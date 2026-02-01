Serie del Caribe 2026 en vivo: Puerto Rico vs. República Dominicana en TV, streaming y lineups
La segunda jornada de la edición 68 de la Serie del Caribe promete emoción con uno de los duelos más esperados por los fanáticos: Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico contra los campeones defensores de Leones del Escogido de República Dominicana.
Por años, boricuas y quisqueyanos han protagonizado una rivalidad deportiva legendaria en el Caribe y en la cita e Guadalajara se vivirá un nuevo capítulo, con dos escuadras reforzadas con jugadores de MLB y buscando el triunfo que los acerque al título.
El manager de Cangrejeros, el venezolano Omar López, no ha dado pistas de quién puede ser su abridor para este choque. En el lado del Escogido el pitcher de inicio estará entre Travis Lakins y Enny Romero, porque Óscar De la Cruz fue anunciado como abridor de la jornada inaugural del domingo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Puerto Rico vs. República Dominicana?
- Ciudad: Guadalajara, México
- Fecha: 2 de febrero
- Hora: 2:00 p.m. (Hora de México) / 3:00 p.m. (hora del Este de USA)
- Estadio: Panamericano de Los Charros
¿Cómo se podrá ver el Puerto Rico vs. República Dominicana en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Puerto Rico
WAPA TV, ESPN
MLB.tv
República Dominicana
Digital 15, ESPN
MLB.tv
Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026
- Sergio Romo, que fue uno de los lanzadores mexicanos más exitosos en MLB, fue el encargado de hacer el primer lanzamiento en el acto inaugural de la Serie del Caribe Jalisco 2026. Romo “simboliza el orgullo y la trayectoria del béisbol nacional”, apuntaron los organizadores.
- “Va a ser una serie del Caribe muy diferente a la que vimos el año pasado en Mexicali”, pronosticó el manager de México Rojo, Benji Gil. “En Jalisco estamos a una altura mucho más alto entonces hay mucha más ofensiva. Será una gran fiesta para para todo el béisbol de Latinoamérica”.
Últimas noticias de República Dominicana
- La escuadra de Leones del Escogido, que está en busca del bicampeonato y su sexta corona en el torneo, tiene en sus filas a Junior Lake, el jugador con más participaciones en Series del Caribe: Santo Domingo 2016, Jalisco 2018, Panamá 2019, San Juan 2020, Mazatlán 2021, La Gran Caracas 2023, Miami 2024 y Mexicali 2025. Ha sido campeón 4 veces. También tienen a Rhadames Liz, que es el jugador de mayor edad en esta edición con 42 años.
- Los dominicanos hicieron un cambio de última hora en el roster. Incorporaron al relevista derecho Jimmy Cordero y al receptor Geraldo Díaz, en sustitución de Joe Corbett y Julio E. Rodríguez. El departamento de prensa de Leones explicó que Corbett está por firmar con un equipo del béisbol organizado y Rodríguez tiene problemas de visado.
Últimas noticias de Puerto Rico
- De acuerdo con un reporte de The Athletic, Houston Astros tiene interés en reunirse con el receptor puertorriqueño Christian Vázquez. Ya ganó una Serie Mundial con los siderales en 2022 y acaba de jugar en la liga boricua dirigido por Omar López, que es técnico en Houston. No está previsto que eso impida su participación en la Serie del Caribe con Santurce.
- Antes de su viaje a Guadalajara, el equipo de Cangrejeros recibió un reconocimiento del Senado de Puerto Rico. “El campeonato de los Cangrejeros representa mucho más que una victoria deportiva. Es el resultado del esfuerzo colectivo de jugadores, cuerpo técnico y la organización, y refleja el vínculo profundo entre el equipo y su fanaticada”, dijo el senador Juan Oscar Morales.
Lineups probables
Puerto Rico
Jugador
Posición
Jeremy Arocho
Jardinero izquierdo
Rubén Castro
Bateador designado
Yohandry Morales
Primera base
Nelson Velásquez
Jardinero derecho
Shed Long Jr.
Segunda base
Christian Vázquez
Receptor
Andrew Velásquez
Campocorto
Emmanuel Rivera
Tercera base
Johneswhy Fargas
Jardinero central
República Dominicana
Jugador
Posición
Gustavo Núñez
Segunda base
Sócrates Brito
Jardinero derecho
Junior Lake
Jardinero central
Franchi Cordero
Bateador designado
Erik González
Campocorto
Aderlin Rodríguez
Primera base
Christian Adames
Tercera base
Michael De La Cruz
Receptor
Elier Hernández
Jardinero izquierdo
