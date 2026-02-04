Serie del Caribe 2026 en vivo: República Dominicana vs. México Verde en TV, streaming y lineups

La quinta y última jornada de la fase del todos contra todos en la Serie del Caribe 2026 cerrará con un choque que puede ser de vida o muerte para los locales de México Verde (Tomateros de Culiacán) ante la poderosa ofensiva de los Leones del Escogido de República Dominicana.

Los quisqueyanos, dirigidos ahora por Ramón Santiago, están en una buena posición para revalidar el título que les dio en 2025 la leyenda Albert Pujols, pero primero tendrán que asumir este desafío con el público del Estadio Panamericano en contra.

El veterano Radhames Liz podría ser el encargado de abrir este partido para los dominicanos, mientras que el manager Lorenzo Bundy tiene designado para iniciar al derecho con experiencia en MLB Manny Barreda.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el República Dominicana vs.México Verde?

Ciudad: Guadalajara, México

Fecha: 5 de febrero

Hora: 7:00 pm (hora de Ciudad de México) 8:00 pm (hora del Este de USA)

Estadio: Panamericano de Los Charros

¿Cómo se podrá ver el República Dominicana vs. México Verde en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online República Dominicana Digital 15, ESPN MLB.tv México Mega TV, ESPN Disney+, MLB.tv

Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe de 2026

El manager de México Rojo (Charros de Jalisco), Benjamín Gil, tendrá a su equipo libre en la última jornada de la primera fase, pero tras conseguir su segundo triunfo se mostró tan seguro de avanzar a las siguientes instancias que designó a sus abridores: Manny Bañuelos para semifinales y Luis Iván Rodriguez para la final. “Luis Fernando Miranda lanzará 2 ó 3 innings”, agregó.

Omar López, el piloto venezolano de Cangrejeros de Santurce, habló sobre la ausencia de una representación de la LVBP en esta Serie del Caribe: “Es lamentable. Hay emociones difíciles de superar por no ver a un representante de mi país o no haber podido nosotros ir a jugar en Venezuela. Pero hay que mantenerse enfocados en lo deportivo y controlar lo que podamos controlar”.

Últimas noticias de República Dominicana

“Aunque estamos en una buena posición, tenemos que seguir dando el ciento por ciento. Es importante no confiarnos y seguir con el enfoque y determinación de que cada partido es importante. Con este formato hay que avanzar para ganar la semifinal y la final. Creo que todavía tenemos mucho camino que recorrer”.

Últimas noticias de México Verde

"Me siento muy bien, sabemos que muchas veces la reacción de los peloteros y del manager es diferente, pero yo creo que mi gente siente el valor incluso de la derrota, especialmente después de que perdemos ese primer juego ante Puerto Rico, el juego de hoy fue muy duro también pero nosotros lo hicimos un poquito mejor y sacamos los outs necesarios en el momento clave", dijo Bundy.

El martes fue la primera vez en la historia de la Serie del Caribe que un equipo de México alineó a tres jardineros caribeños. Fue México Verde (Tomateros de Culiacán), con el panameño Allen Córdoba en el jardín central, el cubano Yadir Drake en la derecha y el dominicano Estevan Florial en la izquierda.

Lineups probables

República Dominicana

Jugador Posición Gustavo Núñez Segunda base Erik González Campocorto Sócrates Brito Jardinero derecho Junior Lake Jardinero central Christian Adames Primera base Aderlin Rodríguez Bateador designado Michael De La Cruz Receptor Franchy Cordero Jardinero izquierdo Marco Hernández Tercera base

México Verde

Jugador Posición Carlos Sepúlveda Segunda base Allen Córdoba Jardinero central Rodolfo Amador Tercera base Joey Meneses Primera base Yadir Drake Jardinero derecho Estevan Florial Jardinero izquierdo Víctor Mendoza Bateador designado Luis Verdugo Campocorto Juan Uriarte Receptor

