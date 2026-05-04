Tarik Skubal se someterá a cirugía en el codo izquierdo: ¿Cuándo regresa a los Tigers?

El abridor de los Detroit Tigers, Tarik Skubal, se someterá a una cirugía para extirpar cuerpos libres de su codo izquierdo, dándole a la rotación de los bengalíes un duro golpe por los próximos meses.

El dos veces ganador del Cy Young y ganador de la Triple Corona del Pitcheo se ausentará tras dejar marca de 3-2 con 2.70 de efectividad, 45 ponches, 6 boletos, 2.16 de FIP y 0.946 de WHIP en 43.1 innings de trabajo, todos repartidos en 7 aperturas.

El periodista Jeff Passan, de ESPN, informó que, por lo general, este tipo de procedimientos mantiene a los jugadores fuera de acción durante 2 o 3 meses, por lo que los Tigers esperan tenerlo de vuelta para mediados de temporada, cerca del Juego de Estrellas.

Detroit es colíder de la División Central de la Liga Americana con marca de 18-17, igualados con los Cleveland Guardians y con apenas 1.5 juegos de ventaja sobre los Chicago White Sox.

Detroit ace Tarik Skubal will undergo surgery to remove loose bodies in his left elbow. Such procedures typically sideline players for 2-3 months. Skubal should return before season's end, but a tough blow for the impending free agent and two-time reigning AL Cy Young winner. — Jeff Passan (@JeffPassan) May 4, 2026

Skubal, quien fue removido de su apertura del lunes ante los Boston Red Sox, irá a la agencia libre de cara a la próxima campaña y esta lesión puede condicionar su valor de mercado.

"Recibimos un reporte médico que es un golpe anímico", mencionó el manager A.J. Hinch, quien a su vez explicó que aunque Skubal tuvo un susto en su apertura previa contra Atlanta el 29 de abril (donde se le vio frotándose el brazo), en ese momento el jugador insistió en que estaba bien.

"No hay un calendario establecido para su regreso", sentenció Hinch.

Recuérdese que Skubal dio un golpe histórico en los anales del arbitraje salarial de las Grandes Ligas al vencer en la audiencia a los Detroit Tigers, logrando ganar 32 millones de dólares en la temporada de 2026 antes de convertirse en agente libre.

Breaking: Detroit ace and two-time reigning AL Cy Young Award winner Tarik Skubal will undergo surgery to remove loose bodies in his left elbow, manager A.J. Hinch said.



Hinch did not give a timetable for Skubal's return, but procedures typically sideline players for two to… pic.twitter.com/FkqmYf8Stx — ESPN (@espn) May 4, 2026

Además, el acuerdo de Skubal es el más grande jamás otorgado a un jugador elegible para el arbitraje salarial, superando el contrato de Juan Soto con los New York Yankees en 2024 por un millón de dólares.

Skubal ha sido el ganador del Cy Young en la Liga Americana en las últimas dos temporadas, teniendo en sus registros dos invitaciones al Juego de Estrellas, la Triple Corona del pitcheo en 2024 y par de títulos de efectividad seguidos en el joven circuito.

Skubal dejó marca de 13-6 con 2.21 de efectividad, 241 ponches, 33 boletos, 2.45 de FIP, 0.891 de WHIP y un blanqueo en 195.1 entradas de labor (31 aperturas) en la temporada de 2025.

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