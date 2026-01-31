Sports Illustrated

Serie del Caribe 2026 en vivo: República Dominicana vs. México Rojo en TV, streaming y lineups

Los organizadores de la cita en Guadalajara no esperaron mucho para presentar el plato fuerte de la competencia: un duelo entre los campeones defensores y los anfitriones
Mariana Moreno|
Willie Calhoun está en el roster de México Rojo
Willie Calhoun está en el roster de México Rojo | Kirby Lee-Imagn Images

La jornada inaugural de la edición 68 de la Serie del Caribe tendrá un partido emocionante, con México Rojo –Charros de Jalisco, campeones de la Liga Arco del Pacífico- recibiendo a los dominicanos Leones del Escogido, que llegan a defender el título que consiguieron en 2025 de la mano de la leyenda de MLB Albert Pujols.

Esta vez las riendas de la escuadra quisqueyana están en manos de Ramón Santiago, un exjugador de Grandes Ligas y debutante como estratega en el torneo caribeño que llega con la misión de darle a su país la corona 24 en estas justas.

El manager de los Charros, Benji Gil, no sólo estará en batalla por ganar su primera corona de la Serie del Caribe, sino que también tratará de conjurar una suerte de maldición para los anftriones: según datos de la prensa mexicana “sólo en 15 de las 67 ediciones hasta ahora el equipo que jugaba en su país logró coronarse”.

Gil anunció al veterano Manny Bañuelos como su abridor para el primer partido, mientras que Santiago todavía no revela su plan con la rotación. Posiblemente el elegido sea Travis Lakins.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el República Dominicana vs. México Rojo?

  • Ciudad: Guadalajara, México
  • Fecha: 1 de febrero
  • Hora: 7:30 p.m. (Hora de México) / 8:30 p.m. (hora del Este de USA)
  • Estadio: Panamericano de Los Charros

¿Cómo se podrá ver el República Dominicana vs. México Rojo en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

México

TVC Deportes, ESPN

MLB.tv

Repúbica Dominicana

Digital 15, ESPN

MLB.tv

Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026

  • Varios conjuntos, entre ellos el de Puerto Rico, viajaban este sábado a Guadalajara. Por los boricuas ya está en México el receptor de MLB Christian Vázquez, que llegó directo desde Miami
  • Con dos escuadras, México aumenta sus posibilidades de cortar una sequía de títulos en la Serie del Caribe que llega a una década (Venados de Mazatlán en 2016 fue el último campeón mexicano).

Últimas noticias de México Rojo

  • Con la llegada de Eric Filia, Matt Foster, Luis Fernando Miranda, Billy Hamilton y Santiago Chávez, México Rojo tiene ya todas sus piezas para la cita de Jalisco 2026.
  • Tirso Ornelas y Alex Osuna, que fueron piezas fundamentales en el título de Charros, se quedaron fuera del roster para la Serie del Caribe. Ornelas trató de negociar el permiso con San Diego Padres pero no lo consiguió.

Últimas noticias de República Dominicana

  • Los campeones defensores dominicanos de Leones del Escogido finalmente entregaron su roster para la competencia, sin el venezolano Alcides Escobar como refuerzo.
  • Una parte de la escuadra viajó a México el viernes, y el resto del grupo se le unirá este sábado en Guadalajara.

Lineups probables

República Dominicana

Jugador

Posición

Gustavo Núñez

Segunda base

Sócrates Brito

Jardinero derecho

Junior Lake

Jardinero central

Franchi Cordero

Bateador designado

Erik González

Campocorto

Aderlin Rodríguez

Primera base

Christian Adames

Tercera base

Michael De La Cruz

Receptor

Elier Hernández

Jardinero izquierdo

México Rojo

Jugador

Posición

Billy Hamilton

Jardinero central

Michael Wielansky

Segunda base

Julián Ornelas

Jardinero izquierdo

Mateo Gil

Tercera base

Bugh Madris

Jardinero derecho

Christopher Gastelum

Campocorto

Willie Calhoun

Bateador designado

Reynaldo Rodríguez

Primera base

Santiago Chávez/Alexis Wilson

Receptor

Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.