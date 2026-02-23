Shohei Ohtani anuncia la única forma en que lanzaría en el Clásico Mundial con Japón

El último out del Clásico Mundial de Béisbol de 2023 es quizás la imagen más icónica en la historia del certamen, misma protagonizada por Shohei Ohtani y su entonces compañeros en Los Angeles Angels, Mike Trout.

Es que el japonés de dos vías y el jardinero estadounidense compartieron durante seis temporadas en el clubhouse de los celestiales, motivo por el cual, para muchos aficionados, verlos enfrentarse en el escenario internacional era un sueño hecho realidad. Pues ese instante llegó en la novena entrada de la final del último WBC cuando la selección asiática defendía una ventaja mínima ante Team USA y Shotime ponchaba en cuenta de 3 y 2 al 11 veces All Star de MLB para asegurar el título de su nación.

De cara a la edición de 2026 el panorama es diferente, ya que Ohtani y los Dodgers acordaron que el astro no lanzará en la cita que se disputará del 5 al 17 de marzo para proteger su brazo y arribar en óptimas condiciones al nuevo curso de Grandes Ligas. De hecho, los bicampeones defensores de la Serie Mundial buscan que el pelotero de 31 años inicie una campaña 100% sano por primera vez desde que se le otorgó un contrato, entonces récord, de 700 millones de dólares a repartir en 10 ejercicios.

Shohei Ohtani was asked by David Vassegh if he'd volunteer to pitch in the WBC if USA & Japan meet again in a close 9th inning:



"Hard to say but if (Mike) Trout shows up, it's tempting." 😅



🎥: @SportsNetLA

Sin embargo, eso no significa que la competitividad del acreedor de cuatro MVP de las mayores haya disminuido. Al ser consultado sobre un hipotético escenario en el que Trout vuelva a aparecer en el turno decisivo, el japonés dejó abierta una puerta que encendió la imaginación de los fans. “Sí, si Mike sale al final, podría entrar a pitcher”, dijo el nipón a Yahoo Sports.

La respuesta, fiel a su estilo sereno pero con picardía, refleja la mentalidad competitiva que caracteriza al que algunos ya consideran el GOAT del béisbol. Vale acotar que los Dodgers atraviesan un período de alta exigencia tras sus dos anillos consecutivos, así que en la nueva contienda necesitarán que su principal figura pueda accionar en sus dos facetas, de designado y lanzador abridor, en el grueso de la misma.

Participar como serpentinero en el Clásico Mundial implicaría para Ohtani asumir una dosis adicional de presión y desgaste en marzo, que la franquicia azul prefiere minimizar a fin de contar con el mediático jugador sin molestias físicas entre septiembre y octubre, cuando se decide todo.

