Todas las ciudades que han sido sede en la historia de la Serie del Caribe

La Serie del Caribe es un torneo que cada vez consigue generar más interés en aficionados, patrocinantes e incluso los jugadores de Grandes Ligas que quieren sentir la emoción de participar en un campeonato que reúne a los campeones de las ligas invernales de la región.

Es un torneo que data de 1949, cuando en el Estadio Latinoamericano de La Habana recibió por primera vez el evento, por aquel entonces con cuatro participantes como lo fueron los fundadores Venezuela, Puerto Rico, Cuba y Panamá.

Ahora es un evento que incluso ha traspasado las fronteras de los países participantes, pues en el 2024 se jugó en Miami, específicamente en el Ioan Depot Park, el estadio de Grandes Ligas que sirve como sede a los Marlins.

Fue tan exitosa la edición de 2024, en suelo neutral como el de Estados Unidos, que ya se confirmó que se jugará en el mismo escenario en las ediciones de 2028, 2029 y 2030. Se aprovecha, en este caso, que Miami es una ciudad multicultural, con muchos aficionados boricuas, dominicanos, mexicanos y venezolanos.

La cifra de más de 340.000 aficionados, asistencia récord para cualquier sede de la Serie del Caribe, hizo que los organizadores negociaran nuevamente para llevar el torneo a Miami. Los Marlins serán nuevamente parte de la organización de las ediciones antes mencionadas.

Caracas también fue una sede histórica para la Serie del Caribe, en su edición del 2023, con un récord de 35.691 aficionados para el compromiso entre Venezuela y Panamá de la jornada inaugural del evento. Un año más tarde, esa marca se rompió con los 36,677 asistentes al Ioan Depot Park para el duelo entre Venezuela y República Dominicana.

La rotación de las sedes de la Serie del Caribe son manejadas por la Confederación, aunque en algunas oportunidades se alternan o se negocian entre los participantes. Por ejemplo, la sede de 2026 le tocaba a Puerto Rico, pero la negoció con Venezuela, tomando en cuenta que van a organizar también el Clásico Mundial de Beisbol.

Luego de los problemas políticos y sociales que atraviesa Venezuela, en el pasado mes de diciembre el ente anunció que la Serie del Caribe de 2026 se va a disputar en Guadalajara, Jalisco, del 1 al 7 de febrero. Aunque hubo cierta polémica por esta decisión, las condiciones no estaban dadas para que Caracas recibiera nuevamente el evento.

A continuación, un cuadro que detalla todas las ciudades que han sido sedes de la Serie del Caribe.

Año Ciudad Estadio 1949 La Habana, Cuba Estadio Latinoamericano 1950 San Juan, Puerto Rico Estadio Sixto Escobar 1951 Caracas, Venezuela Estadio Universitario 1952 Ciudad de Panamá, Panamá Estadio Olímpico 1953 La Habana, Cuba Estadio Latinoamericano 1954 San Juan, Puerto Rico Estadio Sixto Escobar 1955 Caracas, Venezuela Estadio Universitario 1956 Ciudad de Panamá, Panamá Estadio Olímpico 1957 La Habana, Cuba Estadio Latinoamericano 1958 San Juan, Puerto Rico Estadio Sixto Escobar 1959 Caracas, Venezuela Estadio Universitario 1960 Ciudad de Panamá, Panamá Estadio Olímpico 1970 Caracas, Venezuela Estadio Universitario 1971 San Juan, Puerto Rico Estadio Hiram Bithorn 1972 Santo Domingo, República Dominicana Estadio Quisqueya 1973 Caracas, Venezuela Estadio Universitario 1974 Hermosillo, México Estadio Héctor Espino 1975 San Juan, Puerto Rico Estadio Hiram Bithorn 1976 Santo Domingo, República Dominicana Estadio Quisqueya 1977 Caracas, Venezuela Estadio Universitario 1978 Mazatlán, México Estadio Teodoro Mariscal 1979 San Juan, Puerto Rico Estadio Hiram Bithorn 1980 Santo Domingo, República Dominicana Estadio Quisqueya 1981 San Juan, Puerto Rico Estadio Hiram Bithorn 1982 Hermosillo, México Estadio Héctor Espino 1983 Caracas, Venezuela Estadio Universitario 1984 San Juan, Puerto Rico Estadio Hiram Bithorn 1985 Mazatlán, México Estadio Teodoro Mariscal 1986 Maracaibo, Venezuela Estadio Luis Aparicio 1987 Hermosillo, México Estadio Héctor Espino 1988 Santo Domingo, República Dominicana Estadio Quisqueya 1989 Mazatlán, México Estadio Teodoro Mariscal 1990 Miami, EEUU Orange Bowl (juegos iniciales) y Bobby Maduro Stadium (juegos finales) 1991 Miami, EEUU Estadio Bobby Maduro 1992 Hermosillo, México Estadio Héctor Espino 1993 Mazatlán, México Estadio Teodoro Mariscal 1994 Puerto La Cruz, Venezuela Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel 1995 San Juan, Puerto Rico Estadio Hiram Bithorn 1996 Santo Domingo, República Dominicana Estadio Quisqueya 1997 Hermosillo, México Estadio Héctor Espino 1998 Puerto La Cruz, Venezuela Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel 1999 San Juan, Puerto Rico Estadio Hiram Bithorn 2000 Santo Domingo, Republica Dominicana Estadio Quisqueya 2001 Culiacán, México Estadio Tomateros 2002 Caracas, Venezuela Estadio Universitario 2003 Carolina-San Juán Estadio Roberto Clemente-

Estadio Hiram Bithorn 2004 Santo Domingo, República Dominicana Estadio Quisqueya 2005 Mazatlán, México Estadio Teodoro Mariscal 2006 Valencia-Maracay, Venezuela Estadio José Bernardo Pérez / Estadio José Pérez Colmenares 2007 Carolina, Puerto Rico Estadio Roberto Clemente 2008 Santiago de Los Caballeros, República Dominicano Estadio Cibao 2009 Mexicali, México Estadio Nido de las Águilas 2010 Margarita, Venezuela Estadio Nueva Esparta 2011 Mayaguez, Puerto Rico Estadio Isidoro "Cholo" García 2012 Santo Domingo, República Dominicana Estadio Quisqueya 2013 Hermosillo, México Estadio Héctor Espino 2014 Margarita, Venezuela Estadio Nueva Esparta 2015 San Juan, Puerto Rico Estadio Hiram Bithorn 2016 Santo Domingo, República Dominicana Estadio Quisqueya 2017 Culiacán, México Estadio Tomateros 2018 Guadalajara, México Estadio Panamericano 2019 Panamá, Ciudad de Panamá Estadio Rod Carew 2020 San Juan, Puerto Rico Estadio Hiram Bithorn 2021 Mazatlán, México Estadio Teodoro Mariscal 2022 Santo Domingo, República Dominicana Estadio Quisqueya 2023 Caracas-La Guaira, Venezuela Estadio Monumental Simón Bolívar / Estadio Forum La Guaira 2024 Miami, EEUU Ioan Depot Park 2025 Mexicali, México Estadio Panamericano

