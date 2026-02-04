Serie del Caribe 2026 en vivo: República Dominicana vs. México Verde en TV, streaming y lineups
La quinta y última jornada de la fase del todos contra todos en la Serie del Caribe 2026 cerrará con un choque que puede ser de vida o muerte para los locales de México Verde (Tomateros de Culiacán) ante la poderosa ofensiva de los Leones del Escogido de República Dominicana.
Los quisqueyanos, dirigidos ahora por Ramón Santiago, están en una buena posición para revalidar el título que les dio en 2025 la leyenda Albert Pujols, pero primero tendrán que asumir este desafío con el público del Estadio Panamericano en contra.
El veterano Radhames Liz podría ser el encargado de abrir este partido para los dominicanos, mientras que el manager Lorenzo Bundy tiene designado para iniciar al derecho con experiencia en MLB Manny Barreda.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el República Dominicana vs.México Verde?
- Ciudad: Guadalajara, México
- Fecha: 5 de febrero
- Hora: 7:00 pm (hora de Ciudad de México) 8:00 pm (hora del Este de USA)
- Estadio: Panamericano de Los Charros
¿Cómo se podrá ver el República Dominicana vs. México Verde en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
República Dominicana
Digital 15, ESPN
MLB.tv
México
Mega TV, ESPN
Disney+, MLB.tv
Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026
- El manager de México Rojo (Charros de Jalisco), Benjamín Gil, tendrá a su equipo libre en la última jornada de la primera fase, pero tras conseguir su segundo triunfo se mostró tan seguro de avanzar a las siguientes instancias que designó a sus abridores: Manny Bañuelos para semifinales y Luis Iván Rodriguez para la final. “Luis Fernando Miranda lanzará 2 ó 3 innings”, agregó.
- Omar López, el piloto venezolano de Cangrejeros de Santurce, habló sobre la ausencia de una representación de la LVBP en esta Serie del Caribe: “Es lamentable. Hay emociones difíciles de superar por no ver a un representante de mi país o no haber podido nosotros ir a jugar en Venezuela. Pero hay que mantenerse enfocados en lo deportivo y controlar lo que podamos controlar”.
Últimas noticias de República Dominicana
- “Aunque estamos en una buena posición, tenemos que seguir dando el ciento por ciento. Es importante no confiarnos y seguir con el enfoque y determinación de que cada partido es importante. Con este formato hay que avanzar para ganar la semifinal y la final. Creo que todavía tenemos mucho camino que recorrer”.
Últimas noticias de México Verde
- "Me siento muy bien, sabemos que muchas veces la reacción de los peloteros y del manager es diferente, pero yo creo que mi gente siente el valor incluso de la derrota, especialmente después de que perdemos ese primer juego ante Puerto Rico, el juego de hoy fue muy duro también pero nosotros lo hicimos un poquito mejor y sacamos los outs necesarios en el momento clave", dijo Bundy.
- El martes fue la primera vez en la historia de la Serie del Caribe que un equipo de México alineó a tres jardineros caribeños. Fue México Verde (Tomateros de Culiacán), con el panameño Allen Córdoba en el jardín central, el cubano Yadir Drake en la derecha y el dominicano Estevan Florial en la izquierda.
Lineups probables
República Dominicana
Jugador
Posición
Gustavo Núñez
Segunda base
Erik González
Campocorto
Sócrates Brito
Jardinero derecho
Junior Lake
Jardinero central
Christian Adames
Primera base
Aderlin Rodríguez
Bateador designado
Michael De La Cruz
Receptor
Franchy Cordero
Jardinero izquierdo
Marco Hernández
Tercera base
México Verde
Jugador
Posición
Carlos Sepúlveda
Segunda base
Allen Córdoba
Jardinero central
Rodolfo Amador
Tercera base
Joey Meneses
Primera base
Yadir Drake
Jardinero derecho
Estevan Florial
Jardinero izquierdo
Víctor Mendoza
Bateador designado
Luis Verdugo
Campocorto
Juan Uriarte
Receptor
Más contenido de la Serie del Caribe
Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.