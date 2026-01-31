Serie del Caribe 2026 en vivo: República Dominicana vs. México Rojo en TV, streaming y lineups

La jornada inaugural de la edición 68 de la Serie del Caribe tendrá un partido emocionante, con México Rojo –Charros de Jalisco, campeones de la Liga Arco del Pacífico- recibiendo a los dominicanos Leones del Escogido, que llegan a defender el título que consiguieron en 2025 de la mano de la leyenda de MLB Albert Pujols.

Esta vez las riendas de la escuadra quisqueyana están en manos de Ramón Santiago, un exjugador de Grandes Ligas y debutante como estratega en el torneo caribeño que llega con la misión de darle a su país la corona 24 en estas justas.

El manager de los Charros, Benji Gil, no sólo estará en batalla por ganar su primera corona de la Serie del Caribe, sino que también tratará de conjurar una suerte de maldición para los anftriones: según datos de la prensa mexicana “sólo en 15 de las 67 ediciones hasta ahora el equipo que jugaba en su país logró coronarse”.

Have you ever seen a strikeout reaction like this?



Jefry Yan helped Leones del Escogido win their second straight LIDOM championship! pic.twitter.com/KC855RLkwK — MLB (@MLB) January 28, 2026

Gil anunció al veterano Manny Bañuelos como su abridor para el primer partido, mientras que Santiago todavía no revela su plan con la rotación. Posiblemente el elegido sea Travis Lakins.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el República Dominicana vs. México Rojo?

Ciudad: Guadalajara, México

Fecha: 1 de febrero

Hora: 7:30 p.m. (Hora de México) / 8:30 p.m. (hora del Este de USA)

Estadio: Panamericano de Los Charros

¿Cómo se podrá ver el República Dominicana vs. México Rojo en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online México TVC Deportes, ESPN MLB.tv Repúbica Dominicana Digital 15, ESPN MLB.tv

Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026

Varios conjuntos, entre ellos el de Puerto Rico, viajaban este sábado a Guadalajara. Por los boricuas ya está en México el receptor de MLB Christian Vázquez, que llegó directo desde Miami

Con dos escuadras, México aumenta sus posibilidades de cortar una sequía de títulos en la Serie del Caribe que llega a una década (Venados de Mazatlán en 2016 fue el último campeón mexicano).

Últimas noticias de México Rojo

Con la llegada de Eric Filia, Matt Foster, Luis Fernando Miranda, Billy Hamilton y Santiago Chávez, México Rojo tiene ya todas sus piezas para la cita de Jalisco 2026.

Tirso Ornelas y Alex Osuna, que fueron piezas fundamentales en el título de Charros, se quedaron fuera del roster para la Serie del Caribe. Ornelas trató de negociar el permiso con San Diego Padres pero no lo consiguió.

Últimas noticias de República Dominicana

Los campeones defensores dominicanos de Leones del Escogido finalmente entregaron su roster para la competencia, sin el venezolano Alcides Escobar como refuerzo.

Una parte de la escuadra viajó a México el viernes, y el resto del grupo se le unirá este sábado en Guadalajara.

Lineups probables

República Dominicana

Jugador Posición Gustavo Núñez Segunda base Sócrates Brito Jardinero derecho Junior Lake Jardinero central Franchi Cordero Bateador designado Erik González Campocorto Aderlin Rodríguez Primera base Christian Adames Tercera base Michael De La Cruz Receptor Elier Hernández Jardinero izquierdo

México Rojo

Jugador Posición Billy Hamilton Jardinero central Michael Wielansky Segunda base Julián Ornelas Jardinero izquierdo Mateo Gil Tercera base Bugh Madris Jardinero derecho Christopher Gastelum Campocorto Willie Calhoun Bateador designado Reynaldo Rodríguez Primera base Santiago Chávez/Alexis Wilson Receptor

