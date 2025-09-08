La superstición del perfume en el juego de Salvador Pérez

Hay infinidad de anécdotas sobre las supersticiones y rituales de los jugadores de Grandes Ligas para buscar "buena suerte", conservar una racha o simplemente mantener la concentración. Algunos dejan de lavar el uniforme, o sólo utilizan determinada prenda, o comen cosas específicas antes de cada juego, siguen una rutina de ejercicios o actividades, etc.

Pero hace algunos años el receptor y capitán de los Kansas City Royals, Salvador Pérez, sorprendió a todos en la MLB cuando confirmó que era cierto el rumor de que usaba perfumes (en ocasiones de dama) cuando salía al terreno de juego e incluso reveló las razones por las que tiene esta costumbre.

My secret is out... taking new perfume recommendations during my road to recovery! 🤣💨 #EmbraceYourSuperstitions #FranklinFamily https://t.co/cl1e10G8FB — Salvador Perez (@SalvadorPerez15) July 15, 2019

No hay una marca favorita para que el catcher veterano cumpla esta costumbre. Sea de Chanel, Carolina Herrera o Victoria's Secret, el venezolano de 35 años de edad siempre usa alguna fragancia de diseñador para ir a recibir envíos.

“Todo lo que tenga por ahí me lo echo encima”, dijo Pérez en una entrevista para ESPN cuando ganó la Serie Mundial de 2015 y fue designado MVP de esa edición del Clásico de Otoño. Su declaración sirvió para confirmar en una transmisión para todo Estados Unidos una noticia que ya había sido revelada por KSHB en Kansas City. Incluso explicó sus razones: “Una vez, un umpire me dijo que olía bien. Uno suda y huele feo. Hay que echarse algo”.

Usar perfume es lo más llamativo entre las costumbres de Salvador Pérez, pero no es la única superstición que ha tenido. En publicaciones de portales especializados en Grandes Ligas hay reportes de que también solía llevar unas chancletas de baño con los colores de los Boston Red Sox, aunque la explicación para esa práctica no ha trascendido.

Salvador Pérez es uno de los mejores receptores de la MLB | Jay Biggerstaff-Imagn Images

Siempre habrá escepticismo sobre la eficiencia de este tipo de prácticas, pero no faltará quien argumente que de algo le habrán servido. Pérez llegó en 2025 a 14 temporadas de servicio en las Grandes Ligas, una carrera exitosa en la que ha cosechado cinco Bates de Plata y cinco Guantes de Oro, tiene nueve invitaciones al Juego de Estrellas, un anillo de Serie Mundial y un nombramiento como MVP del Clásico de Otoño, el de 2015 que los Royals ganaron ante los New York Mets.

Y además, el capitán venezolano de Kansas City tiene algunas marcas para receptores (Cal Raleigh acaba de superar su récord de 48 cuadrangulares que consiguió en 2021) y es uno de los jugadores más apreciados y respetados del circuito, uno al que muchos ven con potencial para postularse al Salón de la Fama tras su retiro.