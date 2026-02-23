Tarik Skubal sólo hará una apertura con Estados Unidos en el Clásico Mundial

La participación de Tarik Skubal en el próximo Clásico Mundial de Béisbol será limitada. Efectivamente, el ganador del Cy Young de la Liga Americana tanto en 2024 como en 2025 confirmó a The Athletic que realizará únicamente una apertura con la selección de Estados Unidos antes de reincorporarse al campamento primaveral de sus Detroit Tigers.

La decisión responde al delicado equilibrio entre representar a su país en un torneo internacional de alto perfil y cumplir con su preparación de cara a una temporada de MLB en la que afronta un período clave previo a la agencia libre. El zurdo busca mantenerse competitivo sin comprometer su acondicionamiento físico para el inicio del ejercicio regular.

"Intento hacer ambas cosas: lanzar para la selección estadounidense, pero entiendo la necesidad de estar aquí con estos chicos y prepararme para la temporada", declaró Skubal. "Creo que es lo mejor de ambos mundos en ese aspecto y estoy agradecido de que me hayan contactado para eso".

Todo indica que su presentación se producirá durante la fase de grupos del certamen. Las fechas posibles incluyen los enfrentamientos del 6 de marzo ante Brasil, el 7 de marzo frente a Gran Bretaña o el 9 de marzo contra México, recordando que en esa etapa del torneo los lanzadores tienen un límite de 65 envíos por salida, restricción diseñada para proteger la salud de sus brazos.

Tarik Skubal, doble Cy Young de la Liga Americana, realizará solo una apertura con Estados Unidos en el @WBCBaseball.



Sería el 7 de marzo ante Gran Bretaña.



Dijo que intentará volver para una eventual final, pero solo para acompañar al equipo.



h/t: @CodyStavenhagen. #WBC… pic.twitter.com/6bBpHma5By — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) February 23, 2026

Aunque su aporte en el montículo será breve, Skubal no descarta mantenerse cercano al equipo si Estados Unidos avanza a instancias decisivas. "Si llegan a la final, creo que intentaré presionar para ir a ver el juego y estar con los chicos", añadió el triple coronado del joven circuito en 2024.

A priori, el Team USA contará con un cuerpo de pitcheo de primer nivel, en el que también destacan nombres como Paul Skenes, Logan Webb y Joe Ryan (más Skubal). La profundidad de dicho staff permite manejar con cautela la carga de trabajo de sus principales figuras encima del montículo.

Entretanto, el as de los Tigers viene de una campaña sobresaliente en MLB, misma en la que registró efectividad de 2.21 y una tasa de 11.1 ponches por cada nueve entradas a lo largo de 195.1 episodios y totalizando 241 outs por la vía del swing errado. Semejante rendimiento lo consolidó entre la élite del béisbol, luego de su espectacular curso previo.

Con su breve pero esperado paso por el Clásico Mundial, Skubal intentará aportar calidad en una salida controlada, antes de enfocar todos sus esfuerzos en una zafra que quizás marque su futuro contractual.

