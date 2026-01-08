¿Cuántos títulos tiene República Dominicana en la Serie del Caribe?

La de República Dominicana fue una de las tres ligas -junto a la de Puerto Rico y Venezuela- que se pusieron manos a las obras en 1970 para revivir la Serie del Caribe, que dejó de jugarse por una década tras la revolución en Cuba.

Los quisqueyanos se sumaron al torneo regional como fundadores de esta segunda etapa y no necesitaron de mucho tiempo para mostrar su potencial porque apenas un año más tarde, en 1971, vieron a los Tigres del Licey sumar la primera corona para este país.

Fue el primer paso en un camino que los ha llevado a ser los grandes protagonistas del evento, máximos ganadores históricos (le llevan ventaja de 7 coronas a Puerto Rico, su más cercano seguidor) y dueños de varias marcas para la justa. También han llevado a la Serie estrellas deslumbrantes, como Robinson Canó, José Rijo, Miguel Tejada, Luis Polonia, el miembro del Salón de la Fama de MLB David Ortiz y hasta Albert Pujols.

¡𝐑𝐃 𝐄𝐒 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐑𝐈𝐁𝐄 𝐌𝐄𝐗𝐈𝐂𝐀𝐋𝐈 𝟐𝟎𝟐𝟓! 🏆🇩🇴🤩#SDCMexicali2025 pic.twitter.com/V7s7ty3pgi — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) February 8, 2025

República Dominicana en la historia

El dominio de los quisqueyanos es indiscutible, con 23 campeonatos en las 55 ediciones en las que han participado. La mitad de esas coronas las ha conquistado un solo equipo: los Tigres del Licey, que le dieron a su país su primera celebración y que han alzado el trofeo de campeones en cinco décadas distintas. Las Águilas Cibaeñas han aportado seis títulos y Leones del Escogido cinco.

En cada época las novenas de República Dominicana han mostrado su jerarquía, pero este poderío se ha hecho palpable en eventos disputados muy recientemente. De las últimas seis ediciones, sólo han dejado de ganar dos: la de Santo Domingo 2022 y la de Miami 2024, años en los que se impusieron los Caimanes de Barranquilla y los Tiburones de La Guaira en las finales que disputaron ante equipos dominicanos.

En 2025 Pujols llevó a los Leones del Escogido al título con un triunfo de 1-0 ante Charros de Jalisco en la final de la cita de Mexicali. Eso sirvió para romper una sequía para el equipo escogidista de más de una década, pues su último campeonato había sido el de 2012 en la edición celebrada en Santo Domingo.

Pujols igualó a Tony Peña (1998) y Félix Fermín (2001) como los únicos managers dominicanos que consiguen el cetro de la Serie del Caribe en su año de debut como dirigentes. “Tener la oportunidad de venir aquí también y hacer el mismo trabajo. Toda la gloria se la damos a Dios y al equipo que nunca se rindió”, dijo el astro al portal de MLB durante el festejo.

Año tras año la representación de República Dominicana ser perfila entre los dos principales favoritos y casi nunca decepciona. Desde la cita de Hermosillo 2013, cuando la Confederación del Caribe decidió cambiar el formato de competencia y proclamar al campeón en una final, las escuadras quisqueyanas han estado presentes en 10 partidos por el título y sólo se han perdido tres finales (las de 2014, 2015 y 2016).

A continuación, los títulos de República Dominicana en la Serie del Caribe:

Equipo Sede Año Tigres del Licey San Juan 1971 Tigres del Licey Caracas 1973 Tigres del Licey Caracas 1977 Tigres del Licey Santo Domingo 1980 Tigres del Licey Mazatlán 1985 Leones del Escogido Santo Domingo 1988 Leones del Escogido Miami 1990 Tigres del Licey Miami 1991 Tigres del Licey Puerto La Cruz 1994 Águilas Cibaeñas Hermosillo 1997 Águilas Cibaeñas Puerto La Cruz 1998 Tigres del Licey San Juan 1999 Águilas Cibaeñas Culiacán 2001 Águilas Cibaeñas Carolina 2003 Tigres del Licey Santo Domingo 2004 Águilas Cibaeñas Carolina 2007 Tigres del Licey Santiago 2008 Leones del Escogido Isla de Margarita 2010 Leones del Escogido Santo Domingo 2012 Toros del Este San Juan 2020 Criollos de Caguas Mazatlán 2021 Tigres del Licey Gran Caracas 2023 Leones del Escogido Mexicali 2025

