Últimas noticias y rumores de cambios en la MLB | ¿Dodgers irán por Sandy Alcántara?, Ketel Marte y más

Los Miami Marlins han tenido un alentador comienzo de temporada en MLB aunque ahora mismo luchan por cortar una cadena de dos derrotas. Buena parte de su éxito ha estado en la fuerte actuación de su as, Sandy Alcántara, que ya tiene un juego completo y que ha lucido como en su año de Cy Young.

El dominicano no ha permitido carreras en 16 innings pero Bob Nightengale asegura que hay una alta probabilidad de que los Marlins lo cambien antes de la fecha límite de traspasos.

“Los ejecutivos rivales aún esperan que los Marlins traspasen a Alcántara, sabiendo que tendrán quizás la moneda de cambio más valiosa del béisbol para la fecha límite del 31 de julio”, escribió Nightengale.

Sandy Alcantara adds on to a crazy number of complete games since 2023 👀 pic.twitter.com/nOvhRIvGA6 — MLB Network (@MLBNetwork) April 2, 2026

Con este contexto, el analista Patrick McAvoy de Sports Illustrated predijo que Los Angeles Dodgers harán una oferta por Alcántara. McAvoy plantea que pueden entregar a tres prospectos top: el jardinero Josue De Paula (promesa 1 de los Dodgers), el outfielder Mike Sirota (4) y el jugador de cuadro Alex Freeland (8).

En Los Angeles hay preocupación por el desempeño de Roki Sasaki y Emmet Sheehan y enviaron a Gavin Stone a lista de lesionados de 60 días, por lo que pueden estar tras Alcántara.

Jazz Chisholm podría marcharse de Nueva York

El segunda base Jazz Chisholm Jr. ha dejado saber que quiere quedarse en el equipo de los New York Yankees, pero será agente libre al final de la temporada y no hay reportes de que recibirá una oferta de extensión de contrato. Por eso hay quien cree que será usado como pieza de cambio antes de la fecha límite.

Rucker Haringey, analista de FanSided, cree que si las negociaciones entre los Yankees y Chisholm se complican, podría ser traspasado antes de la fecha límite de traspasos. Pero deben cumplirse algunas condiciones.

“Los Yankees no van a traspasar a Jazz Chisholm a menos que hayan quedado fuera de la contienda antes de la fecha límite. Solo entonces considerarían la idea de deshacerse de un jugador estrella que se convertirá en agente libre en la temporada baja. Otra variable sería que Chisholm y sus representantes comiencen a filtrar exigencias contractuales que Nueva York no esté dispuesta a considerar”, indicó.

¿Conseguirá Arizona transferir a Ketel Marte?

Desde hace un tiempo -incluyendo la temporada pasada- han corrido rumores de que Arizona Diamondbacks estaba cerca de traspasar a Ketel Marte. Nunca se concretó un acuerdo, y ahora será más difícil porque el infielder dominicano cuenta con una cláusula de no traspaso en su contrato y no se irá a ningún lado a menos que él mismo lo desee.

Marte obtuvo esta cláusula por haber alcanzado los 10 años de servicio en las Grandes Ligas y haber jugado cinco años con los Diamondbacks. Incluso si deciden cambiarlo, necesitarán su aprobación antes de enviarlo a otro equipo. Y de acuerdo con sus declaraciones, no tiene intención de que eso pase.

Isaac Paredes vuelve a sonar para Boston Red Sox

Con el decepcionante inicio de temporada de Boston Red Sox, no tardarán en comenzar a surgir rumores. Uno de ellos podría traer de nuevo el debate sobre si necesitan ir por el mexicano Isaac Paredes, que está con Houston Astros.

El analista Ken Rosenthal considera que los Red Sox siguen siendo un destino lógico para Paredes, y que Jarren Durán puede ser una pieza clave en esa posible negociación con los siderales.

“Los Red Sox, incluso después de adquirir a Caleb Durbin de Milwaukee, siguen pareciendo la mejor opción para Paredes: podrían alinearlo en tercera base y a Durbin en segunda sin necesidad de depender de Marcelo Mayer”, escribió Rosenthal hace algunos días. “Los Astros no recuperarán a Wilyer Abreu, a quien intercambiaron en 2022 por el receptor Christian Vázquez”.

Cardinals y Orioles cerraron un cambio de última hora

Un reporte en el portal de MLB hizo oficial este martes el acuerdo con el cual los St. Louis Cardinals adquirió al infielder y jardinero de ligas menores Brayden Smith en un cambio con los Orioles. A Baltimore se marchó el lanzador zurdo Nick Raquet, quien había sido designado para asignación.

Source: The St. Louis #Cardinals are trading LHP Nick Raquet to the Baltimore #Orioles.



The Cardinals DFA’d Raquet, who threw two scoreless innings for them in 2025. pic.twitter.com/IREa09ixdI — Ari Alexander (@AriA1exander) April 7, 2026

Smith, de 22 años de edad, fue seleccionado por los Orioles en la ronda 13 del Draft de MLB 2025, proveniente de la Universidad Estatal de Oklahoma. Ha disputado ocho juegos como segunda base, seis como jardinero izquierdo y dos como jardinero derecho entre Delmarva (Clase A) y Frederick (Clase A+).

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