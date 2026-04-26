Sugieren que Alex Cora podría ser el próximo manager de los Philadelphia Phillies

El inicio de temporada de los Philadelphia Phillies ha generado una fuerte reacción entre sus seguidores, especialmente después de una prolongada racha negativa que encendió las alarmas dentro de la organización.

Efectivamente, el equipo de Pennsylvania atraviesa uno de sus momentos más delicados en años recientes y las críticas apuntan directamente hacia el manager Rob Thomson, cuyo futuro comienza a ser tema de debate entre analistas y aficionados.

La seguidilla de derrotas ha complicado seriamente el panorama competitivo de los cuáqueros. Con un registro que los mantiene lejos de los puestos de privilegio dentro de la división, el margen de error se reduce rápidamente y la presión por revertir la situación aumenta con cada serie disputada.

Pues en medio de este escenario, el periodista Bob Nightengale agregó un nuevo nombre que rápidamente comenzó a relacionarse con los Phillies: Alex Cora. El estratega puertorriqueño quedó disponible luego de ser despedido por los Boston Red Sox a raíz de un inicio irregular de zafra; noticia que, a su vez, no tardó en generar especulaciones.

Alex Cora will now be the hottest commodity for the next managerial vacancy, and it’s no secret that he has a close relationship with Phillies president Dave Dombrowski — Bob Nightengale (@BNightengale) April 25, 2026

Es que el dirigente boricua posee un currículum sólido dentro del béisbol organizado, recordando que durante su etapa con Boston acumuló un récord positivo y logró conquistar la Serie Mundial en 2018, consolidándose como uno de los managers más reconocidos de la última década. Eso sí, su carrera también ha estado marcada por controversias, ya que fue suspendido en la temporada 2020 debido a su participación en el escándalo de robo de señales vinculado a los Houston Astros, episodio que dejó una huella importante en su reputación y provocó opiniones divididas dentro del ambiente de MLB.

De ese modo, la posibilidad de verlo en Filadelfia cobra fuerza por varios factores; uno de ellos es la relación profesional que mantiene con Dave Dombrowski, presidente de operaciones de béisbol de los Phillies, luego que ambos coincidieran en el club de Fenway Park en medio de una etapa exitosa para la franquicia.

Por otro lado, Thomson mantiene una trayectoria respetable al frente de los Phillies, ya que desde que asumió el cargo, logró resultados positivos y llevó a estos a competir en instancias importantes de postemporada, incluyendo un pase a la Serie Mundial de 2022. No obstante, el desgaste natural y la frustración por el presente deportivo parecen haber cambiado la percepción de parte de la afición.

En consecuencia, aunque no existe una decisión oficial respecto al futuro de Thomson en Philadelphia, el contexto actual obliga a la organización a evaluar escenarios, como el del eventual cesanteo del piloto y la contratación de Cora en su lugar.

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