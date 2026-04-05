Toronto Blue Jays acuerdan con abridor ganador de la Serie Mundial de 2019

Los Toronto Blue Jays tiene la clara intención de regresar a la Serie Mundial en esta temporada y siguen reforzando su cuerpo de abridores. El equipo canadiense consiguió los servicios del veterano Patrick Corbin, con un acuerdo de un año y un millón de dólares en salario.

Aunque la idea es que sea un abridor de emergencia para el equipo de Canadá, comenzará en Clase A, en ligas menores, para ir recuperando camino y hacer una especie de preparación para la temporada, como suele suceder en el Spring Training.

De 36 años de edad, Corbin dejó una efectividad de 4.40, un FIP de 4.25 y un WHIP de 1.36, además de 131 ponches y un juego completo en 31 apariciones (30 aperturas) en la temporada pasada, con los Texas Rangers.

En 13 años de carrera, Corbin ha promediado más de 157 entradas por temporada, demostrando que es un lanzador confiable, controlado y con la capacidad para recorrer muchos episodios.

Su llegada le dará a Toronto la profundidad que todo equipo necesita en su pitcheo abridor, sobre todo con las lesiones inesperadas que ha sufrido el equipo de los Blue Jays. José Berríos, Shane Bieber y Trey Yesavage iniciaron la campaña en la lista de lesionados y eran abridores llamados a ser parte de la rotación.

OFFICIAL: We've signed LHP Patrick Corbin to a one-year deal. He has been optioned to the Dunedin Blue Jays. pic.twitter.com/hj7N2U0wFe — Toronto Blue Jays (@BlueJays) April 3, 2026

Bowden Francis se sometió a una cirugía Tommy John y se perderá el resto de la campaña mientras que Cody Ponce sufrió un esguince y no tiene fecha de regreso al montículo.

Lo positivo para Toronto es que además de contar con Corbin, podrían tener de regreso a Trey Yesavage, quien tendrá una asignación en ligas menores antes de debutar en la presente campaña. El novato estelar ha estado lidiando con problemas en el hombro.

Ante tantos problemas con su cuerpo de abridores, el sábado, en el compromiso ante los Chicago White Sox, el manager John Schneider tuvo que utilizar a un relevista como iniciador, como lo es Mason Fluharty, con la primera apertura de su carrera.

Fluharty trabajó apenas una entrada, en la que permitió una carrera y dos hits, antes de ser sustituido por Lázaro Estrada, quien lanzó cuatro episodios completos, en la derrota del equipo canadiense 6 carreras por 3 ante los White Sox.

Los Blue Jays tienen récord de 4 y 4 en este inicio de temporada y esperan tener mayor estabilidad en su cuerpo de abridores para afrontar el resto de la ronda regular.

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