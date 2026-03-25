El tatuaje de Salvador Pérez en honor al campeonato de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Salvador Pérez sigue celebrando uno de los logros más importantes de su carrera: la histórica conquista del título por parte de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

No en vano, el capitán de la selección nacional decidió inmortalizar el cetro levantado en Miami con un nuevo tatuaje en su muslo izquierdo; un recuerdo permanente del primer campeonato de ese calibre del país sudamericano.

Efectivamente, el ya legendario receptor de los Kansas City Royals no tardó en rendir homenaje a la hazaña lograda el pasado 17 de marzo en el IoanDepot park, cuando Venezuela derrotó 3-2 a Estados Unidos en la final, firmando una ruta para la posteridad que incluyó triunfos sobre Japón e Italia en las rondas previas.

“Va a estar conmigo el resto de mi vida”, expresó Pérez al portal oficial de las mayores y dejando claro el valor emocional que tiene este logro en su trayectoria. “Significa mucho, especialmente jugar para mi país”.

Aunque su intención inicial era tatuarse al día siguiente del partido cumbre del Clásico, el nueve veces All Star de MLB esperó algunos días para realizarse el diseño, el cual tomó alrededor de cuatro horas. La obra fue compartida en redes sociales junto al tatuador Luis Gil, generando una fuerte reacción entre los aficionados.

El nuevo tatú se suma a la colección personal de un Pérez acostumbrado a plasmar en su piel cada una de sus hazañas más importantes, incluyendo su premio MVP de la Serie Mundial de 2015, aunado a múltiples participaciones en el Juego de Estrellas y otros reconocimientos individuales.

Al margen del simbolismo, el venezolano mantiene la ambición intacta, tanto que con una sonrisa dejó entrever que aún hay espacio para nuevos éxitos. Por ende, su próximo objetivo es conquistar otra Serie Mundial con Kansas City.

Pese a ligar sólo .181 de bateo en sus cinco choques del WBC, Salvy arriba en gran forma física al inicio de la temporada de Grandes Ligas, tras guiar al pitcheo de su nación durante cinco desafíos, entre los que resaltan los cuartos contra Japón y la final versus el Team USA. Asimismo, el ganador de cinco Guantes de Oro cosechó .333 de average con .391 de OBP y tres jonrones en nueve compromisos de Spring Training.

Sin dudas, la corona del Clásico Mundial marcó un antes y un después para el béisbol venezolano, que por fin alcanzó la cima del certamen, consolidando una generación talentosa y competitiva a nivel global, y con Salvador Pérez en rol de capitán.

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