Serie del Caribe 2026 en vivo: República Dominicana vs. México Rojo en TV, streaming y lineups
La jornada inaugural de la edición 68 de la Serie del Caribe tendrá un partido emocionante, con México Rojo –Charros de Jalisco, campeones de la Liga Arco del Pacífico- recibiendo a los dominicanos Leones del Escogido, que llegan a defender el título que consiguieron en 2025 de la mano de la leyenda de MLB Albert Pujols.
Esta vez las riendas de la escuadra quisqueyana están en manos de Ramón Santiago, un exjugador de Grandes Ligas y debutante como estratega en el torneo caribeño que llega con la misión de darle a su país la corona 24 en estas justas.
El manager de los Charros, Benji Gil, no sólo estará en batalla por ganar su primera corona de la Serie del Caribe, sino que también tratará de conjurar una suerte de maldición para los anftriones: según datos de la prensa mexicana “sólo en 15 de las 67 ediciones hasta ahora el equipo que jugaba en su país logró coronarse”.
Gil anunció al veterano Manny Bañuelos como su abridor para el primer partido, mientras que Santiago todavía no revela su plan con la rotación. Posiblemente el elegido sea Travis Lakins.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el República Dominicana vs. México Rojo?
- Ciudad: Guadalajara, México
- Fecha: 1 de febrero
- Hora: 7:30 p.m. (Hora de México) / 8:30 p.m. (hora del Este de USA)
- Estadio: Panamericano de Los Charros
¿Cómo se podrá ver el República Dominicana vs. México Rojo en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
México
TVC Deportes, ESPN
MLB.tv
Repúbica Dominicana
Digital 15, ESPN
MLB.tv
Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026
- Varios conjuntos, entre ellos el de Puerto Rico, viajaban este sábado a Guadalajara. Por los boricuas ya está en México el receptor de MLB Christian Vázquez, que llegó directo desde Miami
- Con dos escuadras, México aumenta sus posibilidades de cortar una sequía de títulos en la Serie del Caribe que llega a una década (Venados de Mazatlán en 2016 fue el último campeón mexicano).
Últimas noticias de México Rojo
- Con la llegada de Eric Filia, Matt Foster, Luis Fernando Miranda, Billy Hamilton y Santiago Chávez, México Rojo tiene ya todas sus piezas para la cita de Jalisco 2026.
- Tirso Ornelas y Alex Osuna, que fueron piezas fundamentales en el título de Charros, se quedaron fuera del roster para la Serie del Caribe. Ornelas trató de negociar el permiso con San Diego Padres pero no lo consiguió.
Últimas noticias de República Dominicana
- Los campeones defensores dominicanos de Leones del Escogido finalmente entregaron su roster para la competencia, sin el venezolano Alcides Escobar como refuerzo.
- Una parte de la escuadra viajó a México el viernes, y el resto del grupo se le unirá este sábado en Guadalajara.
Lineups probables
República Dominicana
Jugador
Posición
Gustavo Núñez
Segunda base
Sócrates Brito
Jardinero derecho
Junior Lake
Jardinero central
Franchi Cordero
Bateador designado
Erik González
Campocorto
Aderlin Rodríguez
Primera base
Christian Adames
Tercera base
Michael De La Cruz
Receptor
Elier Hernández
Jardinero izquierdo
México Rojo
Jugador
Posición
Billy Hamilton
Jardinero central
Michael Wielansky
Segunda base
Julián Ornelas
Jardinero izquierdo
Mateo Gil
Tercera base
Bugh Madris
Jardinero derecho
Christopher Gastelum
Campocorto
Willie Calhoun
Bateador designado
Reynaldo Rodríguez
Primera base
Santiago Chávez/Alexis Wilson
Receptor
Más contenido de la Serie del Caribe
Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.