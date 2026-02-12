Tigers firman a jardinero que estuvo negociando con los Yankees en la agencia libre

Los Detroit Tigers continúan moviéndose en el receso invernal mientras afinan su roster de cara a la nueva zafra de MLB. Pues en una jornada especialmente activa para la organización felina, la misma alcanzó un acuerdo para el regreso del legendario pitcher Justin Verlander, y horas después firmó a un antiguo jardinero de New York Yankees.

De acuerdo al periodista Robert Murray, la novena de la Ciudad del Motor contrató al experimentado Austin Slater, cortesía de un pacto que incluye invitación al campo de entrenamiento y contempla un salario de hasta dos millones de dólares siempre que este último logra ganarse un lugar en la nómina de las mayores, además de posibles incentivos que podrían alcanzar otros $500.000.

A sus 33 años, Slater llega a Detroit con el objetivo de competir por un puesto en las praderas, consciente de que el camino no será sencillo debido a la competencia allí. Sin embargo, su incorporación responde también a la necesidad de profundidad en una posición que el año pasado se vio afectada por múltiples lesiones desde el propio Spring Training, así que el propio cañonero derecho surgirá entre las alternativas confiables para el dirigente A. J. Hinch.

Durante la temporada 2025, Slater dividió su tiempo entre Chicago White Sox y Yankees, participando en 65 encuentros y registrando una línea ofensiva de .216/.270/.372, junto a cinco jonrones, todos con los patiblancos, y 13 producidas; en tanto que dejó apenas .120 de average con .120 de OBP en 14 desafíos con los Bombarderos, reuniendo dos producidas. Si bien sus números recientes no destacan especialmente, el citado pelotero aporta versatilidad defensiva al poder desempeñarse en las tres posiciones del bosque, cualidad valorada por el cuerpo técnico de Hinch.

Por otro lado, el mejor rendimiento del patrullero en cuestión se produjo durante su etapa con San Francisco Giants, entre 2021 y 2023, cuando acumuló .265 puntos con .350 de OBP en 343 cotejos, y una media de 10 bases robadas en el periplo.

Con este movimiento, los Tigers buscan fortalecer la competencia interna y añadir profundidad a su roster en pleno comienzo del Spring Trainng. De hecho, si logra destacar en la primavera, Slater podría consolidarse como una opción válida para ocupar el rol de cuarto jardinero, aportando experiencia y flexibilidad defensiva a un equipo que aspira a dar un paso adelante en la próxima campaña, luego de dos clasificaciones al hilo a playoffs, con la condición de comodín.

