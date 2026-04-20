Shohei Ohtani acecha la marca de juegos seguidos embasándose de los Dodgers desde 1900

Shohei Ohtani sigue escribiendo su nombre en la historia de Los Angeles Dodgers, y no sólo por tener dos anillos de Serie Mundial en dos campañas completas en el poderoso club.

Gracias a una impresionante consistencia ofensiva, el astro japonés alcanzó un nuevo hito al adueñarse en solitario del tercer lugar en la lista de rachas más largas de juegos embasándose dentro de la franquicia, desde 1900.

El logro se concretó durante el duelo dominical frente a Colorado Rockies, cuando "Shotime" conectó un doble productor hacia el jardín derecho en el tercer inning ante el abridor Michael Lorenzen. Con ese batazo, Ohtani llegó a 51 encuentros seguidos alcanzando almohadilla, superando la marca que compartía con Willie Keeler.

La racha del cuatro veces MVP de MLB se remonta al 24 de agosto de 2025 y desde entonces no ha dejado de embasarse en cada compromiso en el que ha participado como titular. Ahora y según la periodista Sarah Langs, el siguiente objetivo inmediato del nipón es el segundo lugar de la organización, ocupado por Shawn Green, quien estableció una seguidilla de 53 juegos en el 2000.

Longest on-base streaks, Dodgers since 1900:



1954 Duke Snider: 58 games

2000 Shawn Green: 53

2025-26 Shohei Ohtani: 51 *active

1900-01 Willie Keeler: 50

1975-76 Ron Cey: 47 — Sarah Langs (@SlangsOnSports) April 19, 2026

Claro está, en la cima de esta clasificación vitalicia dentro de los Dodgers se encuentra Duke Snider, quien consiguió una impresionante racha de 58 partidos en 1954. El listado lo completa Ron Cey, con 47 careos consecutivos entre 1975 y 1976.

Pero el impacto de Ohtani no se limita a la historia del equipo azul, pues su cadena actual también figura entre las más destacadas de las mayores en tiempos recientes. De hecho, es la cuarta en cuanto a longevidad en la prestigiosa competición en los últimos 20 años, quedando a sólo un juego de igualar lo conseguido por Kevin Millar y Shin-Soo Choo, quienes alcanzaron 52.

Ya encima de semejante registro aparece el colombiano Orlando Cabrera, quien totalizó 63 desafíos en 2006, considerada la racha más extensa en MLB desde 2005. No obstante, el récord absoluto desde 1900 sigue en manos del legendario Ted Williams, gracias a 84 encuentros al hilo llegando a base, en 1949.

En lo individual, el máximo referente actual de los Dodgers firmó una destacada actuación dominicano versus Rockies al irse de 5-2, con dos dobles y una impulsada. Sin embargo, el rendimiento del cañonero zurdo no fue suficiente para evitar la sorpresiva caída 9-6 a manos de Colorado, con la que la entidad de Hollywood conserva la cima del Oeste de la Liga Nacional, pero apenas medio juego encima de San Diego Padres.

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