 p.m. (Hora de México) / 3:00 p.m. (hora del Este de USA)
  • Estadio: Panamericano de Los Charros

¿Cómo se podrá ver el Puerto Rico vs. República Dominicana en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Puerto Rico

WAPA TV, ESPN

MLB.tv

República Dominicana

Digital 15, ESPN

MLB.tv

Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026

  • Sergio Romo, que fue uno de los lanzadores mexicanos más exitosos en MLB, fue el encargado de hacer el primer lanzamiento en el acto inaugural de la Serie del Caribe Jalisco 2026. Romo “simboliza el orgullo y la trayectoria del béisbol nacional”, apuntaron los organizadores.
  • “Va a ser una serie del Caribe muy diferente a la que vimos el año pasado en Mexicali”, pronosticó el manager de México Rojo, Benji Gil. “En Jalisco estamos a una altura mucho más alto entonces hay mucha más ofensiva. Será una gran fiesta para para todo el béisbol de Latinoamérica”.

Últimas noticias de República Dominicana

  • La escuadra de Leones del Escogido, que está en busca del bicampeonato y su sexta corona en el torneo, tiene en sus filas a Junior Lake, el jugador con más participaciones en Series del Caribe: Santo Domingo 2016, Jalisco 2018, Panamá 2019, San Juan 2020, Mazatlán 2021, La Gran Caracas 2023, Miami 2024 y Mexicali 2025. Ha sido campeón 4 veces. También tienen a Rhadames Liz, que es el jugador de mayor edad en esta edición con 42 años.
  • Los dominicanos hicieron un cambio de última hora en el roster. Incorporaron al relevista derecho Jimmy Cordero y al receptor Geraldo Díaz, en sustitución de Joe Corbett y Julio E. Rodríguez. El departamento de prensa de Leones explicó que Corbett está por firmar con un equipo del béisbol organizado y Rodríguez tiene problemas de visado.

Últimas noticias de Puerto Rico

  • De acuerdo con un reporte de The Athletic, Houston Astros tiene interés en reunirse con el receptor puertorriqueño Christian Vázquez. Ya ganó una Serie Mundial con los siderales en 2022 y acaba de jugar en la liga boricua dirigido por Omar López, que es técnico en Houston. No está previsto que eso impida su participación en la Serie del Caribe con Santurce.
  • Antes de su viaje a Guadalajara, el equipo de Cangrejeros recibió un reconocimiento del Senado de Puerto Rico. “El campeonato de los Cangrejeros representa mucho más que una victoria deportiva. Es el resultado del esfuerzo colectivo de jugadores, cuerpo técnico y la organización, y refleja el vínculo profundo entre el equipo y su fanaticada”, dijo el senador Juan Oscar Morales.

Lineups probables

Puerto Rico

Jugador

Posición

Jeremy Arocho

Jardinero izquierdo

Rubén Castro

Bateador designado

Yohandry Morales

Primera base

Nelson Velásquez

Jardinero derecho

Shed Long Jr.

Segunda base

Christian Vázquez

Receptor

Andrew Velásquez

Campocorto

Emmanuel Rivera

Tercera base

Johneswhy Fargas

Jardinero central

República Dominicana

Jugador

Posición

Gustavo Núñez

Segunda base

Sócrates Brito

Jardinero derecho

Junior Lake

Jardinero central

Franchi Cordero

Bateador designado

Erik González

Campocorto

Aderlin Rodríguez

Primera base

Christian Adames

Tercera base

Michael De La Cruz

Receptor

Elier Hernández

Jardinero izquierdo

Más contenido de la Serie del Caribe

