Todas las ciudades que han sido sede en la historia de la Serie del Caribe

La Confederación del Caribe lleva a cabo una rotación entre sus miembros para determinar las ciudades que albergan la cita caribeña
Pedro Moreira|
Venezuela se coronó en Miami en la edición del 2024
Venezuela se coronó en Miami en la edición del 2024

La Serie del Caribe es un torneo que cada vez consigue generar más interés en aficionados, patrocinantes e incluso los jugadores de Grandes Ligas que quieren sentir la emoción de participar en un campeonato que reúne a los campeones de las ligas invernales de la región.

Es un torneo que data de 1949, cuando en el Estadio Latinoamericano de La Habana recibió por primera vez el evento, por aquel entonces con cuatro participantes como lo fueron los fundadores Venezuela, Puerto Rico, Cuba y Panamá.

Ahora es un evento que incluso ha traspasado las fronteras de los países participantes, pues en el 2024 se jugó en Miami, específicamente en el Ioan Depot Park, el estadio de Grandes Ligas que sirve como sede a los Marlins.

Caracas fue la sede de la Serie del Caribe del 2023
La Serie del Caribe 2023 estrenó el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar | FEDERICO PARRA/GettyImages

Fue tan exitosa la edición de 2024, en suelo neutral como el de Estados Unidos, que ya se confirmó que se jugará en el mismo escenario en las ediciones de 2028, 2029 y 2030. Se aprovecha, en este caso, que Miami es una ciudad multicultural, con muchos aficionados boricuas, dominicanos, mexicanos y venezolanos.

La cifra de más de 340.000 aficionados, asistencia récord para cualquier sede de la Serie del Caribe, hizo que los organizadores negociaran nuevamente para llevar el torneo a Miami. Los Marlins serán nuevamente parte de la organización de las ediciones antes mencionadas.

Caracas también fue una sede histórica para la Serie del Caribe, en su edición del 2023, con un récord de 35.691 aficionados para el compromiso entre Venezuela y Panamá de la jornada inaugural del evento. Un año más tarde, esa marca se rompió con los 36,677 asistentes al Ioan Depot Park para el duelo entre Venezuela y República Dominicana.

La rotación de las sedes de la Serie del Caribe son manejadas por la Confederación, aunque en algunas oportunidades se alternan o se negocian entre los participantes. Por ejemplo, la sede de 2026 le tocaba a Puerto Rico, pero la negoció con Venezuela, tomando en cuenta que van a organizar también el Clásico Mundial de Beisbol.

Luego de los problemas políticos y sociales que atraviesa Venezuela, en el pasado mes de diciembre el ente anunció que la Serie del Caribe de 2026 se va a disputar en Guadalajara, Jalisco, del 1 al 7 de febrero. Aunque hubo cierta polémica por esta decisión, las condiciones no estaban dadas para que Caracas recibiera nuevamente el evento.

A continuación, un cuadro que detalla todas las ciudades que han sido sedes de la Serie del Caribe.

Año

Ciudad

Estadio

1949

La Habana, Cuba

Estadio Latinoamericano

1950

San Juan, Puerto Rico

Estadio Sixto Escobar

1951

Caracas, Venezuela

Estadio Universitario

1952

Ciudad de Panamá, Panamá

Estadio Olímpico

1953

La Habana, Cuba

Estadio Latinoamericano

1954

San Juan, Puerto Rico

Estadio Sixto Escobar

1955

Caracas, Venezuela

Estadio Universitario

1956

Ciudad de Panamá, Panamá

Estadio Olímpico

1957

La Habana, Cuba

Estadio Latinoamericano

1958

San Juan, Puerto Rico

Estadio Sixto Escobar

1959

Caracas, Venezuela

Estadio Universitario

1960

Ciudad de Panamá, Panamá

Estadio Olímpico

1970

Caracas, Venezuela

Estadio Universitario

1971

San Juan, Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn

1972

Santo Domingo, República Dominicana

Estadio Quisqueya

1973

Caracas, Venezuela

Estadio Universitario

1974

Hermosillo, México

Estadio Héctor Espino

1975

San Juan, Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn

1976

Santo Domingo, República Dominicana

Estadio Quisqueya

1977

Caracas, Venezuela

Estadio Universitario

1978

Mazatlán, México

Estadio Teodoro Mariscal

1979

San Juan, Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn

1980

Santo Domingo, República Dominicana

Estadio Quisqueya

1981

San Juan, Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn

1982

Hermosillo, México

Estadio Héctor Espino

1983

Caracas, Venezuela

Estadio Universitario

1984

San Juan, Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn

1985

Mazatlán, México

Estadio Teodoro Mariscal

1986

Maracaibo, Venezuela

Estadio Luis Aparicio

1987

Hermosillo, México

Estadio Héctor Espino

1988

Santo Domingo, República Dominicana

Estadio Quisqueya

1989

Mazatlán, México

Estadio Teodoro Mariscal

1990

Miami, EEUU

Orange Bowl (juegos iniciales) y Bobby Maduro Stadium (juegos finales)

1991

Miami, EEUU

Estadio Bobby Maduro

1992

Hermosillo, México

Estadio Héctor Espino

1993

Mazatlán, México

Estadio Teodoro Mariscal

1994

Puerto La Cruz, Venezuela

Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel

1995

San Juan, Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn

1996

Santo Domingo, República Dominicana

Estadio Quisqueya

1997

Hermosillo, México

Estadio Héctor Espino

1998

Puerto La Cruz, Venezuela

Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel

1999

San Juan, Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn

2000

Santo Domingo, Republica Dominicana

Estadio Quisqueya

2001

Culiacán, México

Estadio Tomateros

2002

Caracas, Venezuela

Estadio Universitario

2003

Carolina-San Juán

Estadio Roberto Clemente-
Estadio Hiram Bithorn

2004

Santo Domingo, República Dominicana

Estadio Quisqueya

2005

Mazatlán, México

Estadio Teodoro Mariscal

2006

Valencia-Maracay, Venezuela

Estadio José Bernardo Pérez / Estadio José Pérez Colmenares

2007

Carolina, Puerto Rico

Estadio Roberto Clemente

2008

Santiago de Los Caballeros, República Dominicano

Estadio Cibao

2009

Mexicali, México

Estadio Nido de las Águilas

2010

Margarita, Venezuela

Estadio Nueva Esparta

2011

Mayaguez, Puerto Rico

Estadio Isidoro "Cholo" García

2012

Santo Domingo, República Dominicana

Estadio Quisqueya

2013

Hermosillo, México

Estadio Héctor Espino

2014

Margarita, Venezuela

Estadio Nueva Esparta

2015

San Juan, Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn

2016

Santo Domingo, República Dominicana

Estadio Quisqueya

2017

Culiacán, México

Estadio Tomateros

2018

Guadalajara, México

Estadio Panamericano

2019

Panamá, Ciudad de Panamá

Estadio Rod Carew

2020

San Juan, Puerto Rico

Estadio Hiram Bithorn

2021

Mazatlán, México

Estadio Teodoro Mariscal

2022

Santo Domingo, República Dominicana

Estadio Quisqueya

2023

Caracas-La Guaira, Venezuela

Estadio Monumental Simón Bolívar / Estadio Forum La Guaira

2024

Miami, EEUU

Ioan Depot Park

2025

Mexicali, México

Estadio Panamericano

Pedro Moreira
PEDRO MOREIRA

Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.

