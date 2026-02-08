Manny Machado sobre República Dominicana en el Clásico: "Podemos ser campeones otra vez"

Manny Machado fue recientemente nombrado capitán de la selección de República Dominicana que irá al Clásico Mundial de Béisbol de 2026, y en su mensaje de agradecimiento aseguró que el equipo tiene la calidad para volver a ser campeón.

"Hola mi gente. Estamos aquí para darle las gracias a Nelson (Cruz) y a toda la gerencia de Dominicana por nombrarme el capitán del equipo. Gracias por el amor y el cariño que el país entero tiene por mí. Siempre soñé con ponerme el uniforme de mi país", comenzó Machado.

"Ojalá podamos ser campeones del Clásico. Ya lo hicimos y podemos hacerlo otra vez. Creo que se puede lograr este año. Nos vemos pronto en Dominicana y gracias al país entero, que Dios los bendiga", concluyó la estrella de los San Diego Padres.

Cruz, por su parte, destacó en las plataformas oficiales que la trayectoria, el compromiso y la influencia del antesalista dentro del grupo resultaron factores determinantes para su elección. "Por el tiempo que tiene, el liderazgo que ha demostrado durante todo este proceso y en los últimos años, entendemos que debería ser Manny Machado", expresó el directivo.

Machado viene de una buena temporada con los religiosos, en la cual promedió .275/.335/.460 con 33 dobles, 27 jonrones, 95 carreras remolcadas, 14 bases robadas y .795 de OPS. Fue invitado al Juego de Estrellas, ganó el Bate de Plata y hasta recibió algunos votos al MVP de la Liga Nacional.

El "Ministro de la Defensa" ha sido parte importante de la selección merenguera en ediciones anteriores del Clásico Mundial, recordando que en 2017 ligó .269 de bateo con un jonrón y dos impulsadas. Seis años después, en 2023, volvió a representar a la nación caribeña dejando promedio de .235 junto a dos cuadrangulares y cuatro remolcadas, reafirmando su compromiso con un país que se tituló en este certamen en 2013.

¿Cuál es el roster de República Dominicana para el Clásico Mundial 2026?

Manager: Albert Pujols.

Receptores: Agustín Ramírez, Austin Wells.

Infielders: Junior Caminero, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Ketel Marte, Jeremy Peña, Geraldo Perdomo, Carlos Santana.

Outfielders: Oneil Cruz, Julio Rodríguez, Johan Rojas, Juan Soto, Fernando Tatís Jr.

Lanzadores: Albert Abreu, Sandy Alcántara, Elvis Alvarado, Brayan Bello, Huascar Brazobán, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Carlos Estévez, Wandy Peralta, Cristopher Sánchez, Dennis Santana, Luis Severino, Gregory Soto, Edwin Uceta, Abner Uribe.

Utility: Amed Rosario

