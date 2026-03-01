St. Louis Cardinals extienden contrato del manager dominicano Oliver Mármol

Los St. Louis Cardinals anunciaron la continuidad de su dirigente, Oliver Mármol, consolidando así la apuesta por la estabilidad en el dugout en plena etapa de transición deportiva.

El dominicano de 39 años, quien afrontaba su último curso bajo el pacto que había firmado en marzo de 2024, acaba de extender su acuerdo con los pájaros rojas por otras dos campañas de MLB, aunado a un 2029 opcional.

Desde que asumió el mando en 2022, ejercicio en el que metió al equipo en playoffs, el piloto nacido en Orlando ha cosechado un récord de 325-232, que lo ubica en el puesto 11 en triunfos en la historia de la tradicional franquicia. Asimismo, es uno de los timoneles con mayor continuidad en la Liga Nacional, actualmente sólo por detrás de Dave Roberts con Los Angeles Dodgers y Torey Lovullo para Arizona Diamondbacks.

Por otro lado, el presidente de operaciones de béisbol de St. Louis, Chaim Bloom, respaldó la decisión con un mensaje de confianza en el trabajo del estratega de extracción quisqueyana.

We have agreed to a two-year contract extension with manager Oliver Marmol with a club option for the 2029 season. pic.twitter.com/XpXyMzULjM — St. Louis Cardinals (@Cardinals) March 1, 2026

“Durante el tiempo que he conocido a Oli, he notado alguien que le importa esta organización y sabe lo que ha hecho de los Cardinals un equipo especial en el transcurso del tiempo, y es alguien que comprende que para que lleguemos a nuestra meta, necesitamos competir incansablemente para fijar nuevas expectativas en cada aspecto”, expresó Bloom en un comunicado. “Ha invertido toda su atención en el progreso de nuestro joven núcleo y no le tiene miedo a retarse para ayudar a que los que lo rodean se sigan desarrollando. Me ha llenado de energía la idea de trabajar con él hacia nuestro éxito sobre el terreno que anticipamos y que nuestros aficionados se merecen”.

En su primera contienda al frente del club, Mármol condujo a St. Louis al título de la División Central del viejo circuito con 93 victorias, logrando el primer banderín desde 2019. Con apenas 36 años en ese momento, se convirtió en el manager más joven en llevar a su escuadra a la postemporada desde 1948, cuando Lou Boudreau guio a Cleveland al anillo de Serie Mundial con 31 calendarios.

Vinculado a la franquicia de Missouri desde 2007, Mármol pasó de jugador en ligas menores a coach y dirigente en el sistema de desarrollo antes de integrarse al cuerpo técnico del roster grande en 2017, previo a ser nombrado el estratega número 51 de siempre dentro de la entidad, el 25 de octubre de 2021.

Tras cerrar 2025 con marca de 78-84 y concretar los cambios de figuras como Nolan Arenado, Willson Contreras, Sonny Gray y Brendan Donovan, los Cardinals encaran un proceso de reconstrucción, pero lo harán con estabilidad en la cueva y una clara apuesta por su dirigente.

