¿Cuántos títulos tiene República Dominicana en la Serie del Caribe?

Consolidados como una potencia del béisbol latinoamericano, los dominicanos son los máximos ganadores del torneo y su ventaja es suficientemente sólida como para no temer ser destronados
Mariana Moreno
La de República Dominicana fue una de las tres ligas -junto a la de Puerto Rico y Venezuela- que se pusieron manos a las obras en 1970 para revivir la Serie del Caribe, que dejó de jugarse por una década tras la revolución en Cuba.

Los quisqueyanos se sumaron al torneo regional como fundadores de esta segunda etapa y no necesitaron de mucho tiempo para mostrar su potencial porque apenas un año más tarde, en 1971, vieron a los Tigres del Licey sumar la primera corona para este país.

Fue el primer paso en un camino que los ha llevado a ser los grandes protagonistas del evento, máximos ganadores históricos (le llevan ventaja de 7 coronas a Puerto Rico, su más cercano seguidor) y dueños de varias marcas para la justa. También han llevado a la Serie estrellas deslumbrantes, como Robinson Canó, José Rijo, Miguel Tejada, Luis Polonia, el miembro del Salón de la Fama de MLB David Ortiz y hasta Albert Pujols.

República Dominicana en la historia

El dominio de los quisqueyanos es indiscutible, con 23 campeonatos en las 55 ediciones en las que han participado. La mitad de esas coronas las ha conquistado un solo equipo: los Tigres del Licey, que le dieron a su país su primera celebración y que han alzado el trofeo de campeones en cinco décadas distintas. Las Águilas Cibaeñas han aportado seis títulos y Leones del Escogido cinco.

En cada época las novenas de República Dominicana han mostrado su jerarquía, pero este poderío se ha hecho palpable en eventos disputados muy recientemente. De las últimas seis ediciones, sólo han dejado de ganar dos: la de Santo Domingo 2022 y la de Miami 2024, años en los que se impusieron los Caimanes de Barranquilla y los Tiburones de La Guaira en las finales que disputaron ante equipos dominicanos.

En 2025 Pujols llevó a los Leones del Escogido al título con un triunfo de 1-0 ante Charros de Jalisco en la final de la cita de Mexicali. Eso sirvió para romper una sequía para el equipo escogidista de más de una década, pues su último campeonato había sido el de 2012 en la edición celebrada en Santo Domingo.

Pujols igualó a Tony Peña (1998) y Félix Fermín (2001) como los únicos managers dominicanos que consiguen el cetro de la Serie del Caribe en su año de debut como dirigentes. “Tener la oportunidad de venir aquí también y hacer el mismo trabajo. Toda la gloria se la damos a Dios y al equipo que nunca se rindió”, dijo el astro al portal de MLB durante el festejo.

Año tras año la representación de República Dominicana ser perfila entre los dos principales favoritos y casi nunca decepciona. Desde la cita de Hermosillo 2013, cuando la Confederación del Caribe decidió cambiar el formato de competencia y proclamar al campeón en una final, las escuadras quisqueyanas han estado presentes en 10 partidos por el título y sólo se han perdido tres finales (las de 2014, 2015 y 2016).

A continuación, los títulos de República Dominicana en la Serie del Caribe:

Equipo

Sede

Año

Tigres del Licey

San Juan

1971

Tigres del Licey

Caracas

1973

Tigres del Licey

Caracas

1977

Tigres del Licey

Santo Domingo

1980

Tigres del Licey

Mazatlán

1985

Leones del Escogido

Santo Domingo

1988

Leones del Escogido

Miami

1990

Tigres del Licey

Miami

1991

Tigres del Licey

Puerto La Cruz

1994

Águilas Cibaeñas

Hermosillo

1997

Águilas Cibaeñas

Puerto La Cruz

1998

Tigres del Licey

San Juan

1999

Águilas Cibaeñas

Culiacán

2001

Águilas Cibaeñas

Carolina

2003

Tigres del Licey

Santo Domingo

2004

Águilas Cibaeñas

Carolina

2007

Tigres del Licey

Santiago

2008

Leones del Escogido

Isla de Margarita

2010

Leones del Escogido

Santo Domingo

2012

Toros del Este

San Juan

2020

Criollos de Caguas

Mazatlán

2021

Tigres del Licey

Gran Caracas

2023

Leones del Escogido

Mexicali

2025

Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.