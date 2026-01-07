Todas las ciudades que han sido sede en la historia de la Serie del Caribe
La Serie del Caribe es un torneo que cada vez consigue generar más interés en aficionados, patrocinantes e incluso los jugadores de Grandes Ligas que quieren sentir la emoción de participar en un campeonato que reúne a los campeones de las ligas invernales de la región.
Es un torneo que data de 1949, cuando en el Estadio Latinoamericano de La Habana recibió por primera vez el evento, por aquel entonces con cuatro participantes como lo fueron los fundadores Venezuela, Puerto Rico, Cuba y Panamá.
Ahora es un evento que incluso ha traspasado las fronteras de los países participantes, pues en el 2024 se jugó en Miami, específicamente en el Ioan Depot Park, el estadio de Grandes Ligas que sirve como sede a los Marlins.
Fue tan exitosa la edición de 2024, en suelo neutral como el de Estados Unidos, que ya se confirmó que se jugará en el mismo escenario en las ediciones de 2028, 2029 y 2030. Se aprovecha, en este caso, que Miami es una ciudad multicultural, con muchos aficionados boricuas, dominicanos, mexicanos y venezolanos.
La cifra de más de 340.000 aficionados, asistencia récord para cualquier sede de la Serie del Caribe, hizo que los organizadores negociaran nuevamente para llevar el torneo a Miami. Los Marlins serán nuevamente parte de la organización de las ediciones antes mencionadas.
Caracas también fue una sede histórica para la Serie del Caribe, en su edición del 2023, con un récord de 35.691 aficionados para el compromiso entre Venezuela y Panamá de la jornada inaugural del evento. Un año más tarde, esa marca se rompió con los 36,677 asistentes al Ioan Depot Park para el duelo entre Venezuela y República Dominicana.
La rotación de las sedes de la Serie del Caribe son manejadas por la Confederación, aunque en algunas oportunidades se alternan o se negocian entre los participantes. Por ejemplo, la sede de 2026 le tocaba a Puerto Rico, pero la negoció con Venezuela, tomando en cuenta que van a organizar también el Clásico Mundial de Beisbol.
Luego de los problemas políticos y sociales que atraviesa Venezuela, en el pasado mes de diciembre el ente anunció que la Serie del Caribe de 2026 se va a disputar en Guadalajara, Jalisco, del 1 al 7 de febrero. Aunque hubo cierta polémica por esta decisión, las condiciones no estaban dadas para que Caracas recibiera nuevamente el evento.
A continuación, un cuadro que detalla todas las ciudades que han sido sedes de la Serie del Caribe.
Año
Ciudad
Estadio
1949
La Habana, Cuba
Estadio Latinoamericano
1950
San Juan, Puerto Rico
Estadio Sixto Escobar
1951
Caracas, Venezuela
Estadio Universitario
1952
Ciudad de Panamá, Panamá
Estadio Olímpico
1953
La Habana, Cuba
Estadio Latinoamericano
1954
San Juan, Puerto Rico
Estadio Sixto Escobar
1955
Caracas, Venezuela
Estadio Universitario
1956
Ciudad de Panamá, Panamá
Estadio Olímpico
1957
La Habana, Cuba
Estadio Latinoamericano
1958
San Juan, Puerto Rico
Estadio Sixto Escobar
1959
Caracas, Venezuela
Estadio Universitario
1960
Ciudad de Panamá, Panamá
Estadio Olímpico
1970
Caracas, Venezuela
Estadio Universitario
1971
San Juan, Puerto Rico
Estadio Hiram Bithorn
1972
Santo Domingo, República Dominicana
Estadio Quisqueya
1973
Caracas, Venezuela
Estadio Universitario
1974
Hermosillo, México
Estadio Héctor Espino
1975
San Juan, Puerto Rico
Estadio Hiram Bithorn
1976
Santo Domingo, República Dominicana
Estadio Quisqueya
1977
Caracas, Venezuela
Estadio Universitario
1978
Mazatlán, México
Estadio Teodoro Mariscal
1979
San Juan, Puerto Rico
Estadio Hiram Bithorn
1980
Santo Domingo, República Dominicana
Estadio Quisqueya
1981
San Juan, Puerto Rico
Estadio Hiram Bithorn
1982
Hermosillo, México
Estadio Héctor Espino
1983
Caracas, Venezuela
Estadio Universitario
1984
San Juan, Puerto Rico
Estadio Hiram Bithorn
1985
Mazatlán, México
Estadio Teodoro Mariscal
1986
Maracaibo, Venezuela
Estadio Luis Aparicio
1987
Hermosillo, México
Estadio Héctor Espino
1988
Santo Domingo, República Dominicana
Estadio Quisqueya
1989
Mazatlán, México
Estadio Teodoro Mariscal
1990
Miami, EEUU
Orange Bowl (juegos iniciales) y Bobby Maduro Stadium (juegos finales)
1991
Miami, EEUU
Estadio Bobby Maduro
1992
Hermosillo, México
Estadio Héctor Espino
1993
Mazatlán, México
Estadio Teodoro Mariscal
1994
Puerto La Cruz, Venezuela
Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel
1995
San Juan, Puerto Rico
Estadio Hiram Bithorn
1996
Santo Domingo, República Dominicana
Estadio Quisqueya
1997
Hermosillo, México
Estadio Héctor Espino
1998
Puerto La Cruz, Venezuela
Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel
1999
San Juan, Puerto Rico
Estadio Hiram Bithorn
2000
Santo Domingo, Republica Dominicana
Estadio Quisqueya
2001
Culiacán, México
Estadio Tomateros
2002
Caracas, Venezuela
Estadio Universitario
2003
Carolina-San Juán
Estadio Roberto Clemente-
2004
Santo Domingo, República Dominicana
Estadio Quisqueya
2005
Mazatlán, México
Estadio Teodoro Mariscal
2006
Valencia-Maracay, Venezuela
Estadio José Bernardo Pérez / Estadio José Pérez Colmenares
2007
Carolina, Puerto Rico
Estadio Roberto Clemente
2008
Santiago de Los Caballeros, República Dominicano
Estadio Cibao
2009
Mexicali, México
Estadio Nido de las Águilas
2010
Margarita, Venezuela
Estadio Nueva Esparta
2011
Mayaguez, Puerto Rico
Estadio Isidoro "Cholo" García
2012
Santo Domingo, República Dominicana
Estadio Quisqueya
2013
Hermosillo, México
Estadio Héctor Espino
2014
Margarita, Venezuela
Estadio Nueva Esparta
2015
San Juan, Puerto Rico
Estadio Hiram Bithorn
2016
Santo Domingo, República Dominicana
Estadio Quisqueya
2017
Culiacán, México
Estadio Tomateros
2018
Guadalajara, México
Estadio Panamericano
2019
Panamá, Ciudad de Panamá
Estadio Rod Carew
2020
San Juan, Puerto Rico
Estadio Hiram Bithorn
2021
Mazatlán, México
Estadio Teodoro Mariscal
2022
Santo Domingo, República Dominicana
Estadio Quisqueya
2023
Caracas-La Guaira, Venezuela
Estadio Monumental Simón Bolívar / Estadio Forum La Guaira
2024
Miami, EEUU
Ioan Depot Park
2025
Mexicali, México
Estadio Panamericano
