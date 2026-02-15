La sincera opinión de Manny Machado sobre el súper equipo de los Dodgers de 2026

Manny Machado se presentó en los entrenamientos primaverales de los San Diego Padres sabiendo que la pelea en el Oeste de la Liga Nacional con los Dodgers de Los Angeles, campeones de las Grandes Ligas, no será fácil. Sin embargo, el antesalista dominicano alabó la forma de actuar de la directiva rival, asegurando que armar el mejor equipo posible, lleno de estrellas, es "bueno para el béisbol".

"Realmente amo cómo los Dodgers se han reforzado. Cada equipo debería hacerlo. Esto es genial para el juego", dijo Machado a la prensa este domingo.

Machado, quien fue recientemente nombrado capitán de la selección de República Dominicana que irá al Clásico Mundial de Béisbol de 2026, viene de una buena temporada con los religiosos, en la cual promedió .275/.335/.460 con 33 dobles, 27 jonrones, 95 carreras remolcadas, 14 bases robadas y .795 de OPS. Fue invitado al Juego de Estrellas, ganó el Bate de Plata y hasta recibió algunos votos al MVP de la Liga Nacional.

La directiva de los Dodgers, por su parte, ha sido la más activa del mercado de temporada baja, sumando a Edwin Díaz por 3 años y $69 millones; a Kyle Tucker con un contrato de 4 años y $240 millones ($60M por año) y a Evan Phillips por 1 año y $6.5 millones.

Además, la directiva de los monarcas de las mayores aseguraron los regresos de Max Muncy, Kiké Hernández, Miguel Rojas y Alex Vesia.

Los Padres quedaron segundos en el Oeste del viejo circuito en 2025 con marca de 90-72, sólo superados por los Dodgers. La rivalidad entre ambas entidades se ha incrementado en sus recientes choques en la postemporada, por lo que se prevé que el 2026 será otro año de duros encuentros entre ambos.

Los Padres, a su vez, también se han movido de cierta forma en el mercado en esta temporada baja. El infielder Sung-Mun Song fue firmado desde Corea por 4 años y $15 millones; Michael King acordó por 3 años y 75 millones de dólares, Nick Castellanos llegó desde la agencia libre tras ser liberado por los Philadelphia Phillies, Miguel Andújar llegó con un pacto por una campaña y 4 millones de dólares y Gavin Sheets fue adquirido para cubrir la primera base.

Pese a las adiciones, los religiosos tendrán que competir en 2026 sin Dylan Cease (se marchó a los Blue Jays con un contrato masivo de 7 años y 210 millones de dólares), Luis Arráez (acordó con los Gigantes de San Francisco, por 1 año y $12 millones), Robert Suárez (se fue a los Braves por 3 años y $45 millones), Ryan O'Hearn (firmó con los Pirates) y Martín Maldonado, quien anunció su retiro oficial tras 15 temporadas.

