Todas las bajas confirmadas de Puerto Rico para el Clásico Mundial 2026

La última semana fue complicada para quienes están a cargo de la selección de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, e indignante para los seguidores del béisbol boricua.

Aunque en Borinquen sumaron al roster algunos jugadores como el prospecto de New York Yankees Elmer Rodríguez, las noticias no han sido alentadoras para el grupo que de nuevo estará dirigido por Yadier Molina.

Con una diferencia de un par de días supieron que dos estrellas de MLB no aprobaron los protocolos del seguro y se perderán el torneo que se disputará en marzo.

Carlos Correa, antesalista de Houston Astros, y Francisco Lindor, el campocorto de New York Mets que estaba designado como capitán de la escuadra puertorriqueña, no fueron autorizados a participar. En el caso de Lindor por un procedimiento que tuvo en el codo durante el receso de temporada.

Actualizado - Bajas hasta ahora en el equipo de Puerto Rico para el@WBCBaseball

-Carlos Correa

-Francisco Lindor

-Kike Hernández (lesión)

-Jovani Morán

-Emilio Pagán

-Alexis Díaz

-José Berríos

-Yacksel Ríos

-Víctor Caratini — Carlos Rosa (@crosarosa) January 31, 2026

Correa, cuestionado por su historial de lesiones, no se guardó la decepción. “Estoy definitivamente molesto porque me he estado preparando muy duro esta temporada baja para mejorar este año y estar listo con anticipación para el Clásico Mundial de Béisbol”, le dijo a The Athletic.

“También entiendo el aspecto comercial de las cosas y es un riesgo demasiado grande jugar sin seguro”, agregó.

Pero no son casos aislados. Puerto Rico no recibió aprobación del seguro para casi una decena de jugadores -con Edwin Díaz y Fernando Cruz a la espera de una resolución sobre sus casos- y eso ha enfurecido a los dirigentes y también a la afición y ensombrecido un ambiente que era de fiesta. Los rosters definitivos se publicarán el próximo 5 de febrero e incluso luego de esa fecha pueden llegar nuevas inhabilitaciones.

¿Se retirará Puerto Rico del Clásico Mundial 2026?

El tiempo está corriendo para conocer la decisión. Cuando en Puerto Rico supieron que no contaban con Correa ni con Lindor no se cruzaron de brazos.

“Nosotros estamos considerando no participar en esta edición. Es una discusión que hemos tenido. Si no jugamos en igualdad de condiciones, no vamos a participar. Es una decisión que está casi, casi tomada”, dijo este sábado el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles a un periodista de su país.

“Estamos haciendo una advertencia. Veremos lo que pasa en los próximos días y tomaremos una decisión final”, agregó el dirigente. El estadio Hiram Bithorn, en San Juan de Puerto Rico, será sede del Grupo A del Clásico a partir del 6 de marzo.

Este domingo se supo que la federación boricua consiguió reunirse con el Comisionado de MLB, Rob Manfred, para pedirle una reconsideración en el caso de Francisco Lindor y varios lanzadores y se abrió un plazo de 48 horas para darles respuesta en su requerimiento.

Estas son las bajas confirmadas de Puerto Rico para el Clásico Mundial 2026:

Jugador Equipo Carlos Correa Houston Astros Francisco Lindor New York Mets Kiké Hernández Agente libre Jovani Morán Boston Red Sox Emilio Pagán Cincinnati Reds Alexis Díaz Texas Rangers José Berríos Toronto Blue Jays Yacksel Ríos Chicago Cubs (ligas menores) Víctor Caratini Minnesota Twins

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol