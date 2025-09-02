¿Por qué Shohei Ohtani usa el número 17 en MLB con los Dodgers?

Shohei Ohtani sorprendió a todos eligiendo a los Los Angeles Angels para comenzar su carrera en MLB en 2018, a pesar de que tenía ofertas de otros equipos con mayor legado y poder económico.

Y lo primero que hizo al llegar a la escuadra de Anaheim fue decidir el número con el que jugaría. A muchos les pareció extraño que no mantuviera en Grandes Ligas el número 11 con el que hizo carrera por cinco temporadas en la Liga Profesional de Japón y el recién llegado se permitió hacer una broma para explicar su elección del 17, diciendo que le hubiera “gustado usar el 27, pero ya está ocupado”. El dueño era nada menos que Mike Trout, la máxima figura de la organización californiana y tres veces ganador del MVP.

El 17 es el número que se ve también en su camiseta con Los Angeles Dodgers, el equipo que lo firmó en la agencia libre de 2024 con un contrato récord de 700 millones de dólares.

Shohei Ohtani's no. 17 Dodgers jersey set Fanatics' all-time record for sales within 48 hours of release 📈🔥



Their previous jersey sales record-holder was Lionel Messi for Inter Miami. pic.twitter.com/1fTD37ZABB — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) December 13, 2023

Curiosamente, el número estaba ocupado en su nuevo equipo, pero el relevista veterano Joe Kelly aceptó cederlo y, en agradecimiento por su gesto, Ohtani le regaló un automóvil de lujo marca Porsche a la esposa de Kelly.

Pero a los seguidores de las Grandes Ligas les causa curiosidad saber por qué está Ohtani tan interesado en conservar ese número, y la razón esconde una historia simpática. Llevó el 17 en la espalda durante su etapa en el béisbol colegial de su país, antes de hacerse profesional.

Pero el número no lo tuvo desde siempre. Lo adoptó cuando quedó libre, porque estaba en poder del lanzador Yusei Kikuchi, su compañero en el equipo de la escuela Hanamaki Higashi. Dicen que le gusta llevarlo porque le recuerda siempre de dónde vino antes de ser una superestrella en la MLB.