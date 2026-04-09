El sombrero inspirado en el Papa que regalarán los Chicago White Sox

Robert Prevost, el Papa León XIV, se volvió popular en el mundo del beisbol cuando se nombró como líder de la iglesia católica en el mundo. No por su liderazgo religioso, sino por su fanatismo por los Chicago White Sox.

De hecho, el Papa 267 de la iglesia asistió a la Serie Mundial de 2005 y en Internet se viralizó un video en el que se ve a Prevost en un encuentro de esa serie, con una gorra de los White Sox.

El Papa fue fotografiado hace poco con una gorra de los White Sox en el Vaticano, en una imagen que recorrió al mundo. Algunos sectores le criticaron, por romper algunos protocolos de la máxima sede de la iglesia católica, pero los fanáticos en Chicago lo aplaudieron a miles de kilómetros de distancia.

White Sox are giving away Pope Hats in August pic.twitter.com/LhcrZX8Xdp — Jomboy Media (@JomboyMedia) April 8, 2026

Es por ello que el equipo ha decidido honrar a su fiel fanático, con una jornada especial en el Rate Field de Chicago el 11 de agosto, en el partido contra los Cincinnati Reds, en el que el equipo estará regalando una cantidad limitada de sombreros relacionados con el Papa, además de una promoción de boletos.

Prevost asistió a la Serie Mundial que conquistó el equipo de la mano del manager Ozzie Guillén y se sentó en la Sección 140, Fila 19, Asiento 2 para el primer encuentro de esa definición por el título. Debido a esto, los White Sox colocaron un tributo en esa sección.

“Cuando la gente venga al estadio, es una parte interesante de nuestra historia y van a querer verla. Así que vamos a poder poner algo en ese asiento”, expresó en ese momento Brooks Boyer, director ejecutivo y de marketing de los Medias Blancas, tras publicado el tributo.

Confirmado: El Papa León XIV es de los White Sox. ⚾ 🧢 pic.twitter.com/gnKEs7QoTt — ESPN Béisbol ⚾️ (@ESPN_Beisbol) June 12, 2025

Paul Konerko, el capitán de ese equipo que ganó la Serie Mundial en 2005, ganando 4-1 en esa serie a los Houston Astros, recibió recientemente una camiseta con su número 14, firmada por el Papa, durante el vigésimo aniversario de la conquista.

Los White Sox solo han ganado tres títulos en su historia, 1906, 1917 y 2005. Aunque es un equipo que no ha tenido éxitos deportivos en los últimos años, tiene gran tradición en el beisbol de las Grandes Ligas, como uno de los conjuntos más antiguos y con más afición.

Se espera que en el futuro pueda existir alguna visita del Papa al estadio de los White Sox, para una conexión especial con los fanáticos.

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