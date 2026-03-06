Shohei Ohtani pega grand slam en su debut en el Clásico Mundial de 2026

Shohei Ohtani volvió a demostrar por qué es, probablemente, la mayor estrella del béisbol a modo global. Incluso, cuando juega en su natal Japón, el fenómeno de dos vías suele ofrecer algo más que su rendimiento habitual: convierte cada aparición en un espectáculo pensado también para los aficionados locales que llenan el estadio.

En efecto, el cuatro veces MVP de MLB, incluyendo la Nacional en 2024 y 2025, debutó este viernes en el Clásico Mundial de 2026 dando otro show y dejando huella frente a China Taipéi, ya que hasta la sexta entrada acumulaba tres hits, incluyendo un dantesco cuadrangular con las bases llenas para encabezar la felpa momentánea de los nipones 13-0.

Luego de pegar doblete en el primer inning, Ohtani decidió asumir el protagonismo total del desafío en el segundo capítulo, cuando con tres en circulación, cuenta de 2-1 y un out, castigó una curva del abridor taiwanés Hao-Chun Cheng y la envió a las gradas del jardín derecho para desatar la euforia del Tokyo Dome.

Ese batazo fue el momento central de una segunda entrada histórica para Japón, que anotó un total de 10 rayitas, la máxima cantidad lograda en un sólo acto del Clásico Mundial a modo vitalicio. El propio astro de Los Angeles Dodgers continuó aportando ofensivamente cuando volvió al plato más adelante en el mismo inning, dado que pegó sencillo productor, el cual elevó su cuenta personal a cinco empujadas, otro récord del torneo para un capítulo.

Al margen de semejante explosión ofensiva, el vuelacerca de Shotime también dejó un curioso festejo que refleja el ambiente dentro del equipo nipón. Tras pasar por la tercera almohadilla, el cañonero zurdo realizó la nueva celebración de su combinado nacional, que consiste en simular que se bate matcha, gesto que recuerda a la popular celebración del “molinillo de pimienta” viralizado durante el WBC de 2023 e impulsado por el jardinero Lars Nootbaar.

"Nos estamos comunicando más, poco a poco", declaraba Ohtani días atrás en MLB.com. "No se trata sólo de una actuación; estamos hablando de las cosas y tratando de crear algo bueno como equipo. Creo que nuestra comunicación es excelente".

Encuadrado en el Grupo C con Australia, Corea del Sur, República Checa y la propia China Taipéi, Japón espera mantener el nivel de juego y la cohesión que lo llevaron al título en 2023 y que ha hecho de dicha selección la de mayor éxito desde que se realiza este certamen, en 2006, recordando que totaliza tres cetros (también se coronó en 2009).

