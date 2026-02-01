Serie del Caribe 2026 en vivo: Puerto Rico vs. República Dominicana en TV, streaming y lineups

La segunda jornada de la edición 68 de la Serie del Caribe promete emoción con uno de los duelos más esperados por los fanáticos: Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico contra los campeones defensores de Leones del Escogido de República Dominicana.

Por años, boricuas y quisqueyanos han protagonizado una rivalidad deportiva legendaria en el Caribe y en la cita e Guadalajara se vivirá un nuevo capítulo, con dos escuadras reforzadas con jugadores de MLB y buscando el triunfo que los acerque al título.

El manager de Cangrejeros, el venezolano Omar López, no ha dado pistas de quién puede ser su abridor para este choque. En el lado del Escogido el pitcher de inicio estará entre Travis Lakins y Enny Romero, porque Óscar De la Cruz fue anunciado como abridor de la jornada inaugural del domingo.

¡Los Cangrejeros de Santurce se coronan campeones de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico Roberto Clemente en la temporada 2025-2026! 🏆



🎥: @santurcebeisbol pic.twitter.com/c8VmmpWtWg — MLB Español (@mlbespanol) January 21, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Puerto Rico vs. República Dominicana?

Ciudad: Guadalajara, México

Fecha: 2 de febrero

Hora: 2:00 p.m. (Hora de México) / 3:00 p.m. (hora del Este de USA)

Estadio: Panamericano de Los Charros

¿Cómo se podrá ver el Puerto Rico vs. República Dominicana en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Puerto Rico WAPA TV, ESPN MLB.tv República Dominicana Digital 15, ESPN MLB.tv

Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026

Sergio Romo, que fue uno de los lanzadores mexicanos más exitosos en MLB, fue el encargado de hacer el primer lanzamiento en el acto inaugural de la Serie del Caribe Jalisco 2026. Romo “simboliza el orgullo y la trayectoria del béisbol nacional”, apuntaron los organizadores.

“Va a ser una serie del Caribe muy diferente a la que vimos el año pasado en Mexicali”, pronosticó el manager de México Rojo, Benji Gil. “En Jalisco estamos a una altura mucho más alto entonces hay mucha más ofensiva. Será una gran fiesta para para todo el béisbol de Latinoamérica”.

Últimas noticias de República Dominicana

La escuadra de Leones del Escogido, que está en busca del bicampeonato y su sexta corona en el torneo, tiene en sus filas a Junior Lake, el jugador con más participaciones en Series del Caribe: Santo Domingo 2016, Jalisco 2018, Panamá 2019, San Juan 2020, Mazatlán 2021, La Gran Caracas 2023, Miami 2024 y Mexicali 2025. Ha sido campeón 4 veces. También tienen a Rhadames Liz, que es el jugador de mayor edad en esta edición con 42 años.

Los dominicanos hicieron un cambio de última hora en el roster. Incorporaron al relevista derecho Jimmy Cordero y al receptor Geraldo Díaz, en sustitución de Joe Corbett y Julio E. Rodríguez. El departamento de prensa de Leones explicó que Corbett está por firmar con un equipo del béisbol organizado y Rodríguez tiene problemas de visado.

Últimas noticias de Puerto Rico

De acuerdo con un reporte de The Athletic, Houston Astros tiene interés en reunirse con el receptor puertorriqueño Christian Vázquez. Ya ganó una Serie Mundial con los siderales en 2022 y acaba de jugar en la liga boricua dirigido por Omar López, que es técnico en Houston. No está previsto que eso impida su participación en la Serie del Caribe con Santurce.

Antes de su viaje a Guadalajara, el equipo de Cangrejeros recibió un reconocimiento del Senado de Puerto Rico. “El campeonato de los Cangrejeros representa mucho más que una victoria deportiva. Es el resultado del esfuerzo colectivo de jugadores, cuerpo técnico y la organización, y refleja el vínculo profundo entre el equipo y su fanaticada”, dijo el senador Juan Oscar Morales.

Lineups probables

Puerto Rico

Jugador Posición Jeremy Arocho Jardinero izquierdo Rubén Castro Bateador designado Yohandry Morales Primera base Nelson Velásquez Jardinero derecho Shed Long Jr. Segunda base Christian Vázquez Receptor Andrew Velásquez Campocorto Emmanuel Rivera Tercera base Johneswhy Fargas Jardinero central

República Dominicana

Jugador Posición Gustavo Núñez Segunda base Sócrates Brito Jardinero derecho Junior Lake Jardinero central Franchi Cordero Bateador designado Erik González Campocorto Aderlin Rodríguez Primera base Christian Adames Tercera base Michael De La Cruz Receptor Elier Hernández Jardinero izquierdo

