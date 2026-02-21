Últimas noticias y rumores de MLB | Ohtani jugará dos partidos antes de irse al Clásico y muere un Salón de la Fama

Shohei Ohtani comenzará a tomar ritmo competitivo con Los Angeles Dodgers antes de viajar a Japón para integrarse a su selección de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La web oficial de MLB confirmó que el astro de dos vías fue incluido como designado para el primer juego de pretemporada de los azules en la Liga del Cactus versus los Angels en Tempe, Arizona, con previsión de tomar entre dos y tres turnos.

El manager Dave Roberts agregó a los medios que la cantidad de apariciones del doble MVP de la Nacional dependerá de cómo se sienta en el momento. Asimismo, Ohtani tiene previsto enfrentar bateadores el domingo como parte de su preparación en el montículo, en una campaña en la que debe estar en la rotación de los monarcas de las mayores a tiempo completo.

Por su parte, Yoshinobu Yamamoto abrirá un juego de primavera con los Dodgers previo a sumarse también al equipo nipón.

Una postal primaveral, cortesía de Shohei Ohtani. 📸🌵⚾ pic.twitter.com/62XaC0DEij — MLB Español (@mlbespanol) February 21, 2026

Receptor de los Yankees gana primer desafío ABS

La pretemporada de las Grandes Ligas comenzó con una novedad tecnológica que promete cambiar la dinámica del espectáculo: el sistema automatizado de desafío de bolas y strikes (ABS). El estreno se dio en el duelo del viernes entre Baltimore Orioles y New York Yankees, cuando se registró la primera impugnación oficial bajo este formato.

El jardinero Colton Cowser solicitó el primer reto en la segunda entrada y tras una breve revisión el strike fue ratificado. Más tarde, el receptor del conjunto del Bronx, Austin Wells, acertó en su primera apelación, pero luego falló al cuestionar un envío claramente fuera de la zona.

El sistema, que sólo puede ser solicitado por bateador, receptor o lanzador, fue probado en las menores y ahora se afina antes del Día Inaugural de MLB, cuando los Yankees enfrenten a los San Francisco Giants el 25 de marzo. Vale acotar que cada equipo dispone de dos desafíos por encuentro y conservará uno si la revisión le favorece.

Fallece miembro del Salón de la Fama Bill Mazeroski

MLB está de luto debido al fallecimiento de Bill Mazeroski, histórico segunda base de los Pittsburgh Pirates y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.

Mazeroski, de 89 años de edad al momento de su muerte, dejó una huella imborrable en la franquicia de Pennsylvania, tanto por su brillante defensa como por protagonizar uno de los momentos más icónicos en la historia del deporte.

Ganador de ocho Guantes de Oro, resultó reconocido por su consistencia y seguridad en el cuadro interior; sin embargo, su nombre quedó eternamente ligado al jonrón que definió el Juego 7 de la Serie Mundial de 1960, batazo que le dio el campeonato a Pittsburgh y que aún es considerado uno de los más memorables de todos los tiempos.

Aunque sus números ofensivos no fueron espectaculares (promedio vitalicio de .260, 138 jonrones y .299 de porcentaje de embasado), el impacto defensivo y su inolvidable cuadrangular convirtieron a Mazeroski en una figura eterna en las mayores.

We are saddened by the passing of Hall of Fame second baseman Bill Mazeroski, who hit one of the greatest home runs in baseball history.



On Oct. 13, 1960, Game 7 of the World Series, bottom of the 9th inning, Mazeroski smashed a walk-off home run to lead the Pirates to a 10-9… pic.twitter.com/HTeQtd1MF4 — MLB (@MLB) February 21, 2026

Red Sox cerca de decidirse entre Durbin y prospecto Marcelo Mayer para el infield

Los Red Sox aún no han definido oficialmente cómo estará conformado su infield para el inicio de la temporada de 2026, pero todo indica que la decisión está próxima a tomarse. Según el periodista Tim Healey, la organización bostoniana se encuentra “cerca” de resolver la configuración del cuadro interior.

El principal foco está sobre Marcelo Mayer, quien comenzó los entrenamientos trabajando en la segunda base y recientemente ha tenido oportunidades en la antesala. El manager Alex Cora ha sido claro respecto a que el joven infielder deberá ganarse su puesto durante el campamento.

Por su parte, Caleb Durbin también ha alternado entre segunda y tercera, pero su experiencia más reciente fue con Milwaukee Brewers, donde disputó la mayoría de sus partidos en la antesala y registró métricas defensivas sólidas. Una posible fórmula sería Mayer en segunda y Durbin en tercera para abrir la zafra.

Mexicano Ramón Urías acuerda con los Cardinals

Los St. Louis Cardinals habrían acordado verbalmente con el infielder mexicano Ramón Urías, de acuerdo a la web oficial de MLB, que agregó que dicho pacto sería de ligas menores y por una temporada.

Urías, de 31 años, dejó una línea ofensiva de .241/.292/.384 en 112 encuentros durante la contienda anterior, misma en la que vistió los uniformes de Orioles y Houston Astros. En seis cursos en la elitista competición acumula .257 de average y .321de OBP.

